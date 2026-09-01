Masik Rashifal September 2026: कन्या-मीन की आय बढ़ेगी, जानें आपकी राशि के लिए कैसा है सितंबर

सितंबर का महीना शुरू हो चुका है. ज्योतिषाचार्य प्रवीण मिश्रा का कहना है कि यह महीना सभी राशियों के लिए मिले-जुले परिणाम लेकर आने वाला है. कन्या और मीन राशि के जातकों की आय में वृद्धि इस महीने संभव है. हालांकि कुछ लोगों को आर्थिक मोर्चे पर सावधानी से काम लेने की सलाह भी दी गई है. आइए ग्रहों की चाल के आधार पर समझते हैं कि सितंबर का महीना सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है.

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मेष राशि

सितंबर का महीना आपके लिए राहत लेकर आएगा. पिछले समय की परेशानियां कम हो सकती हैं और जीवन में सुकून बढ़ेगा. जरूरी काम पूरे करने और यात्रा के लिए समय अनुकूल रहेगा. संतान से जुड़ी चिंता भी दूर हो सकती है. आय-व्यय में संतुलन रखें और जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें.

शुभ रंग: हल्का पीला

उपाय: भगवान कृष्ण का पूजन और आरती करें.

वृष राशि

वृष राशि वालों को इस महीने धैर्य और मेहनत के साथ आगे बढ़ना होगा. नौकरी या कारोबार में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. आय मनमुताबिक न हो, फिर भी स्थिति संभली रहेगी. किसी से बेवजह उलझने से बचें. प्रॉपर्टी या निवेश से जुड़े बड़े फैसले परिवार की सलाह से लें. संक्रमण से सावधान रहें.

शुभ रंग: क्रीम

उपाय: रोज भगवान कृष्ण की आरती करें.

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मिथुन राशि

सितंबर आपके लिए अनुकूल रहेगा. कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को मेहनत बढ़ानी चाहिए. नया काम शुरू करने वालों के लिए भी समय सकारात्मक रहेगा. छात्रों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना होगा. परिवार के लिए भी समय निकालें.

शुभ रंग: सफेद

उपाय: रोज भगवान कृष्ण की पूजा करें और शुक्रवार को मिश्री व मेवे का भोग लगाएं.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए मेहनत बढ़ाने का समय है. आय और काम को बढ़ाने के लिए नए तरीकों पर विचार करें. अपने काम में नई तकनीक और AI के इस्तेमाल पर भी ध्यान दे सकते हैं. रिश्तों में मतभेद बढ़ने से रोकें. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है. स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें.

शुभ रंग: सफेद

उपाय: भगवान कृष्ण की आरती करें और शुक्रवार को खीर का भोग लगाएं.

सिंह राशि

सितंबर में कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं. मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है. महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात हो सकती है और आत्मविश्वास बढ़ेगा. अवसरों को आलस्य के कारण हाथ से न जाने दें. नकारात्मक विचारों से दूरी रखें. महीने के शुरुआती दो सप्ताह स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें.

शुभ रंग: लाल

उपाय: रोज भगवान कृष्ण का पूजन करें.

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कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए यह महीना पिछले महीने से बेहतर रह सकता है. आय में वृद्धि के योग हैं और नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को रोजगार मिल सकता है. रुके काम पूरे होंगे. परिवार के मतभेद कम हो सकते हैं. नया सीखने या ट्रेनिंग शुरू करने के लिए समय अच्छा है.

शुभ रंग: केसरिया

उपाय: भगवान कृष्ण को रोज मेवे का भोग लगाएं.

तुला राशि

तुला राशि वालों को धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और रुके काम पूरे होने की संभावना है. कारोबार में सफलता मिल सकती है. परिवार में प्रेम बढ़ेगा. छात्रों को पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना होगा. नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों से दूरी बनाए रखें.

शुभ रंग: क्रीम

उपाय: भगवान कृष्ण को रोज मिश्री का भोग लगाएं.

वृश्चिक राशि

सितंबर का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा. धर्म-कर्म में रुचि बढ़ सकती है. जरूरतमंद लोग मदद मांग सकते हैं. धैर्य के साथ काम करने पर लाभ मिलेगा और रुके काम पूरे हो सकते हैं. नौकरी में जोखिम भरे फैसलों से बचें. कारोबार में ज्यादा उधार लेनदेन न करें.

शुभ रंग: हल्का लाल

उपाय: रोज भगवान कृष्ण की आरती करें.

धनु राशि

धनु राशि वालों को भाग्य का साथ मिल सकता है. रुके काम पूरे होंगे. प्रॉपर्टी से जुड़े उलझे मामलों को सुलझाने में सफलता मिल सकती है. नौकरी और कारोबार में आगे बढ़ने का समय है. विवादों से दूर रहें और बेवजह किसी झगड़े में न पड़ें. छात्रों के लिए शिक्षा के लिहाज से समय अनुकूल रहेगा.

शुभ रंग: हल्का पीला

उपाय: भगवान कृष्ण को रोज मेवे का भोग लगाएं.

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मकर राशि

मकर राशि वालों को सितंबर में धैर्य से काम करना होगा. आलस्य के कारण महत्वपूर्ण अवसर न गंवाएं. लंबी दूरी की यात्रा से बचने की सलाह दी गई है. नौकरी और कारोबार में सोच-समझकर फैसला लें. ज्यादा उधार लेकर निवेश करने से बचें. परिवार के साथ समय बिताएं. छात्रों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है.

शुभ रंग: सफेद

उपाय: भगवान कृष्ण को रोज मिश्री का भोग लगाएं.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए संभलकर आगे बढ़ने का समय है. काम में जल्दबाजी न करें और सोच-समझकर निर्णय लें. कारोबारियों को विशेष सावधानी रखनी होगी. नौकरी बदलने का फैसला फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. भावनाओं में बहकर निर्णय न लें. छात्रों को पढ़ाई पर अधिक ध्यान देना होगा. स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें.

शुभ रंग: क्रीम

उपाय: रोज भगवान कृष्ण की आरती करें.

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए सितंबर अनुकूल रह सकता है. आय बढ़ने और रुके काम पूरे होने के संकेत हैं. मान-सम्मान मिल सकता है और परिवार का सहयोग रहेगा. छात्रों का मन भटक सकता है, इसलिए एकाग्रता जरूरी होगी. कुछ नया सीखने के लिए समय अच्छा है. आलस्य छोड़कर काम करें और खानपान का ध्यान रखें.

शुभ रंग: हल्का पीला

उपाय: भगवान कृष्ण की रोज आरती करें और मिश्री का भोग लगाएं.

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