यूपी होमगार्ड भर्ती में बड़ा अपडेट: 41 हजार 424 पदों के लिए 8 सितंबर से शुरू होगा फिजिकल टेस्ट, पढ़ें डिटेल्स

उत्तर प्रदेश में होमगार्ड एनरोलमेंट-2025 के तहत 41 हजार 424 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है. शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी PET का आयोजन 8 सितंबर से 15 सितंबर 2026 तक किया जाएगा. वहीं 16 सितंबर 2026 को रिजर्व-डे के तौर पर निर्धारित किया गया है.

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उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) की ओर से PET को लेकर जरूरी जानकारी जारी की गई है. लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को अब शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होना होगा.

8 सितंबर से 15 सितंबर तक होगा PET

होमगार्ड भर्ती की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए PET की तारीख तय कर दी गई है. शारीरिक दक्षता परीक्षा 8 सितंबर 2026 से शुरू होकर 15 सितंबर 2026 तक आयोजित होगी. किसी जरूरी स्थिति में 16 सितंबर 2026 को रिजर्व-डे के रूप में रखा गया है.

उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र में दर्ज परीक्षा केंद्र, तारीख और समय के अनुसार PET में मौजूद होना होगा.

परीक्षा से करीब 7 दिन पहले जारी होगा एडमिट कार्ड

UPPRPB के अनुसार, PET का प्रवेश पत्र निर्धारित परीक्षा तिथि से लगभग 7 दिन पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा. अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.

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एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र, निर्धारित तारीख और समय समेत जरूरी जानकारी दी जाएगी. उम्मीदवारों को उसी के अनुसार परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना होगा.

वेबसाइट पर ही मिलेंगी आगे की सभी जानकारी

बोर्ड ने उम्मीदवारों से कहा है कि वे आगे के अहम निर्देशों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें. परीक्षा से संबंधित सभी सूचनाएं और निर्देश बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ही जारी किए जाएंगे.

होमगार्ड भर्ती के लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को अब PET की तैयारी पर ध्यान देना होगा और एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उसमें दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से जांचना होगा.

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