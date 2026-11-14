बिना लाइसेंस बन रहे थे स्किनकेयर प्रोडक्ट्स, दिल्ली में 2 फैक्ट्रियों पर बड़ी कार्रवाई

राजधानी दिल्ली में नकली और अवैध कॉस्मेटिक उत्पादों के निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. औषधि नियंत्रण विभाग की टीमों ने बाहरी वेस्ट दिल्ली के पूठ खुर्द इलाके में बिना लाइसेंस संचालित दो कॉस्मेटिक निर्माण इकाइयों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में उत्पादों का स्टॉक, मशीनरी, उपकरण, कच्चा माल और पैकेजिंग सामग्री जब्त की है. दोनों परिसरों में बिना वैध निर्माण लाइसेंस के स्किनकेयर और पर्सनल केयर से जुड़े विभिन्न कॉस्मेटिक उत्पादों का निर्माण और पैकेजिंग किया जा रहा था.

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स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई के दौरान उत्पादों के कानूनी सैंपल भी एकत्र किए गए हैं, जिन्हें जांच और विश्लेषण के लिए सरकारी विश्लेषक के पास भेजा जा रहा है. मामले में विभाग की आगे की जांच जारी है.

खुफिया सूचना के आधार पर दो टीमों ने की छापेमारी

औषधि नियंत्रण विभाग को पूठ खुर्द इलाके में अवैध रूप से कॉस्मेटिक उत्पाद बनाने वाली इकाइयों के संचालन की विशेष खुफिया जानकारी मिली थी. इसके बाद विभाग ने दो अलग-अलग टीमों का गठन कर दोनों परिसरों में एक साथ निरीक्षण और छापेमारी की कार्रवाई की. औषधि निरीक्षकों ने मौके पर पहुंचकर निर्माण गतिविधियों, उत्पादों और संबंधित दस्तावेजों की बारीकी से जांच की.

जांच के दौरान सामने आया कि दोनों प्रतिष्ठानों में बिना किसी वैध निर्माण लाइसेंस के कॉस्मेटिक उत्पाद तैयार किए जा रहे थे. यहां स्किनकेयर और पर्सनल केयर श्रेणी के विभिन्न उत्पादों का निर्माण करने के साथ उनकी पैकेजिंग का काम भी किया जा रहा था. विभाग के मुताबिक यह गतिविधियां औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा कॉस्मेटिक्स नियम, 2020 के प्रावधानों का उल्लंघन हैं.

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मशीनरी से लेकर कच्चा माल और तैयार उत्पाद तक जब्त

छापेमारी के दौरान विभागीय टीमों ने दोनों परिसरों में मौजूद कॉस्मेटिक उत्पादों की जांच की और नियमानुसार कानूनी सैंपल एकत्र किए. इन सैंपलों को उनकी गुणवत्ता, सुरक्षा और निर्धारित मानकों के अनुरूप होने की जांच के लिए सुरक्षित किया गया है. इसके अलावा संबंधित निर्माताओं से उत्पादों की प्रामाणिकता और अन्य आवश्यक पहलुओं का सत्यापन करने के लिए भी सैंपल जुटाए गए.

कार्रवाई के दौरान परिसर में मौजूद शेष कॉस्मेटिक उत्पादों के स्टॉक के साथ मशीनरी, निर्माण में इस्तेमाल होने वाले उपकरण, कच्चा माल, अर्ध निर्मित उत्पाद और पैकेजिंग सामग्री को भी जब्त कर लिया गया. विभाग का उद्देश्य अवैध निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाने के साथ इस बात की भी जांच करना है कि इन इकाइयों में तैयार किए जा रहे उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा के निर्धारित मानकों का पालन किया जा रहा था या नहीं.

स्वास्थ्य मंत्री का सख्त संदेश, उपभोक्ताओं की सुरक्षा से समझौता नहीं

इस कार्रवाई पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. बिना वैध लाइसेंस के कॉस्मेटिक उत्पादों का निर्माण करना कानून का गंभीर उल्लंघन है और इसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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उन्होंने कहा कि इस तरह की अनधिकृत गतिविधियां न केवल नियामक व्यवस्था को कमजोर करती हैं, बल्कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं. मंत्री ने स्पष्ट किया कि उनके निर्देश पर औषधि नियंत्रण विभाग ने अवैध निर्माण और बिक्री के खिलाफ प्रवर्तन संबंधी कार्रवाई तेज कर दी है. कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या प्रतिष्ठान के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

सरकारी लैब में होगी सैंपल की जांच, आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी

विभाग की ओर से छापेमारी के दौरान एकत्र किए गए कानूनी सैंपल को जांच और विश्लेषण के लिए दिल्ली के सरकारी विश्लेषक (Government Analyst) के पास भेजा जा रहा है. लैब रिपोर्ट के आधार पर उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा से जुड़े पहलुओं का आकलन किया जाएगा. इसके साथ ही दोनों इकाइयों के संचालन, निर्माण गतिविधियों और संबंधित कानूनी उल्लंघनों की भी जांच की जा रही है. औषधि नियंत्रण विभाग ने स्पष्ट किया है कि मामले में लागू कानूनी प्रावधानों के तहत आगे की सभी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने दोहराया कि जन-स्वास्थ्य और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा. कॉस्मेटिक उत्पादों के अवैध निर्माण और बिक्री में शामिल लोगों के खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई होगी. सरकार की इस कार्रवाई को राजधानी में बिना लाइसेंस संचालित कॉस्मेटिक निर्माण इकाइयों पर शिकंजा कसने और बाजार में उपलब्ध उत्पादों की सुरक्षा एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

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