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धारावी का पुनर्विकास 'पीपल फर्स्ट' की नीति के साथ: प्रणव अडानी

धारावी र‍िडेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर अडानी एंटरप्राइजेज के मैनेजिंग डायरेक्‍टर (एग्रो, ऑयल एंड गैस) प्रणव अडानी ने कहा कि यह आधुनिक इतिहास का सबसे महत्वाकांक्षी और संवेदनशील प्रोग्राम होगा.

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प्रणव अडानी (Photo: ITG)
प्रणव अडानी (Photo: ITG)

अडानी एंटरप्राइजेज के मैनेजिंग डायरेक्‍टर (एग्रो, ऑयल एंड गैस) प्रणव अडानी ने धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्‍ट को आधुनिक इतिहास का सबसे महत्वाकांक्षी और संवेदनशील शहरी परिवर्तन बताया है. उन्‍होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हमेशा मानवीय संवेदना होनी चाहिए और धारावी का रिडेवलपमेंट प्रोजेक्‍ट इसी 'पीपल फर्स्‍ट' (लोग सबसे पहले) की नीति पर आधारित है. 

प्रणव अडानी ने स्पष्ट किया कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य धारावी की पहचान और आत्मा को बनाए रखते हुए वहां के लोगों को सम्मानजनक जीवन देना है. परियोजना के तहत स्थानीय निवासियों को शिफ्ट करने से पहले ही आधुनिक और बेहतर घर उपलब्ध कराए जाएंगे. 

इसके अलावा, धारावी में चल रहे हजारों छोटे और सूक्ष्म उद्योगों को औपचारिक रूप देकर सुरक्षित किया जाएगा, ताकि एशिया की इस सबसे बड़ी अनौपचारिक बस्ती को एक मजबूत और आर्थिक केंद्र में बदला जा सके. उन्‍होंने कहा कि हमारा नजरिया लोगों की गरिमा का ध्यान रखना, उन्हें दूसरी जगह बसाने से पहले आधुनिक घर देना, हज़ारों छोटे व्यवसायों को औपचारिक रूप देना और सुरक्षित करना, और एशिया की सबसे बड़ी अनौपचारिक बस्ती को समुदाय की आत्मा को बचाए रखते हुए एक जीवंत, इंटीग्रेटेड आर्थिक केंद्र में बदलना शामिल है. 

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उन्होंने आगे कहा कि यह पहल 'मुंबई 3.0' के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगी.'मुंबई 3.0' का मतलब सिर्फ शहर का विस्तार करना नहीं है, बल्कि इसे एक अधिक संतुलित, समावेशी और बेहतर तरीके से जुड़ा हुआ महानगर बनाना है. यह सिर्फ एक बड़ी मुंबई नहीं, बल्कि बेहतर कनेक्टिविटी वाला, ज़्यादा संतुलित और सबको साथ लेकर चलने वाला मेट्रोपॉलिटन इलाका होगा. 

महाराष्ट्र को देश का प्रमुख आर्थिक इंजन बताते हुए उन्होंने कहा कि अडानी समूह राज्य के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. समूह का लक्ष्य राज्य में औद्योगिक प्रगति और हर नागरिक के सम्मान को एक साथ आगे बढ़ाना है, क्योंकि 'जब महाराष्ट्र जीतता है, तभी भारत जीतता है.'

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