Flat Vastu Dosh: छोटे घर में पैसों की तंगी की वजह बन सकती है ये 5 गलती, तुरंत करें ये बदलाव!

Flat Vastu: आजकल शहरों में जगह की कमी के चलते 1BHK और छोटे फ्लैट में रहना आम हो गया है. छोटे घर में हर सामान को सही तरीके से रखना चुनौती बन जाता है. कई बार जगह कम होने के कारण फर्नीचर, सामान और दूसरी चीजें ऐसी जगह रख दी जाती हैं, जहां वास्तु के हिसाब से इन्हें रखना उचित नहीं माना जाता. हालांकि, इसके लिए घर में तोड़फोड़ या बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं होती. कुछ छोटी बातों का ध्यान रखकर घर के माहौल को बेहतर और व्यवस्थित रखा जा सकता है.

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मुख्य दरवाजे के पास न रखें बेकार सामान

वास्तु में मुख्य द्वार को घर का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है. छोटे फ्लैट में अक्सर जूते-चप्पल, डिलीवरी बॉक्स या दूसरे सामान दरवाजे के आसपास जमा हो जाते हैं. इससे प्रवेश का रास्ता संकरा और अव्यवस्थित दिखाई देता है.

मुख्य दरवाजे के आसपास हमेशा सफाई रखें. जूते-चप्पल के लिए छोटा और व्यवस्थित रैक रखें और बेकार सामान को वहां जमा न होने दें. दरवाजे के पास पर्याप्त रोशनी रखना भी अच्छा माना जाता है.

ईशान कोण को रखें खाली

वास्तु में उत्तर-पूर्व यानी ईशान कोण को महत्वपूर्ण माना जाता है. छोटे घर में जगह की कमी के कारण लोग इस हिस्से में भारी अलमारी, स्टोरेज बॉक्स या जरूरत से ज्यादा सामान रख देते हैं.

अगर संभव हो तो ईशान कोण को हल्का और साफ रखें. यहां भारी फर्नीचर रखने से बचें. इस हिस्से में प्राकृतिक रोशनी और हवा आती हो तो उसे पर्दों या सामान से पूरी तरह बंद न करें.

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घर में रोशनी और हवा का रास्ता न रोकें

छोटे घर में जगह बचाने के लिए खिड़कियों के सामने फर्नीचर रखना आम बात है. लेकिन इससे प्राकृतिक रोशनी और हवा का रास्ता रुक सकता है.

वास्तु के अनुसार घर में खुलापन और रोशनी सकारात्मक वातावरण के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है. इसलिए खिड़कियों के सामने जरूरत से ज्यादा सामान न रखें. सुबह कुछ समय के लिए खिड़कियां खोलना भी अच्छा विकल्प है.

जरूरत से ज्यादा सामान जमा न करें

छोटे घर में सबसे बड़ी समस्या अव्यवस्था की होती है. सीमित जगह में जब गैरजरूरी सामान बढ़ता जाता है तो कमरा और भी छोटा नजर आने लगता है.

लंबे समय से इस्तेमाल नहीं होने वाली चीजों को अलग करें. टूटे सामान, खराब इलेक्ट्रॉनिक आइटम और बेकार डिब्बों को जमा करके रखने से बचें. फर्नीचर भी ऐसा रखें जिससे कमरे में आने-जाने की जगह बनी रहे.

किचन में इन बातों का रखें ध्यान

किचन की दिशा हमेशा बदलना संभव नहीं होता, खासकर फ्लैट में. ऐसे में उसकी सफाई और व्यवस्था पर ध्यान देना आसान उपाय हो सकता है.

गैस चूल्हे और सिंक के आसपास अनावश्यक सामान न रखें. किचन में वेंटिलेशन अच्छा रखें, एग्जॉस्ट या चिमनी का सही इस्तेमाल करें. गंदे बर्तन लंबे समय तक जमा न होने दे. किचन की सतह को साफ रखें.

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बेडरूम में कम रखें सामान

छोटे बेडरूम में जरूरत से ज्यादा फर्नीचर रखने से जगह और कम महसूस होती है. बिस्तर के आसपास चलने के लिए पर्याप्त जगह रखें और कमरे में बहुत ज्यादा सजावटी सामान न भरें.

वास्तु में दक्षिण-पश्चिम दिशा को मास्टर बेडरूम के लिए उपयुक्त माना जाता है. लेकिन फ्लैट का निर्माण पहले से तय होने पर कमरे की दिशा बदलना संभव नहीं होता. ऐसी स्थिति में कमरे को साफ, व्यवस्थित और शांत रखना आसान विकल्प हो सकता है.

टूटी और खराब चीजों को तुरंत हटाएं

घर में खराब नल, टपकता हुआ पानी, टूटा शीशा, खराब स्विच या लंबे समय से खराब पड़ा सामान नजरअंदाज न करें. वास्तु में ऐसी चीजों को नकारात्मकता से जोड़कर देखा जाता है.

व्यावहारिक रूप से भी खराब सामान और लीकेज घर की साफ-सफाई और रखरखाव को प्रभावित कर सकते हैं. इसलिए इन्हें जल्द से जल्द ठीक कराएं या जरूरत न होने पर हटा दें.

छोटे घर में वास्तु सुधार के लिए तोड़फोड़ जरूरी नहीं

अगर घर छोटा है या फ्लैट का नक्शा पहले से बना हुआ है तो हर वास्तु कमी को दूर करने के लिए दीवार तोड़ना जरूरी नहीं है. सामान की सही जगह, साफ-सफाई, पर्याप्त रोशनी, हवा और घर में खुला रास्ता बनाए रखना आसान शुरुआत हो सकती है.

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