सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी से दिल्ली में सियासी संग्राम, केजरीवाल बोले- BJP के पाप का घड़ा भरा

दिल्ली सरकार के पूर्व जल मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र कुमार जैन को एंटी करप्शन ब्रांच ने मंगलवार, 18 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया. इस मामले में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी उदित प्रकाश राय समेत कुल छह लोगों को अरेस्ट किया गया है. पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हुई इस कार्रवाई के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है. अरविंद केजरीवाल समेत कई आप नेताओं ने गिरफ्तारी का विरोध किया है, जबकि बीजेपी ने कार्रवाई को सही ठहराया है.
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि 'सत्येन्द्र जैन जी को एक बार फिर बीजेपी ने गिरफ्तार करवा दिया है. अभी कुछ वक्त पहले इन लोगों ने जेल में डालकर उनकी जो दुर्दशा की थी, वह सबको याद है. पिछला केस भी फर्जी था और यह केस भी फर्जी साबित होगा.'
केजरीवाल ने आगे लिखा कि 'आखिर कब तक बीजेपी की ये तानाशाही चलती रहेगी? जिसे मन करता है, झूठे आरोप लगाकर जेल में डाल देते हैं. इनका झूठ एक बार फिर देश के सामने आएगा, लेकिन जेल में बिताए उस वक्त और मानसिक प्रताड़ना की भरपाई कौन करेगा? बीजेपी के पाप का घड़ा अब भर चुका है। ये चाहे जितनी तानाशाही कर लें, अब मोदी सरकार का अंत तय है। पूरी आम आदमी पार्टी और देश की जनता सत्येन्द्र जैन जी के साथ मज़बूती से खड़ी है.'
फाइलें बनी रहती हैं
वहीं, दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम परवेश साहिब सिंह ने अपने पोस्ट में कहा कि सत्ता जवाबदेही को टाल सकती है, लेकिन उसे खत्म नहीं कर सकती. दिल्ली जल बोर्ड की एसटीपी टेंडर प्रक्रिया में हुई कथित अनियमितताओं के मामले में अब पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है. उन्होंने कहा कि कुर्सी बदल सकती है, लेकिन फाइलें बनी रहती हैं.
असली चेहरा बेनकाब
दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली को लूटने वालों का असली चेहरा बेनकाब हो गया है. उन्होंने कहा कि एंटी करप्शन ब्रांच ने दिल्ली जल बोर्ड के एसटीपी टेंडर मामले में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोपों में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है. उन्होंने टेंडर में हेराफेरी और करोड़ों रुपये की रिश्वत के आरोप लगाते हुए आप के 'ईमानदार' मॉडल पर सवाल उठाए.
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संजय सिंह ने भी साधा निशान
आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब के सह-प्रभारी सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार की नीति काम करने वाली सरकार को परेशान करने, उसे रोकने और हर संभव तरीके से दबाव बनाने की है.
कांग्रेस का भी आया रिएक्शन
वहीं, कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि आम आदमी पार्टी 'इंडिया अगेंस्ट करप्शन' के नारे के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन अब वह सबसे भ्रष्ट पार्टी बन गई है. उन्होंने मोहल्ला क्लीनिक, शराब के निजीकरण और अन्य मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी ने भ्रष्टाचार के नए तरीके खोजे. उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल के काफी करीबी रहे हैं और पहले भी जेल जा चुके हैं. उदित राज ने कहा कि संभव है कि किसी इनपुट के आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई हो.