परिसीमन बिल को लेकर जारी सियासी हलचल के बीच डीएमके सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचा. दिल्ली में दोनों के बीच बैठक हुई. इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई डीएमके सांसद कनिमोझी कर रही हैं. इसमें ए राजा, दयानिधि मारन और टीआर बालू भी शामिल रहे.

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गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद DMK सांसद कनिमोझी ने परिसीमन बिल को लेकर पार्टी का रुख साफ किया. उन्होंने कहा कि DMK ने अपना स्टैंड नहीं बदला है. पार्टी हमेशा से निष्पक्ष परिसीमन (Fair Delimitation) की मांग करती रही है. DMK परिसीमन रोकने के पक्ष में नहीं है, बल्कि चाहती है कि तमिलनाडु को इसका नुकसान न हो.

कनिमोझी ने कहा कि पार्टी के नेता ने चेन्नई में परिसीमन को लेकर बैठक की थी. उसमें साफ कहा गया था कि तमिलनाडु की लोकसभा सीटें कम नहीं होनी चाहिए. उन्होंने पुराने परिसीमन का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के समय तमिलनाडु की सीटें 41 से घटकर 39 हो गई थीं. DMK नहीं चाहती कि राज्य को फिर ऐसा नुकसान उठाना पड़े.

उन्होंने कहा कि पार्टी की मांग में जनगणना के आधार पर सीटों का निर्धारण और लोकसभा सीटों में 50 फीसदी बढ़ोतरी भी शामिल थी.

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#WATCH | Delhi: Several Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) MPs arrived at the residence of Union Home Minister Amit Shah. DMK today announced its support for the Centre's proposed Delimitation and Women's Reservation Bills. https://t.co/nAuawl3uw8 — ANI (@ANI) November 28, 2026

पहले बिल से 39 से घटकर 32 हो सकती थीं सीटें

कनिमोझी ने कहा कि, पहले लाए गए बिल में 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करने का प्रस्ताव था, लेकिन सीटें 50 फीसदी बढ़ाने का प्रावधान नहीं था. ऐसे में तमिलनाडु की सीटें 39 से घटकर 32 हो सकती थीं.

उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार ने 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों का निर्धारण करने पर सहमति दी है. इसके तहत तमिलनाडु को 59 लोकसभा सीटें मिलेंगी. कनिमोझी ने कहा कि 2026 में मौजूदा व्यवस्था की अवधि पूरी होने और जरूरी परिस्थितियों के चलते DMK ने नए प्रस्ताव का समर्थन करने का फैसला किया है.

#WATCH | Delhi: After DMK MPs met Union Home Minister Amit Shah to convey the party's support for the Delimitation Bill, DMK MP Kanimozhi says, "This morning, our leader Mr MK Stalin had called for a DMK MPs' meeting, and we reached a decision about our stand on the Delimitation Bill, and a statement was issued that we are going to support it. So we came to tell the Home Minister and the government about our stand." On the party's position on Tamil Nadu's representation and women's quota, she says, "When the government said that they will be increasing the number of seats, we wanted it to be done on the 1971 basis, and they have agreed to that, and a freeze on that for 25 years has also been accepted. So today, Tamil Nadu's number of MPs will be going up from 39 to 59... After this bill is passed, the Women's Reservation Bill will be implemented." — ANI (@ANI) November 28, 2026

'कांग्रेस ने भी Fair Delimitation की बात की थी'

कांग्रेस को लेकर कनिमोझी ने कहा कि पार्टी ने DMK की बैठक में हिस्सा लिया था. हालांकि, कांग्रेस ने भी 'No Delimitation' के बजाय 'Fair Delimitation' की बात कही थी. उन्होंने केसी वेणुगोपाल के संसद में दिए बयान का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने लोकसभा सीटों में 50 फीसदी बढ़ोतरी की मांग की थी.

कनिमोझी ने कहा कि DMK ने परिसीमन को लेकर अपना रुख नहीं बदला है. पार्टी की मांग हमेशा से निष्पक्ष परिसीमन और तमिलनाडु के हितों की रक्षा रही है.

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