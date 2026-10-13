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'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें...', AAP का ऐलान- 15 अक्टूबर को दिल्ली में होगा प्रदर्शन

'वोट चोरी' के आरोपों को लेकर आम आदमी पार्टी 15 अक्टूबर को दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन करेगी. पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है. AAP ने साफ किया है कि जब तक उसकी मांगें पूरी नहीं होतीं, आंदोलन जारी रहेगा.

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वोट चोरी के आरोपों पर AAP का विरोध. (File Photo)
वोट चोरी के आरोपों पर AAP का विरोध. (File Photo)

आम आदमी पार्टी (AAP) ने 15 अक्टूबर को दिल्ली में बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है. पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करेगी. AAP का आरोप है कि चुनाव में 'वोट चोरी' हो रही है. पार्टी ने यह भी साफ किया है कि वह SIR प्रक्रिया रद्द कराने और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की मांग को लेकर अपना आंदोलन जारी रखेगी.

दिल्ली AAP के प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि प्रदर्शन में पार्टी के विधायक, पार्षद के साथ राज्य, जिला, विधानसभा और वार्ड स्तर के पदाधिकारी शामिल होंगे. आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाना है, इस पर पार्टी नेताओं की बैठक हुई थी. इसके बाद प्रदर्शन की तारीख का ऐलान किया गया.

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर अड़ी AAP

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सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 'पार्टी की सबसे बड़ी मांग ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा है'. उन्होंने कहा कि इस्तीफा होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा. भारद्वाज ने यह भी कहा कि पुलिस की कार्रवाई के बावजूद पार्टी शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन जारी रखेगी. AAP का कहना है कि जब तक उसकी मांगें पूरी नहीं होतीं, आंदोलन जारी रहेगा. पार्टी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की मांग कर रही है. उसने चुनाव में 'वोट चोरी' होने का आरोप भी लगाया है.

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जंतर-मंतर पर अनुमति नहीं मिली तो रामलीला मैदान में प्रदर्शन

AAP ने जंतर-मंतर को तय प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने के फैसले पर भी सवाल उठाए हैं. भारद्वाज ने कहा कि अगर पार्टी को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलती है, तो वह रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए तैयार है. इस मुद्दे पर पार्टी और सरकार के बीच टकराव बढ़ने के संकेत हैं. AAP ने साफ किया है कि वह अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं है.

SIR रद्द करने की भी मांग

AAP नेता गोपाल राय ने कहा कि पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया रद्द करने की मांग भी कर रही है. पार्टी चाहती है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हों और इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पुलिस बल के इस्तेमाल के साथ सार्वजनिक परिवहन और इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदियां लगाकर आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है. 

गोपाल राय ने यह भी कहा कि अगर सरकार ने आंदोलन को दबाने की कोशिश जारी रखी, तो दिल्ली में चल रहा यह विरोध देश के दूसरे हिस्सों तक फैल सकता है. फिलहाल AAP ने 15 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन की तैयारी की है.

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