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छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 22 IAS और 1 IFS अफसर बदले, कवर्धा, कांकेर समेत 6 जिलों को मिले नए कलेक्टर

छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार ने मंगलवार शाम बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. सरकार ने 22 IAS और एक IFS अधिकारी के दायित्वों में बदलाव किया है. इस फेरबदल में छह जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं. कांकेर, कवर्धा, गरियाबंद, मुंगेली, सक्ती और मोहला-मानपुर को नए कलेक्टर मिले हैं. IFS विवेक आचार्य को पर्यटन मंडल से हटाकर वन विभाग में वापस भेजा गया है.

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छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल (Photo: Representational)
छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल (Photo: Representational)

छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव किया है. मंगलवार शाम जारी फेरबदल में सचिव स्तर के अधिकारियों के दायित्वों में बदलाव के साथ कई महत्वपूर्ण पदों पर नई नियुक्तियां की गई हैं. कुल 22 IAS और एक IFS अधिकारी इस प्रशासनिक बदलाव से प्रभावित हुए हैं. इनमें छह जिलों के कलेक्टर भी शामिल हैं. सरकार के इस फेरबदल में कांकेर, कवर्धा, गरियाबंद, मुंगेली, सक्ती और मोहला-मानपुर जिलों में नए कलेक्टर नियुक्त किए गए हैं. इसके अलावा कुछ मौजूदा कलेक्टरों को मंत्रालय और दूसरे विभागों में जिम्मेदारी दी गई है. कुंदन कुमार को कांकेर का नया कलेक्टर बनाया गया है. वह अब तक मुंगेली कलेक्टर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. वहीं तूलिका प्रजापति को कवर्धा कलेक्टर बनाया गया है. वह इससे पहले मोहला-मानपुर की कलेक्टर थीं. अमृत विकास तोपनो को मुंगेली का कलेक्टर नियुक्त किया गया है. वह अब तक सक्ती कलेक्टर के पद पर तैनात थे. रणवीर शर्मा को गरियाबंद कलेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है.

जयश्री जैन को सक्ती का नया कलेक्टर बनाया गया है. वह अभी मंत्रालय में पदस्थ थीं. वहीं तनुजा सलाम को मोहला-मानपुर कलेक्टर बनाया गया है. वह अब तक खेल विभाग में संचालक की जिम्मेदारी संभाल रही थीं. कांकेर में लंबे समय से कलेक्टर की जिम्मेदारी संभाल रहे नीलेश क्षीरसागर को अब इस पद से हटा दिया गया है. उन्हें संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास की जिम्मेदारी दी गई है. कवर्धा कलेक्टर गोपाल वर्मा को भी कलेक्टर पद से हटाया गया है. उन्हें मंत्रालय में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का संयुक्त सचिव बनाया गया है. कवर्धा में कलेक्टर और एसपी के बीच कथित खींचतान लंबे समय से चर्चा में रही थी. कुछ समय पहले कवर्धा के एसपी धर्मेंद्र छवई को भी हटा दिया गया था.

कांकेर कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर हटे

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गरियाबंद कलेक्टर भगवान सिंह उइके को भी कलेक्टर पद से हटा दिया गया है. उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है. वह करीब एक साल से गरियाबंद कलेक्टर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. अब गरियाबंद जिले की कमान रणवीर शर्मा को दी गई है. इसी तरह प्रशासनिक फेरबदल के तहत छह जिलों में नई जिम्मेदारियां तय की गई हैं. सरकार ने कुछ अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिलों की जिम्मेदारी सौंपी है. कांकेर आदिवासी और खनिज बहुल जिला है. यहां कुंदन कुमार की नियुक्ति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है. कवर्धा भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जिला है. यह उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा तथा विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह से जुड़ा जिला है. ऐसे में तूलिका प्रजापति की नियुक्ति को भी अहम माना जा रहा है.

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मुंगेली भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जिला है. यह केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू और उपमुख्यमंत्री अरुण साव का गृह जिला है. यहां अमृत विकास तोपनो को कलेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है. इस फेरबदल में IFS अधिकारी विवेक आचार्य की पोस्टिंग भी बदली गई है. उन्हें प्रबंध संचालक, पर्यटन मंडल के पद से हटा दिया गया है. अब उन्हें उनके मूल विभाग वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वापस भेजा गया है. विवेक आचार्य इससे पहले संस्कृति विभाग में भी पदस्थ रह चुके हैं. उनके कार्यकाल को लेकर विवाद और आरोप सार्वजनिक चर्चा में रहे थे. अब पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी IAS सौमिल रंजन चौबे को दी गई है. चौबे पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार में जनसंपर्क संचालक के पद पर भी रह चुके हैं.

IAS सौमिल रंजन चौबे को पर्यटन मंडल जैसी महत्वपूर्ण संस्था की जिम्मेदारी दी गई है. साय सरकार में यह उनकी महत्वपूर्ण पोस्टिंग के तौर पर देखी जा रही है. इस बदलाव के साथ पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक पद पर भी नई जिम्मेदारी तय कर दी गई है. वहीं विवेक आचार्य को उनके मूल विभाग में वापस भेजा गया है. सरकार के इस व्यापक फेरबदल में केवल जिलों के कलेक्टर ही नहीं बदले गए हैं. सचिव स्तर के अधिकारियों के दायित्वों में भी बदलाव किया गया है. कुल 22 IAS और एक IFS अधिकारी के पद और जिम्मेदारियों में परिवर्तन हुआ है. छह जिलों में नए कलेक्टरों की नियुक्ति के साथ कई अधिकारियों को मंत्रालय और दूसरे विभागों में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं. इससे प्रशासनिक स्तर पर बड़े पैमाने पर बदलाव हुआ है.

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छह जिलों में बदली प्रशासनिक कमान

कांकेर में कुंदन कुमार, कवर्धा में तूलिका प्रजापति, मुंगेली में अमृत विकास तोपनो, गरियाबंद में रणवीर शर्मा, सक्ती में जयश्री जैन और मोहला-मानपुर में तनुजा सलाम को कलेक्टर बनाया गया है. वहीं इन जिलों में पहले तैनात रहे अधिकारियों को अलग-अलग विभागों में नई जिम्मेदारी दी गई है. इससे जिलों की प्रशासनिक कमान में बड़ा बदलाव हुआ है. 

 

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