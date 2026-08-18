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इंदौर का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज... डॉक्टर ने 1 दिन में कर डालीं 51 रोबोटिक बैरिएट्रिक सर्जरी, अब तक 40 हजार सर्जरी का अनुभव

Indore News: फेमस सर्जन डॉ. मोहित भंडारी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक ही दिन में 51 रोबोटिक बैरिएट्रिक सर्जरी कर एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है. देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट...

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डॉ. मोहित भंडारी की टीम ने रचा इतिहास.(Photo:ITG)
डॉ. मोहित भंडारी की टीम ने रचा इतिहास.(Photo:ITG)

इंदौर ने चिकित्सा और आधुनिक सर्जरी के क्षेत्र में एक बार फिर अपनी अलग पहचान बनाई है. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित एक विशेष पहल में प्रसिद्ध बैरिएट्रिक और रोबोटिक सर्जन डॉ. मोहित भंडारी और उनकी टीम ने एक ही दिन में 50 से अधिक रोबोटिक बैरिएट्रिक सर्जरी करने का दावा किया है. इस पहल को ‘सर्जिकल स्वराज’ नाम दिया गया.

एक ही दिन में बड़ी संख्या में वजन घटाने की रोबोटिक सर्जरी पूरी किए जाने की इस पहल ने मेडिकल जगत का ध्यान खींचा है. अभियान में अत्याधुनिक रोबोटिक तकनीक, विशेषज्ञ डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की बड़ी टीम ने मिलकर काम किया.

स्वतंत्रता दिवस पर 'सर्जिकल स्वराज' की पहल

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15 अगस्त के अवसर पर इंदौर में डॉ. मोहित भंडारी और उनकी टीम ने 50 से अधिक मरीजों की रोबोटिक बैरिएट्रिक सर्जरी की. बैरिएट्रिक सर्जरी मुख्य रूप से गंभीर मोटापे से जूझ रहे मरीजों के इलाज और वजन कम करने से जुड़ी सर्जिकल प्रक्रिया है.

इस विशेष अभियान में छह रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया. एनेस्थिसियोलॉजिस्ट, नर्सिंग स्टाफ, टेक्नीशियन और अन्य विशेषज्ञों की टीम ने अलग-अलग स्तर पर सर्जरी की प्रक्रिया को संभाला.

बताया गया कि सर्जरी कराने वाले मरीजों में 30 पुरुष और 21 महिलाएं शामिल थीं. मरीजों की औसत उम्र 43.6 वर्ष और औसत वजन करीब 122 किलोग्राम बताया गया.

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सिर्फ संख्या नहीं, तकनीक और टीमवर्क का प्रदर्शन

डॉ. मोहित भंडारी के मुताबिक, ‘सर्जिकल स्वराज’ पहल का मकसद केवल एक दिन में बड़ी संख्या में सर्जरी करना नहीं था. इसका उद्देश्य आधुनिक तकनीक, बेहतर योजना और विशेषज्ञ टीमवर्क के जरिए भारतीय हेल्थकेयर की क्षमता को प्रदर्शित करना भी है.

उनका कहना है कि रोबोटिक सर्जरी और आधुनिक चिकित्सा तकनीक के क्षेत्र में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है. स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित इस पहल को मेडिकल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता और भारतीय विशेषज्ञता से भी जोड़कर देखा जा रहा है.

40 हजार से अधिक बैरिएट्रिक सर्जरी का अनुभव

डॉ. मोहित भंडारी अब तक 40 हजार से अधिक बैरिएट्रिक सर्जरी कर चुके हैं. उनका संस्थान मोहक बैरिएट्रिक्स एंड रोबोटिक्स मोटापा उपचार और बैरिएट्रिक सर्जरी के क्षेत्र में काम करता है.

संस्थान के अनुसार, इसे एशिया-प्रशांत क्षेत्र में बड़ी संख्या में बैरिएट्रिक सर्जरी करने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से भी सम्मानित किया जा चुका है.

इंदौर के लिए क्यों खास है यह उपलब्धि?

रोबोटिक सर्जरी में सर्जन आधुनिक रोबोटिक सिस्टम की सहायता से जटिल ऑपरेशन को अधिक सटीकता के साथ करने का प्रयास करते हैं. हालांकि, हर मरीज के लिए रोबोटिक सर्जरी उपयुक्त हो, यह जरूरी नहीं है और सर्जरी का फैसला मरीज की स्वास्थ्य स्थिति और डॉक्टर की सलाह के आधार पर किया जाता है.

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एक ही दिन में 50 से अधिक रोबोटिक बैरिएट्रिक सर्जरी का अभियान इंदौर की मेडिकल क्षमता, आधुनिक सर्जिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और विशेषज्ञ टीमों की कार्यक्षमता को लेकर चर्चा में है. यह पहल भारत में रोबोटिक सर्जरी और मोटापा उपचार के तेजी से विकसित होते क्षेत्र की भी एक तस्वीर पेश करती है.

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