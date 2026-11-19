प्रतापगढ़ जिले के कुंडा स्थित बेंती में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष और विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया द्वारा श्रीराम कथा का आयोजन किया जा रहा है. इस कथा में बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री प्रवचन दे रहे हैं. कथा के दूसरे दिन 19 नवंबर को राजस्थान की शिव विधानसभा से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी और भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह समेत कई वीआईपी लोग यहां पहुंचे. राजा भैया के विशेष निमंत्रण पर पहुंचे ये मेहमान भक्तिमय माहौल का हिस्सा बने.

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राघव और माधव को बांटने की साजिश नाकाम होगी: भाटी

मंच पर जोरदार स्वागत के बाद रविंद्र सिंह भाटी ने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की और कथा का श्रवण किया. इस दौरान मीडिया से बात करते हुए भाटी ने अखिलेश यादव के उस बयान पर पलटवार किया, जिसमें कथा में शामिल न होने की बात कही गई थी. भाटी ने कहा कि वे केवल अपील ही करते रहेंगे. उन्होंने राघव और माधव को बांटने की तमाम साजिशें की हैं, लेकिन वे कामयाब नहीं होंगे. इसके साथ ही भाटी ने पाकिस्तान से आए विस्थापित शरणार्थियों के लिए हो रहे इस धार्मिक आयोजन को बेहद सफल और बढ़िया बताया.

पवन सिंह के भजनों से गूंज उठा पूरा कथा पंडाल

कथा में भोजपुरी सिनेमा के चर्चित अभिनेता पवन सिंह की मौजूदगी ने श्रद्धालुओं का उत्साह दोगुना कर दिया. मंच पर पहुंचते ही पंडाल में मौजूद लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया. पवन सिंह ने न केवल कथा सुनी, बल्कि मंच से सुमधुर भजन गाकर और आरती में शामिल होकर समां बांध दिया.

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इस मौके पर पवन सिंह ने कहा कि राजा भैया के आशीर्वाद से उन्हें इस पावन कथा में आने का सौभाग्य मिला है. यहां श्रद्धालुओं का भाव देखकर उनका दिल गदगद हो गया है और खुशी जाहिर करने के लिए शब्द नहीं हैं.

कुंडा की सड़कों पर दिख रहा माघ मेले और महाकुंभ जैसा माहौल

राजा भैया के इस आयोजन के चलते पूरा कुंडा क्षेत्र पूरी तरह राममय नजर आ रहा है. परेड ग्राउंड से लेकर कुंडा की सड़कों तक कई किलोमीटर तक श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ रहा है. माथे पर तिलक लगाए और हाथों में भगवा झंडे लिए भक्त जय श्रीराम, जय परशुराम और जय महाकाल के जयकारे लगा रहे हैं.

पंडाल के अंदर जगह कम पड़ने के बाद बड़ी संख्या में लोग बाहर बैठकर प्रवचन सुन रहे हैं. श्रद्धालुओं का कहना है कि यह नजारा प्रयागराज के माघ मेले और महाकुंभ की याद दिला रहा है.

पांच लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान

परेड ग्राउंड में लगे इस धार्मिक मेले में चाबी वाले बाबा लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. चारों तरफ भगवा झंडों और धार्मिक सामग्री की दुकानें सजी हुई हैं. एक ओर सड़कों पर वाहनों के लंबे काफिले नजर आ रहे हैं, तो दूसरी ओर दूर-दराज के इलाकों से लोग पैदल ही कथा स्थल की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं.

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कुंडा के अलावा आसपास के जिलों और अन्य राज्यों से भी भक्त यहां पहुंच रहे हैं. आयोजकों के अनुसार, चार दिनों तक चलने वाले इस भव्य आयोजन में पांच लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है.

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