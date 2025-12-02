Winter Joint Pain: सर्दियों में ज्यादा चाय-कॉफी बढ़ा सकती है आपके घुटनों का दर्द! AIIMS के डॉक्टर की चेतावनी

सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है. इस मौसम में लोग शरीर को गर्म रखने के लिए ज्यादा चाय-कॉफी पीते हैं और प्यास कम लगने के कारण पानी कम पीते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाय-कॉफी ज्यादा पीने का असर आपके घुटनों और हड्डियों की सेहत पर पड़ता है? अधिक चाय या कॉफी पीने से शरीर में कैफीन और शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और शरीर डिहाइड्रेट होने लगता है. AIIMS रायपुर के ऑर्थोपेडिक और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन डॉ. दुष्यंत चौहान ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया कि ठंड के दिनों में ज्यादा चाय-कॉफी क्यों नहीं पीनी चाहिए और इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है.

ज्यादा चाय-कॉफी पीने से बढ़ता है घुटनों का दर्द

डॉ. दुष्यंत कहते हैं, 'भले ही आप गर्म चाय पी रहे हों लेकिन यह आपकी हड्डियों को ठंडा कर सकती है. सुनने में भले ही अजीब लगे पर इसके पीछे कारण है.' वे कहते हैं सर्दियां जैसे ही आती हैं, हम खुद को गर्म रखने के लिए बहुत ज्यादा चाय-कॉफी पीने लगते हैं. दूसरी तरफ इस मौसम में हम पानी पीना कम कर देते हैं जिससे शरीर डिहाइड्रेट होने लगता है जिससे घुटनों के बीच का कार्टिलेज (वह नरम परत जो दो हड्डियों के बीच कुशन की तरह काम करती है) सूखने लगती है. इससे जॉइंट में जकड़न बढ़ती है और हड्डियों के आपस में रगड़ने से दर्द ज्यादा महसूस होता है. ऐसे में सर्दियों में चाय-कॉफी को बैलेंस में पीना जरूरी है ताकि शरीर गर्म भी रहे और हड्डियों पर कोई ज्यादा दबाव भी न पड़े.

फिर क्या सर्दियों में चाय-कॉफी नहीं पीनी चाहिए?

डॉ. चौहान बताते हैं कि आप ठंड में चाय-काफी जरूर पिएं लेकिन एक नियम बना लें कि इन्हें पीने से पहले पानी जरूर पिएंगे. इससे आपके जॉइंट (जोड़ों) की नमी बनी रहती है और वे हेल्दी रहते हैं.

तो अगर आप भी सर्दियों में चाय-कॉफी पीते हैं तो उससे पहले पानी पीना न भूलें. इससे आपका शरीर हाइड्रेट तो रहेगा ही साथ ही सर्दियों में घुटनों से जुड़े दर्द से भी आराम मिलेगा.

