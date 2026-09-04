Swine flu : एक बार ठीक होने के बाद दोबारा भी हो सकता है स्वाइन फ्लू, डॉक्टर ने बताया किनको खतरा

देश के कई इलाकों में स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं. राजधानी दिल्ली से लेकर कर्नाटक, केरल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में केस आ रहे हैं. इससे संक्रमित होने के बाद लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं. हालांकि अधिकतर मामलों में लक्षण हल्के ही है. लोग संक्रमित होने के बाद कुछ दिनों में रिकवर हो रहे हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि यह फ्लू एक ही व्यक्ति को एक से ज्यादा बार हो सकता है. स्वाइन फ्लू दोबारा क्यों होता है और इसमें कैसे लक्षण दिखते हैं इस बारे में डॉक्टर ने बताया है.

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दिल्ली के डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मेडिसिन विभाग में डायरेक्टर प्रोफेसर डॉ. सुभाष गिरि ने इस बारे में बताया है. वह कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को स्वाइन फ्लू एक से अधिक बार हो सकता है. जैसे कोई दूसरा वायरस एक के बाद दोबारा भी हो जाता है ऐसे ही स्वाइन फ्लू भी है. ऐसा नहीं है कि H1N1 एक बार हो गया तो फिर कभी नहीं होगा. इसका कारण ये है कि एच1एन1 के कई स्ट्रेन होते हैं. जब व्यक्ति संक्रमित होता है तो उसके शरीर में किसी एक स्ट्रेन के खिलाफ इम्यूनिटी बनती है, लेकिन अगर दोबारा उसमें किसी दूसरे स्ट्रेन का संक्रमण हो गया तो स्वाइन फ्लू दोबारा हो सकता है. ऐसे में ये जरूरी है कि अगर किसी को एक बार इंफेक्शन हो गया है तो वह भी फिर भी सतर्क रहे और इस बीमारी से बचाव के नियमों का पालन करता रहे.

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स्वाइन फ्लू के कुल कितने स्ट्रेन होते हैं

H1N1 के अलावा H3N2, H1N2,H3N1.ये तीनों स्ट्रेन भी संक्रमित कर सकते हैं इनमें एच3एन1 एक ऐसा स्ट्रेन है जिसके मामले कम आते हैं. बाकी स्ट्रेन इंसानों को भी संक्रमित कर सकते हैं. ऐसे में स्वाइन फ्लू दोबारा भी हो सकता है. कमजोर इम्यूनिटी वालों में दोबारा होने का रिस्क ज्यादा होता है.

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दोबारा संक्रमित होने पर कैसे लक्षण दिखते हैं

डॉ. सुभाष बताते हैं कि दोबारा संक्रमित होने पर भी अधिकतर लक्षण पहले जैसे ही होते हैं. लेकिन अगर इम्यूनिटी कमजोर है तो कुछ मामलों में लक्षण गंभीर हो सकते हैं

अचानक तेज बुखार

ठंड लगना

सूखी खांसी

गले में खराश

।शरीर, मांसपेशियों और जोड़ों में तेज दर्द

अत्यधिक कमजोरी

थकान महसूस होना



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