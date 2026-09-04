गर्लफ्रेंड को जन्मदिन पर गिफ्ट करना चाहता था iPhone... बन गया गांजा तस्कर! 12 किलो माल के साथ कपल गिरफ्तार

खम्मम में पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में एक युवक और उसकी गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड के जन्मदिन पर उसे iPhone गिफ्ट करने के लिए पैसे जुटाने का कथित तौर पर अनोखा और गैरकानूनी रास्ता चुना. आरोपी युवक की पहचान 21 साल के मिथ्रा चैतन्य के रूप में हुई है, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड 20 साल की हेमलता है. दोनों पेड्डापल्ली जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं.

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पुलिस के अनुसार, दोनों कथित तौर पर ओडिशा गए थे, जहां उन्होंने 12 किलो गांजा करीब 16 हजार रुपये में खरीदा था. इसके बाद वे मोटरसाइकिल से गांजा लेकर हैदराबाद के लिए निकले. पुलिस का दावा है कि हैदराबाद पहुंचने के बाद इस गांजे को करीब 6 लाख रुपये में बेचने की योजना थी. इसी दौरान खम्मम जिले के वायरा इलाके में वाहन जांच के दौरान दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए.

बताया गया कि वायरा के पास ईगल फोर्स और वायरा पुलिस की टीम वाहनों की जांच कर रही थी. इसी दौरान पुलिस ने बाइक सवार चैतन्य और हेमलता को रोकने की कोशिश की. पुलिस का आरोप है कि पुलिस को देखते ही चैतन्य ने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी और वहां से भागने की कोशिश की. इसके बाद पुलिस ने उनका पीछा किया और बाइक को रोकने की कोशिश की गई.

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पुलिस के मुताबिक, बाइक को रोकने की कोशिश के दौरान वाहन का संतुलन बिगड़ गया और हादसा हो गया. इस घटना में वायरा के SI पुप्पला रामा राव, मिथ्रा चैतन्य और हेमलता को मामूली चोटें आईं. हालांकि, पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी. तलाशी के दौरान उनके कब्जे से बड़ी मात्रा में गांजा बरामद किया गया.

पुलिस ने आरोपियों के पास से 12 किलो सूखा गांजा, एक मोटरसाइकिल और चार मोबाइल फोन जब्त किए हैं. पूछताछ के दौरान चैतन्य ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि वह हेमलता के जन्मदिन पर उसे iPhone गिफ्ट करना चाहता था. पुलिस के मुताबिक, इसी के लिए पैसे जुटाने के इरादे से उसने कथित तौर पर गांजा तस्करी का रास्ता चुना.

हालांकि, पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि चैतन्य के खिलाफ पहले से ही NDPS Act के तहत तीन मामले दर्ज हैं. ये मामले पेड्डापल्ली, उप्पल और मेडचल में दर्ज बताए गए हैं. पुलिस के अनुसार, चैतन्य को इस साल 30 अप्रैल को जमानत पर रिहा किया गया था, लेकिन इसके बाद भी वह कथित तौर पर गांजा परिवहन के एक और मामले में शामिल हो गया.

जांच के दौरान पुलिस ने कथित गांजा सप्लाई नेटवर्क से जुड़े कुछ अन्य लोगों की भी पहचान की है. पुलिस के मुताबिक, भगवान हंतल ने ओडिशा में गांजा उपलब्ध कराया था. वहीं, हैदराबाद में शशि और नागूर को कथित तौर पर गांजा खरीदना था. पुलिस ने इन तीनों को मामले में वांछित बताया है और उनकी तलाश की जा रही है.

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फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है कि ओडिशा से गांजा हैदराबाद तक पहुंचाने की योजना कैसे बनाई गई थी और इसमें और कितने लोग शामिल हैं. पुलिस अब फरार बताए जा रहे भगवान हंतल, शशि और नागूर की तलाश में जुटी है. साथ ही गिरफ्तार कपल से पूछताछ के आधार पर गांजा तस्करी के इस नेटवर्क की अन्य कड़ियों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है.

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