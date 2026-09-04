बड़ा ऐलान... हर साल फ्री मिलेंगे 3 LPG सिलेंडर, 3000 रुपये खाते में डालेगी सरकार!

एलपीजी को लेकर एक बड़ी खबर आई है. गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने ऐलान किया है कि राज्य सरकार लोगों को हर साल तीन LPG गैस सिलेंडर फ्री उपलब्ध कराएगी. इसके लिए 9 सितंबर से हर साल 3000 रुपये का अमाउंट सीधे लोगों के अकाउंट में भेज दिया जाएगा.
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन फॉर्म 5 सितंबर से पंचायतों और विधायकों के कार्यालयों में उपलब्ध कराए जाएंगे. सीएम ने बताया कि यह अमाउंट 9 सितंबर 2026 से भेजनी शुरू हो जाएगी.
मुख्यमंत्री ने पणजी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह योजना 2022 के राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान किया गया था, उस समय लोगों को हर साल 3 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में देने का वादा किया गया था. सीएम ने कहा कि इस राहत से लोगों को 3 सिलेंडर मुफ्त में मिल सकेंगे, जो उनके लिए एक बड़ी राहत वाली बात होगी.
किसे मिलेगी ये राशि?
सावंत ने बताया कि गोवा का निवासी ही इस योजना के लिए पात्र है. किसी अन्य राज्य के लोगों को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा. साथ ही अगर को व्यक्ति आवेदन फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेज जमा करता है, तो उसे बैंक खाते में यह राशि मिलनी शुरू हो जाएगी. योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को बैंक पासबुक, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड की कॉपी जैसे दस्तावेज देने होंगे.
विधानसभा के दौरान क्या किया था वादा?
CM प्रमोद सावंत ने कहा कि यह योजना 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादे के तहत है. उन्होंने चुनाव के समय राज्य के लोगों को हर साल तीन फ्री एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था. अब सरकार ने इस वादे को पूरा करने के लिए लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में सालाना 3000 देने का ऐलान किया है.
गौरतलब है कि ये ऐलान ऐसे समय में हुआ है, जब एलपीजी की कीमतें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि अमेरिका-ईरान के बीच जंग जारी है और एनर्जी सप्लाई बाधित हुई है. जिस कारण भारत में एलपीजी के दाम बढ़े हुए हैं. वहीं भारत एलपीजी की खपत को कम करने के लिए पीएनजी पर फोकस कर रही है.