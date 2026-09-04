scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अंदर एडमिट थे 9 नवजात बच्चे, महाराष्ट्र के अस्पताल में लगी भीषण आग- VIDEO

छत्रपति संभाजीनगर के एशियन अस्पताल में एनआईसीयू के एसी में शॉर्ट सर्किट से तड़के आग लग गई, जिसके बाद 9 नवजात समेत 58 मरीजों को बाहर निकाला गया. मेडिकल स्टाफ, पुलिस और दमकल की तेज कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

Advertisement
X
महाराष्ट्र के अस्पताल में भीषण आग लग गई. (Photo- Screengrab)
महाराष्ट्र के अस्पताल में भीषण आग लग गई. (Photo- Screengrab)

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एशियन अस्पताल में शुक्रवार तड़के आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. आकाशवाणी चौक स्थित अस्पताल की पहली मंजिल पर करीब 2:10 बजे आग लगी. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, नवजात शिशु गहन चिकित्सा कक्ष यानी एनआईसीयू के एसी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी. जिस वक्त आग लगी, पहली मंजिल पर कुल 58 मरीज भर्ती थे. इनमें 9 नवजात, 36 जनरल वार्ड के मरीज और 13 स्पेशल रूम के मरीज शामिल थे.

आग की सूचना मिलते ही अस्पताल के मेडिकल स्टाफ ने तुरंत बचाव अभियान शुरू कर दिया. जवाहरनगर पुलिस, आरसीपी जवान और दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची. दमकल की दो गाड़ियां भेजी गईं. हालांकि, अस्पताल की फायर सेफ्टी व्यवस्था और कर्मचारियों की तत्परता के चलते दमकल टीम के पहुंचने से पहले ही आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया था.

यह भी पढ़ें: मुंबई से गायब होंगी झुग्गियां! 10 साल में स्लम-फ्री होगा शहर, जानें क्या है फडणवीस का 'मास्टरप्लान'

सम्बंधित ख़बरें

कत्ल का आरोपी एक साल से फरार था. (Photo: ITG)
पुलिस ने खोली पंचर की दुकान, कत्ल के आरोपी को तरकीब से पकड़ा
akola bank locker gold theft
बैंक लॉकर की फर्जी चाबी बनाकर सफाईकर्मी ने चुराया सोना
Vidyanand Bapat
गणेश पूजा में DJ का विरोध करने वाले विद्यानंद बापट पर हमला, पुणे की घटना
शिकायत के बाद से ही बीडीओ पर नजर रख रही थी निगरानी टीम. (Photo: Representational )
घूस ले रहे थे BMC के इंजीनियर और कर्मचारी, ACB ने यूं दबोचा
Bombay High court
उद्धव गुट को बॉम्बे HC से झटका, विशाखा राउत की याचिका खारिज

सभी 58 मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला

आग के बाद कई एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल की पहली मंजिल पर भर्ती सभी 58 मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. एनआईसीयू में भर्ती 9 नवजातों को भी तुरंत दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया. इनमें 5 बच्चों को घाटी अस्पताल, 3 को एमजीएम अस्पताल और एक बच्चे को संजीवनी अस्पताल भेजा गया.

Advertisement

स्टाफ की ट्रेनिंग से टला बड़ा हादसा

अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर शोएब हाशमी ने बताया कि स्टाफ को फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग दी गई है. इसी ट्रेनिंग की वजह से कर्मचारियों ने आग लगते ही तुरंत कार्रवाई की. उन्होंने कहा कि अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो स्थिति गंभीर हो सकती थी.

यह भी पढ़ें: मुंबई के अस्पताल में भर्ती सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की कैसी है तबीयत, आया हेल्थ अपडेट

अस्पताल की सेवाएं दोबारा शुरू

अस्पताल प्रशासन फायर एनओसी से जुड़े दस्तावेज नगर निगम को भेज रहा है. सुरक्षा के लिहाज से अस्पताल के बाहर पुलिस तैनात की गई है. फिलहाल अस्पताल की सेवाएं दोबारा शुरू कर दी गई हैं. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. राहत की बात है कि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ISRO ने रचा इत‍िहास, लॉन्च हुआ EOS-05 सैटेलाइट क्यों है खास, जान‍िए |
    'हम राम-कृष्ण को मानने वाले और विरोधी बाबर-औरंगजेब को', मथुरा में गरजे CM योगी |
    हाथ ऊपर... बेड पर आधे लेटे, सड़ी-गली हालत में मिली पंजाबी सिंगर की लाश, घर में खून के निशान, मचा हड़कंप |
    Old Monk Case: ओल्ड मॉन्क अब नहीं कहलाएगी रम? ‘7 साल पुराने’ दावे पर बॉम्बे HC में छिड़ी बहस |
    घाटों पर नो-एंट्री, SDRF की 10 बोट और गोताखोर तैनात... बिहार में बाढ़ का खतरा, SDO कशिश बख्शी ने बताया निपटने का प्लान |
    मथुरा मंथन... योगी का ‘जय कृष्ण बिहारी’ घोष क्या जन्मभूमि विवाद का पटाक्षेप करेगा? |
    गुजराती मैट्रिमोनी ऐप पर खुद को कनाडा की युवती बताकर किया खेल, अहमदाबाद के व्यापारी से 1.10 करोड़ की ठगी |
    Janmashtami 2026: जन्माष्टमी पर नहीं रहेगा भद्रा-पंचक का साया, जानें पूजा और राहुकाल का समय |
    'गटई पिरात है, नटई पिरात ह, चिल-चिल पिरात है’, ऐसी बीमारी सुन अवधी सीख गईं कर्नाटक की डॉक्टर अनीता मिश्रा |
    सरकारी दफ्तरों के चक्कर बंद! पंजाब में घर बैठे डाउनलोड करें ₹10 लाख वाला सेहत कार्ड
    Advertisement