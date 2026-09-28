क्या मेंटल स्ट्रेस लेने से भी आ सकता है हार्ट अटैक, डॉक्टर ने बताया किनको खतरा, कैसे करें बचाव

बीते कुछ सालों में हार्ट अटैक के केस काफी बढ़ रहे हैं. खराब खानपान और बिगड़े हुए लाइफस्टाइल को इसका कारण माना जाता है, लेकिन क्या जो लोग मेंटल स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं उनको भी हार्ट अटैक आ सकता है? डॉक्टरों का कहना है कि मानसिक तनाव शरीर के लिए काफी खतरनाक है. इसका असर दिल पर भी पड़ता है. डॉक्टरों के मुताबिक, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में देर रात तक काम करना, लगातार मानसिक तनाव में रहना और नींद पूरी न होना धीरे-धीरे हमारी सेहत पर असर डाल रहा है.

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कई लोग काम के दबाव या स्क्रीन टाइम के कारण रोजाना अपनी नींद के साथ समझौता करते हैं, लेकिन अगर यह लंबे समय तक चलता रहे तो इसका असर हार्ट पर भी पड़ सकता है. नींद की कमी और लगातार मानसकि तनाव से ब्लड प्रेशर, और शरीर के मानसिक तनाव से जुड़े हार्मोन प्रभावित हो सकते हैं. खासकर ऐसे लोग जो लंबे समय तक बैठे रहकर काम करते हैं, खाना समय पर नहीं खाते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनको रिस्क होता है. एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकाल पाते और लगातार तनाव में रहते हैं, उनमें ये आदतें मिलकर हार्ट की बीमारियों को बढ़ा सकती है.

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मानसिक तनाव हार्ट अटैक का कारण कैसे बनता है?

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यशोदा मेडिसिटी हॉस्पिटल में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी विभाग के निदेशक डॉ. असित खन्ना ने इस बारे में बताया है. वह कहते हैं कि मानसिक तनाव होने पर दिमाग में कोर्टिसोल जैसे हॉर्मोन का बैलेंस बिगड़ता है. इससे दिल की धड़कन तेज होती है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. इससे हार्ट की नसें पर प्रेशर पड़ता है और वह सिकुड़ जाती है. इससे हार्ट को खून मिलने में परेशानी होती है. कई मामलों में हार्ट में जमा हुआ पुराना प्लॉक फट सकता है. जिससे खून का थक्का बनकर ब्‍लड फ्लो रोक देता है और हार्ट अटैक आता है. जो लोग हमेशा मानसिक तनाव में रहते हैं उनको इसका खतरा रहता है.

कैसे दिखते हैं लक्षण

सीने में तेज दर्द जो बाएं हाथ तक जा रहा हो

सांस लेने में परेशानी

सांस फूलना

बिना वजह ठंडा पसीना आना

जबड़े में दर्द

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हार्ट की बीमारियों से बचाव कैसे करें

रोज कम से कम 7-8 घंटे की नींद लें

रोज एक्सरसाइज करें कम से कम आधा घंटा

सीने में दर्द, सांस फूलना, धड़कन तेज है तो इसको नजरअंदाज न करें

मानसिक तनाव न लें और इससे बचने के लिए रोज योग करें.

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