scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

क्या मेंटल स्ट्रेस लेने से भी आ सकता है हार्ट अटैक, डॉक्टर ने बताया किनको खतरा, कैसे करें बचाव

बीते कुछ सालों में हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, देर रात तक काम करना, नींद की कमी हार्ट की सेहत पर बुरा प्रभाव डालते हैं. मेंटल स्ट्रेस और हार्ट की बीमारियों के बारे में भी एक्सपर्ट ने बताया है.

Advertisement
X
दिल की बीमारी ( Photo- ITG)
दिल की बीमारी ( Photo- ITG)

बीते कुछ सालों में हार्ट अटैक के केस काफी बढ़ रहे हैं. खराब खानपान और बिगड़े हुए लाइफस्टाइल को इसका कारण माना जाता है, लेकिन क्या जो लोग मेंटल स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं उनको भी हार्ट अटैक आ सकता है? डॉक्टरों का कहना है कि मानसिक तनाव शरीर के लिए काफी खतरनाक है. इसका असर दिल पर भी पड़ता है. डॉक्टरों के मुताबिक, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में देर रात तक काम करना, लगातार मानसिक तनाव में रहना और नींद पूरी न होना धीरे-धीरे हमारी सेहत पर असर डाल रहा है.

कई लोग काम के दबाव या स्क्रीन टाइम के कारण रोजाना अपनी नींद के साथ समझौता करते हैं, लेकिन अगर यह लंबे समय तक चलता रहे तो इसका असर हार्ट पर भी पड़ सकता है. नींद की कमी और लगातार मानसकि तनाव से ब्लड प्रेशर, और शरीर के मानसिक तनाव से जुड़े हार्मोन प्रभावित हो सकते हैं. खासकर ऐसे लोग जो लंबे समय तक बैठे रहकर काम करते हैं, खाना समय पर नहीं खाते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनको रिस्क होता है. एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकाल पाते और लगातार तनाव में रहते हैं, उनमें ये आदतें मिलकर हार्ट की बीमारियों को बढ़ा सकती है.  

यह भी पढ़ें: क्या नॉनवेज खाने वालों में ज्यादा रहता है हार्ट अटैक का खतरा? जानें डॉक्टर ने क्या बताया

सम्बंधित ख़बरें

Jam and heart disease
जैम खाते हैं तो सावधान! हार्ट अटैक का बढ़ सकता है खतरा
For many people who are facing blockages in their heart arteries, getting a stent is a turning point in their lives.
दोस्तों के साथ बैठा था... लालबाग में 25 वर्षीय युवक की हार्ट अटैक से मौत
eart attack
नसों में ब्लॉकेज के बिना भी आ सकता है हार्ट अटैक, ऐसे होते हैं लक्षण
कुनाल शर्मा का शव सबसे पहले ई रिक्शा चालक ने देखा (Photo: ITG)
स्कूल में 13 साल के बच्चे की हार्ट अटैक से मौत! वॉशरूम में मिली लाश
Child death in visakhapatnam school
टीचर की डांट से बच्चे की मौत! डॉक्टरों ने बताया असली कारण

मानसिक तनाव हार्ट अटैक का कारण कैसे बनता है?

Advertisement

यशोदा मेडिसिटी हॉस्पिटल में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी विभाग के निदेशक डॉ. असित खन्ना ने इस बारे में बताया है. वह कहते हैं कि मानसिक तनाव होने पर दिमाग में कोर्टिसोल जैसे हॉर्मोन का बैलेंस बिगड़ता है. इससे दिल की धड़कन तेज होती है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. इससे हार्ट की नसें पर प्रेशर पड़ता है और वह सिकुड़ जाती है. इससे हार्ट को खून मिलने में परेशानी होती है. कई मामलों में हार्ट में जमा हुआ पुराना प्लॉक फट सकता है. जिससे खून का थक्का बनकर ब्‍लड फ्लो रोक देता है और हार्ट अटैक आता है. जो लोग हमेशा मानसिक तनाव में रहते हैं उनको इसका खतरा रहता है. 

कैसे दिखते हैं लक्षण

सीने में तेज दर्द जो बाएं हाथ तक जा रहा हो

सांस लेने में परेशानी

सांस फूलना

बिना वजह ठंडा पसीना आना

जबड़े में दर्द

यह भी पढ़ें: दोस्तों के साथ बैठा था और अचानक... मुंबई के लालबाग में 25 वर्षीय युवक की हार्ट अटैक से मौत

हार्ट की बीमारियों से बचाव कैसे करें

रोज कम से कम 7-8 घंटे की नींद लें

रोज एक्सरसाइज करें कम से कम आधा घंटा

सीने में दर्द, सांस फूलना, धड़कन तेज है तो इसको नजरअंदाज न करें

मानसिक तनाव न लें और इससे बचने के लिए रोज योग करें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Makhana Chaat Recipe: ठंडे मौसम में चाय के साथ बनाएं चटपटी 'मखाना चाट', 10 मिनट में होगी तैयार; स्वाद भूल नहीं पाएंगे |
    Plant Vastu: गरीब कर देते हैं ये 5 पौधे! आज ही हटाएं आंगन से |
    जब यॉर्कटाउन की जंग शुरू हुई, अंग्रेजों को हराकर अमेरिका आजाद हुआ था |
    पूरे 50 हज़ार… एक महीने में डिलीवरी पार्टनर की कितनी कमाई, कितना कटता है कमीशन? |
    प्रेमानंद महाराज के शिष्य की मौत पर परिवार के सवाल, 'तीन दिन तक आश्रम के चक्कर लगाते रहे, मिलने नहीं दिया' |
    दिल्ली में सर्दियों में प्रदूषण रोकने का प्लान, डिमोलिशन पर बैन से लेकर वर्क फ्रॉम होम तक बड़े फैसले |
    'MBBS नहीं मिला तो क्या...' AIIMS में B.Sc नर्सिंग के लिए मची होड़! 5 साल में 1000% बढ़े आवेदक, जानिए क्यों बदला रुझान |
    5-डे बैंकिंग, PLI और... 3 दिन की बैंक हड़ताल कैसे टली? संडे नाइट मीटिंग की Inside Story |
    क्या होता है कुराश? जिसमें पिंकी बलहारा ने देश को दिलाया कांस्य पदक, जानिए इस खेल के नियम |
    दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने युवक को जड़ा थप्पड़, AAP ने शेयर क‍िया वीडियो
    Advertisement