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क्या रात का खाना छोड़ने से डायबिटीज कंट्रोल होती है? AIIMS डॉक्टर ने बताया- ऐसे करें शुगर कंट्रोल

AIIMS दिल्ली के प्रोफेसर डॉ. राजेश खड़गावत के मुताबिक, पूरे दिन के खानपान में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर का संतुलन जरूरी है. वजन कम करना और रोज एक्सरसाइज करना डायबिटीज कंट्रोल में मददगार साबित होता है.

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शुगर लेवल बढ़ना खतरनाक
शुगर लेवल बढ़ना खतरनाक

डायबिटीज होते ही कई लोग खाने को लेकर खास सावधानी बरतते हैं. कोई चावल छोड़ देता है तो कोई रात का खाना ही बंद कर देता है. सोशल मीडिया पर भी दावा किया जाता है कि रात का खाना छोड़ने से ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाती है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? ये जानने के लिए हमने नई दिल्ली के AIIMS में  एंडोक्राइनोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉ. राजेश खड़गावत से बात की है.

डॉ. राजेश कहते हैं कि डायबिटीज में सबसे ज्यादा ध्यान पूरे दिन के खानपान पर देना जरूरी है. आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर का सही बैलेंस होना चाहिए. डायबिटीज में सब्जियां, साबुत अनाज खाना अच्छा होता है. इसके साथ ही ये भी ध्यान रखना कि अचानक बहुत ज्यादा नहीं खाना है और खाने में लंबा गैप भी नहीं रखना है.

क्या रात का खाना छोड़ने से डायबिटीज कंट्रोल होगी? 

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डॉ. राजेश कहते हैं कि रात का खाना छोड़ने से डायबिटीज कंट्रोल होने का कोई संबंध नहीं है. ये एक बड़ा मिथ है. अगर कोई व्यक्ति इंसुलिन या कुछ ऐसी डायबिटीज की दवाएं ले रहा है, जिनसे ब्लड शुगर कम हो सकती है, तो खाना छोड़ने या देर करने से शुगर बहुत कम होने का खतरा बढ़ सकता है. जो सेहत के लिए खतरनाक होता है. ऐसे में डायबिटीज मरीजों को यह सलाह है कि वह किसी के कहने पर या सोशल मीडिया की जानकारी के भरोसे रात का खाना ना छोड़ें. 

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यह भी पढ़ें: क्या पोहा खाने से शुगर लेवल बढ़ जाता है? डायबिटीज के मरीज खाएं या नहीं, AIIMS के डॉक्टर ने बताया

डायबिटीज कंट्रोल करनी है तो इन चीजों पर दें ध्यान

डॉ. राजेश खड़गावत के मुताबिक डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले खानपान पर ध्यान देना चाहिए डाइट में प्रोटीन और जरूरी विटामिन शामिल करें और ज्यादा मीठी चीजों से बचें. अगर वजन बढ़ रहा है तो उसे कंट्रोल करना भी जरूरी है. रोज एक्सरसाइज करे. कम से कम 45 मिनट की एक्सरसाइज के दो सेशन करें.

यह भी पढ़ें: डायबिटीज से बचना है तो सिर्फ रोज टहलना काफी नहीं! ये एक्सरसाइज भी जरूरी, रिसर्च में दावा

वजन कम होने से भी मिल सकता है फायदा

अगर किसी व्यक्ति का वजन ज्यादा है तो वजन कम करना ब्लड शुगर मैनेजमेंट में मदद कर सकता है. अधिक वजन वाले लोगों में शरीर के वजन में कमी भी डायबिटीज कंट्रोल में मदद करती है. 

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