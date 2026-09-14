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डायबिटीज से बचना है तो सिर्फ रोज टहलना काफी नहीं! ये एक्सरसाइज भी जरूरी, रिसर्च में दावा

भारत में डायबिटीज के मरीजों की संख्या 10 करोड़ से अधिक है. इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए वॉक करना फायदेमंद है, लेकिन इसके साथ कुछ और तरह की एक्सरसाइज भी जरूरी है. इनको लेकर JAMA Network Open में एक स्टडी पब्लिश की गई है.

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शुगर लेवल बढ़ना खतरनाक
शुगर लेवल बढ़ना खतरनाक

अगर आप डायबिटीज से बचाव के लिए रोज 4 से 5 हजार कदम वॉक करते हैं तो यह अच्छा है, लेकिन इस बीमारी को बेहतर तरीके से कंट्रोल करने के लिए कुछ और एक्सरसाइज भी जरूरी हैं. JAMA जर्नल में इसको लेकर एक रिसर्च पब्लिश हुई है, जिसमें बताया गया है कि डायबिटीज को बेहतर तरीके से कंट्रोल करने के लिए सिर्फ वॉक करना काफी नहीं बल्कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी जरूरी है. 

JAMA Network Open में प्रकाशित 2026 के एक बड़े अध्ययन में 1.43 लाख से ज्यादा लोगों के लंबे समय के डेटा को देखा गया. इसमें पता चला कि लोग वॉक के साथ स्ट्रेंथ एक्सरसाइज भी करते थे उनमें डायबिटीज को बेहतर तरीके से कंट्रोल करने में मदद मिली , हालांकि इस रिसर्च में यह भी कहा गया है कि वॉक भी जारी रखें, लेकिन साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करें. 

इस तरह की एक्सरसाइज है फायदेमंद

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रिसर्च में बताया गया है कि रोज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने वालों में टाइप-2 डायबिटीज का खतरा कम हो जाता है, खास तौर पर एरोबिक एक्सरसाइज के साथ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने वालों में यह संबंध और मजबूत था. रिसर्च के मुताबिक, वॉक करने के साथ- साथ  स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करें. इसमें आप स्क्वैट, लंज, स्टेप-अप, पुश-अप, रेजिस्टेंस बैंड और हल्के डंबल जैसी एक्सरसाइज कर सकते हैं. इनसे मसल्स मजबूत होती है और एक्टिव रहती हैं.

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यह भी पढ़ें: माता-पिता को है डायबिटीज तो क्या आपको भी हो जाएगी ये बीमारी? AIIMS के डॉक्टर ने बताया

स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैसे है फायदेमंद

खाना खाने के बाद जब ग्लूकोज का बड़ा हिस्सा मसल्स में पहुंचता है. इंसुलिन इस ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाने में मदद करता है. जब मसल्स एक्टिव रहती हैं, तो शरीर की ग्लूकोज को इस्तेमाल करने की क्षमता बेहतर हो सकती है और इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल भी करने में मदद मिलती है. 

यह भी पढ़ें: सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक, रोज की ये छोटी-छोटी आदतें बना देंगी डायबिटीज का मरीज

सिर्फ कार्डियो या सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं दोनों का कॉम्बिनेशन बेहतर

रिसर्च में कहा गया है कि आप वॉकिंग, साइकिलिंग,जैसी एरोबिक एक्टिविटी जारी रखें. इसके साथ हफ्ते में 2-3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करें, हालांकि इसके लिए वॉकिंग को कम करने की जरूरत नहीं है. वॉकिंग के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करें.

क्या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वॉक करने से नहीं होगी डायबिटीज

इस बारे में दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में एसोसिएट प्रोफसर डॉ अजीज जैन ने बताया है. डॉ जैन कहते हैं कि यह एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी थी, इसलिए यह साबित नहीं करती कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वॉक करने से डायबिटीज नहीं होगी,लेकिन ये जरूर है कि इनसे डायबिटीज का खतरा कम होता है. आप रोज इनको कर सकते हैं इससे शरीर को फायदा ही होगा, लेकिन साथ में अपनी लाइफस्टाइल और खानपान को भी अच्छा रखें. 

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