कैंसर का कोई लक्षण नहीं, फिर भी कब करानी चाहिए जांच? 30 की उम्र के बाद इन बातों का रखें ध्यान

कैंसर का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में पहला सवाल यही आता है कि शरीर में ऐसा क्या बदलाव हुआ, जिससे इस बीमारी का पता चला, लेकिन कैंसर के मामले में एक बात समझना जरूरी है. हर बार बीमारी के शुरुआती संकेत शरीर नहीं देता. कई बार व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ महसूस करता है, रोजमर्रा के काम भी सामान्य तरीके से करता है, लेकिन शरीर में कैंसर की शुरुआत हो चुकी होती है. लेकिन पता तब चलता है जब ये शरीर में फैल गया होता है. ऐसे में सवाल है कि क्या बिना किसी परेशानी के भी कैंसर की जांच करानी चाहिए?

और पढ़ें

कैंसर के डॉक्टर्स का कहना है कि अब बिना किसी परेशानी के 30 की उम्र के बाद ही कैंसर स्क्रीनिंग शुरू करानी चाहिए ताकि समय रहते बीमारी का पता चल जाए और इसको आसानी से कंट्रोल कर सकें.

क्या होती है कैंसर स्क्रीनिंग और क्यों है जरूरी?

कैंसर स्क्रीनिंग का मतलब है ऐसे लोगों की जांच करना, जिनमें बीमारी के कोई ख़ास लक्षण नहीं हैं. इसका मकसद कैंसर को शुरुआत में पकड़ना या शरीर में ऐसे बदलावों की पहचान करना है, जो आगे चलकर कैंसर का कारण बन सकते हैं.

कैलाश हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा के कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. साहिल बंब्रू बताते हैं कि कैंसर की शुरुआत में कई बार कोई लक्षण दिखाई नहीं देते. इसलिए बीमारी का पता चलने में देरी हो सकती है. कैंसर टेस्ट स्क्रीनिंग से स्वस्थ दिखने वाले लोगों में भी कैंसर या उससे पहले होने वाले बदलावों की पहचान की जा सकती है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: कैंसर की 543 दवाओं के दाम बदले, कुछ 90% तक सस्ती, फिर कीट्रूडा जैसी महंगी दवाओं पर राहत क्यों नहीं?

30 साल की उम्र के बाद किन कैंसर की जांच जरूरी?

भारत के राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम में 30 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों की जांच पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें मुख्य रूप से मुंह के कैंसर की जांच की जाती है. वहीं महिलाओं में ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग ज़रूरी है.

इसका मतलब यह नहीं है कि 30 साल की उम्र पूरी होते ही हर व्यक्ति को सभी तरह के कैंसर टेस्ट कराने चाहिए. किस व्यक्ति को कौन-सी जांच करानी है, ये डॉक्टर्स बताते हैं.

यह भी पढ़ें: कैंसर की दवाओं पर मरीजों से मनमानी वसूली कर रहे अस्पताल, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कुबूला

तंबाकू और गुटखा लेने वालों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत

जो लोग बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू या गुटखे का इस्तेमाल करते हैं, उनमें मुंह के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे लोगों को डॉक्टर से मिलकर अपनी जांच और जोखिम के बारे में बात करनी चाहिए. इसी तरह परिवार में कैंसर का इतिहास होने पर भी डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है. कुछ लोगों में पारिवारिक कारणों से कैंसर होने का खतरा सामान्य से ज्यादा हो सकता है.

Advertisement

ये लक्षण हों तो टेस्ट जरूर करा लें

शरीर में कोई गांठ महसूस होना, मुंह में लंबे समय तक घाव बने रहना, बिना वजह वजन घटना जैसे लक्षण दिखाई दें तो स्क्रीनिंग का इंतजार नहीं करना चाहिए. ऐसे में सीधे डॉक्टर से मिलना जरूरी है.

---- समाप्त ----