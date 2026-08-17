एक दिन में इतने ड्राई फ्रूट्स खाने से कम हो सकता है हाई बीपी का खतरा, हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद

ड्राई फ्रूट्स खाना सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है. ये आपके शरीर में हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी की बीमारी के खतरे को भी कम कर सकता है. British Journal of Nutrition में छपी एक रिसर्च में बताया गया है कि रोज ड्राई फ्रूट्स खाने से हाई बीपी होने की आशंका को 20 से 30 फीसदी तक कम किया जा सकता है.

और पढ़ें

भारत में हाई बीपी की बीमारी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. 18 साल से अधिक उम्र के 30% लोग हाइपरटेंशन का शिकार हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, भारत में 20 करोड़ लोग हाई ब्लड प्रेशर के साथ जी रहे हैं, हालांकि इनमें से केवल 10% से 12% लोगों में यह कंट्रोल में रहता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि खानपान की गलत आदतें, बिगड़े हुए लाइफस्टाइल के कारण यह बीमरी हो रही है. इसको कंट्रोल करने में ड्राई फ्रूट्स खाना फायदेमंद हो सकते हैं.

ड्राई फ्रूट्स हार्ट के लिए फायदेमंद

ऐसा माना जाता है कि ड्राई फ्रूट्स और उनमें मौजूद तत्व दिल की सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं. रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स के कई मेटा-एनालिसिस में इनको खाने से ब्लड प्रेशर (BP) में कमी देखी गई है, हालांकि नतीजे पूरी तरह एक जैसे नहीं रहे हैं, फिर भी, इनको काफी फायदेमंद माना गया है. दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में कार्डियोलॉजी विभाग के डॉ. अजीत जैन बताते हैं कि हाई बीपी डाइट चार्ट में भी ड्राई फ्रूट्स को हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद बताया गया है.

Advertisement

नई स्टडी में क्या पता चला

इस स्टडी में, रिसर्चर्स ने ड्र्राई फ्रूट्स खाने और हाई बीपी के रिस्क के बीच संबंध का पता लगाने कि कोशिश की. इस रिसर्च में 18 से 87 साल की उम्र के कुल 143,380 लोगों को शामिल किया गया. जिनमें से 20,665 लोगों को हाई बीपी था. रिसर्च में पता चला कि जिन लोगों ने रोज ड्राई फ्रूट्स खाए उनमें हाई ब्लड प्रेशर (हाइपरटेंशन) का खतरा काफी कम पाया गया.

एक दिन में इतने ड्राई फ्रूट्स फायदेमंद

रिसर्च में पता चला कि रोजाना 28 ग्राम ड्राई फ्रूट्स खाने से हाई बीपी का रिस्क 20 फीसदी कम हुआ और रोज़ाना 30-35 ग्राम नट्स खाने से इस बीमारी के खतरे में 26% की कमी देखी गई. इस रिसर्च के ये नतीजे उन मेटा-एनालिसिस से मेल खाते हैं जिनमें ब्लड प्रेशर के लिए नट्स खाने के फ़ायदे बताए गए हैं.

हालांकि इस स्टडी की कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि अधिकतर मामलों में नट्स के सेवन का सिर्फ एक बार शुरुआती आकलन किया गया और अलग-अलग तरह के ड्राई फ्रूट्स पर अलग से रिसर्च नहीं हुई. जिससे यह पता नहीं चल पाया कि कौन सा एक ड्राई फ्रूट ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन यह पता चला कि ये हाई बीपी के रिस्क को कम कर सकते हैं.

Advertisement

ये लोग करें परहेज

रिसर्च में यह भी बताया गया है कि जिन लोगों को ड्राई फ्रूट्स से किसी भी तरह की एलर्जी है तो वह इनका सेवन न करें. पेट की समस्या के मरीज भी इस मामले में डॉक्टर से सलाह लें.

---- समाप्त ----