मां की कोख से जन्म लेने के बाद हर बच्चा एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है, लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया. यहां महज 30 दिन के एक मासूम के शरीर के अंदर एक और अविकसित भ्रूण पल रहा था. यानी बच्चे के शरीर में दूसरा बच्चा मौजूद था.

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यह कोई सामान्य गांठ या ट्यूमर नहीं, बल्कि मेडिकल साइंस की बेहद दुर्लभ जन्मजात स्थिति थी. इंदौर के शासकीय सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के डॉक्टरों ने करीब चार घंटे तक चली जटिल सर्जरी के बाद मासूम के शरीर से लगभग आधा किलो वजनी अविकसित भ्रूण बाहर निकाला. इस भ्रूण में हाथ-पैर से लेकर जननांग और रीढ़ की हड्डी का कुछ हिस्सा तक विकसित हो चुका था. डॉक्टरों की इस सफल सर्जरी के बाद अब नवजात को एनआईसीयू में निगरानी में रखा गया है.

30 दिन के अयांश के शरीर में मिला दूसरा भ्रूण

यह मामला जूनी इंदौर निवासी कुनाल वर्मा और दीपमाला के बेटे अयांश से जुड़ा है. अयांश के जन्म से पहले ही गर्भावस्था के आठवें महीने में डॉक्टरों को उसके शरीर में इस असामान्य स्थिति का पता चल गया था. जांच में सामने आया कि मां के गर्भ में पल रहे बच्चे के शरीर के अंदर एक अविकसित भ्रूण मौजूद है. बच्चे के जन्म के बाद परिजनों ने उसे इंदौर के शासकीय सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में भर्ती कराया. यहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने उसकी जांच की और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सर्जरी करने का निर्णय लिया. डॉक्टरों के सामने चुनौती केवल भ्रूण को बाहर निकालने की नहीं थी, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखना था कि ऑपरेशन के दौरान नवजात के दूसरे अंगों को कोई नुकसान न पहुंचे.

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चार घंटे तक चली सर्जरी, आधा किलो का भ्रूण निकाला

4 नवंबर को पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग की टीम ने अयांश का ऑपरेशन किया. डॉ. अशोक लड्ढा के नेतृत्व में डॉक्टरों की संयुक्त टीम ने करीब साढ़े तीन से चार घंटे तक चली इस जटिल सर्जरी को अंजाम दिया. ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने बच्चे के शरीर से करीब आधा किलो वजन का अविकसित भ्रूण बाहर निकाला. इसकी सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि भ्रूण के कुछ शारीरिक अंग विकसित हो चुके थे. इसमें दो हाथ, दो पैर, जननांग और रीढ़ की हड्डी का कुछ हिस्सा मौजूद था. डॉक्टरों के लिए यह सर्जरी काफी चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि इतने छोटे बच्चे के शरीर में ऑपरेशन करना और उसके महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षित रखना बेहद सावधानी का काम था. करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक भ्रूण को बाहर निकाल दिया.

क्या है फीटस-इन-फीटू, बच्चे के अंदर कैसे पलने लगता है दूसरा बच्चा?

मेडिकल साइंस में इस दुर्लभ जन्मजात स्थिति को 'फीटस-इन-फीटू' (Fetus in Fetu) कहा जाता है. सामान्य भाषा में इसे बच्चे के अंदर बच्चा भी कहते हैं. यह स्थिति बेहद दुर्लभ होती है और अनुमान के मुताबिक करीब पांच लाख जीवित जन्मों में किसी एक मामले में सामने आती है. दरअसल, गर्भावस्था के शुरुआती चरण में जब जुड़वां भ्रूण विकसित हो रहे होते हैं, तब असामान्य प्रक्रिया के कारण एक भ्रूण दूसरे भ्रूण के शरीर के भीतर फंसकर विकसित होने लगता है. इसके बाद वह सामान्य तरीके से विकसित नहीं हो पाता और अविकसित अवस्था में दूसरे भ्रूण के शरीर के अंदर मौजूद रहता है. ऐसे मामलों में अंदर मौजूद भ्रूण के कुछ अंग और शरीर की संरचनाएं विकसित हो सकती हैं. हालांकि यह स्थिति सामान्य जुड़वां गर्भावस्था से बिल्कुल अलग होती है. कई बार जन्म के बाद जांच के दौरान इसका पता चलता है, जबकि कुछ मामलों में गर्भावस्था के दौरान ही अल्ट्रासाउंड से इसकी पहचान हो जाती है.

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पांच लाख जन्म में एक मामला, इसलिए बेहद दुर्लभ है यह बीमारी

फीटस-इन-फीटू को चिकित्सा जगत की दुर्लभतम जन्मजात स्थितियों में गिना जाता है. इसकी पहचान और इलाज दोनों में विशेषज्ञता की जरूरत होती है. बच्चे के शरीर के भीतर मौजूद अविकसित भ्रूण की स्थिति, आकार और आसपास के अंगों से उसके संबंध को समझने के बाद ही सर्जरी की योजना बनाई जाती है. इंदौर के अयांश के मामले में भी गर्भावस्था के दौरान ही इस असामान्य स्थिति का पता चल गया था. जन्म के बाद विशेषज्ञों ने उसकी जांच की और फिर ऑपरेशन का फैसला लिया. समय पर पहचान और डॉक्टरों की संयुक्त टीम की सर्जरी से बच्चे का इलाज संभव हो सका.

फिलहाल एनआईसीयू में डॉक्टरों की निगरानी में मासूम

सफल ऑपरेशन के बाद अयांश को अस्पताल के एनआईसीयू में रखा गया है. यहां डॉक्टरों की टीम उसकी सेहत पर लगातार नजर बनाए हुए है. अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक बच्चे की देखभाल जारी है. इस मामले ने एक बार फिर दिखाया है कि आधुनिक चिकित्सा तकनीक और विशेषज्ञ डॉक्टरों की मदद से कितनी जटिल जन्मजात स्थितियों का इलाज संभव हो पा रहा है. महज 30 दिन के अयांश के शरीर से दूसरे अविकसित भ्रूण को बाहर निकालना इंदौर के चिकित्सा जगत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है.

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