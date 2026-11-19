उत्तर प्रदेश के बागपत में एक बस पकड़ी गई है. यह बस हरियाणा के पानीपत से यूपी के शाहजहांपुर जा रही थी. करीब 400 किलोमीटर का सफर तय करना था. बस की क्षमता 60 यात्रियों की थी, लेकिन उसमें 125 लोग सवार थे. यानी जितने लोगों के बैठने की जगह थी, उससे 65 लोग ज्यादा.

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यह स्लीपर बस थी. आमतौर पर ऐसी बसों में लोग लंबी दूरी का सफर आराम से करने के लिए टिकट लेते हैं. लेकिन इस बस में आराम तो दूर, यात्रियों की संख्या ही तय क्षमता से कहीं ज्यादा थी.

बस में 60 यात्रियों के सफर करने की अनुमति थी. इसके बावजूद 125 लोग उसमें सवार थे. यानी बस में करीब दोगुने से भी ज्यादा यात्री भर दिए गए थे. बस पानीपत से चलकर शाहजहांपुर जा रही थी. रास्ते में बागपत का ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पड़ा. यहीं परिवहन विभाग की चेकिंग के दौरान बस की पोल खुल गई.

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ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर चेकिंग के दौरान ARTO विपिन कुमार ने बस को रुकवाया. जब अधिकारियों ने बस की जांच की तो यात्रियों की संख्या देखकर हैरान रह गए. बस में 60 की जगह 125 लोग मिले. इसके बाद परिवहन विभाग ने तुरंत कार्रवाई की. बस को सीज कर दिया गया और 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.

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हादसा होता तो क्या होता?

अब जरा इस सफर के बारे में सोचिए. एक बस में 60 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, लेकिन उसमें 125 लोग सफर कर रहे हैं. ऐसे में सवाल सिर्फ नियम तोड़ने का नहीं, यात्रियों की जान का भी है. सड़क पर चलते वक्त अचानक ब्रेक लग सकता है. कोई हादसा हो सकता है या इमरजेंसी में यात्रियों को बस से बाहर निकलना पड़ सकता है.

ऐसी स्थिति में क्षमता से कहीं ज्यादा भरी बस में लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. इसी वजह से परिवहन विभाग ने बस को सीज कर दिया. इस कार्रवाई के जरिए ओवरलोडिंग करने वाले बस संचालकों को साफ मैसेज दिया गया है कि यात्रियों की संख्या तय क्षमता से ज्यादा नहीं हो सकती. ऐसे में ये सवाल बेहद अहम है कि आखिर ज्यादा कमाई के चक्कर में यात्रियों की सुरक्षा को दांव पर लगाने वाले बस संचालकों पर निगरानी कितनी जरूरी है? 60 लोगों की जगह 125 लोगों को लेकर निकली यह बस इसका एक उदाहरण है.

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