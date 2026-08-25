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फैक्ट चेक: राहुल गांधी ने महिलाओं के बारे में नहीं दिए ये विवादित बयान, ये वीडियो एडिटेड है

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें महिलाओं और दुष्कर्म पर विवादित बयान दिखाए गए हैं. फैक्ट चेक में पाया गया कि वीडियो एडिटेड है और असली बयान में संघ प्रमुख मोहन भागवत और मंत्री मनोहर लाल खट्टर के पुराने बयानों का जिक्र था.

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आजतक फैक्ट चेक

दावा
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि रेप की घटनाएं इंडिया में होती हैं न कि भारत में.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये वीडियो एडिटेड है. असली वीडियो में राहुल, संघ प्रमुख मोहन भागवत और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के पुराने बयानों का जिक्र कर रहे थे.

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो महिलाओं और दुष्कर्म की घटनाओं के बारे में कथित तौर पर विवादित बयान देते नजर आ रहे हैं. इसमें वो कहते हैं, 'अस्सी परसेंट रेप महिला के कारण होते हैं. इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है.'

वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए जहां कुछ लोग राहुल का मजाक उड़ा रहे हैं, वहीं कुछ नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं. 

एक थ्रेड्स यूजर ने इसे शेयर करते हुए लिखा, 'कांग्रेस के शहजादे पढ़े लिखे श्री श्री राहुल गांधी इंडिया में रेप होता है भारत में नहीं होता चमचों को पढ़े हुए अब्बू.'

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(Photo- ITGD)

 

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो एडिटेड है. असली वीडियो में राहुल, संघ प्रमुख मोहन भागवत और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के पुराने बयानों का जिक्र कर रहे थे.

कैसे पता चली सच्चाई?  

वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने से हमें पता लगा कि ये वीडियो पुणे में 22 अगस्त को आयोजित कांग्रेस के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम से संबंधित है. इस कार्यक्रम का वीडियो कांग्रेस ने यूट्यूब पर अपलोड किया था. इसमें तकरीबन 1 घंटे 12 सेकेंड पर वायरल वीडियो वाला हिस्सा देखा जा सकता है. इसमें राहुल कहते हैं, 'मोहन भागवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है. खट्टर जी कहते हैं कि अस्सी परसेंट रेप महिला के कारण होते हैं. तो ये एक माइंडसेट है और इस माइंडसेट से लड़ाई चल रही है.'

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असली वीडियो से ये बात साफ हो जाती है कि वायरल वीडियो में जानबूझकर उस हिस्से को हटा दिया गया है जिसमें मोहन भागवत और मनोहर लाल खट्टर के नामों का जिक्र है. 

भागवत और खट्टर ने कब दिए थे ये बयान 

बीबीसी की 4 जनवरी, 2013 की रिपोर्ट के अनुसार, मोहन भागवत ने अपने सिलचर दौरे के दौरान कथित तौर पर बलात्कार की घटनाओं के बारे में कहा था, 'इस तरह के अपराध भारत में कम होते हैं और इंडिया में अधिक होते हैं.' बयान को लेकर उस वक्त काफी बवाल हुआ था. उस वक्त तत्कालीन संघ प्रवक्ता राम माधव ने स्पष्टीकरण दिया था कि भागवत सिर्फ इतना कहना चाह रहे थे कि भारतीय परंपरा में महिलाओं का सम्मान होता रहा है और अगर लोग इस परंपरा से दूर होंगे तो वो आपराधिक मामलों में संलिप्त होंगे.  

इसी तरह, हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नवंबर 2018 में कहा था, 'सबसे बड़ी चिंता ये है कि ये घटनाएं जो हैं, रेप और छेड़छाड़ की, ये 80-90% जानकारों के बीच में होती हैं. एक-दूसरे को जानते हैं. बहुत घटनाएं तो ऐसी होती हैं- काफी समय तक घूमते रहते हैं और एक दिन थोड़ी गड़बड़ हो गई, उस दिन उठा कर के और एफआईआर करा देते हैं. इसने मुझे रेप किया.' खट्टर के इस बयान को लेकर भी उस वक्त काफी विवाद हुआ था.  
 
साफ है, राहुल गांधी का ये वीडियो एडिट करके शेयर किया जा रहा है जिससे लोगों में भ्रम फैल रहा है.   

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