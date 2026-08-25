scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जयपुर: बहन का हाल जानने अस्पताल पहुंची महिला, सिर पर गिरा पंखा, आए 12+ टांके

जयपुर के एसएमएस अस्पताल के ENT वार्ड में बहन का हाल जानने पहुंची रेणु के सिर पर अचानक छत का पंखा गिर गया. हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गई और ट्रॉमा सेंटर में उसके सिर पर 12 से ज्यादा टांके लगाए गए. इसके बाद भी उसे भर्ती के लिए भटकना पड़ा. आखिरकार उसे उसी वार्ड में बहन के पास शिफ्ट किया गया.

Advertisement
X
अस्पताल के ENT वार्ड में छत से गिरा पंखा. (Photo: Screengrab)
अस्पताल के ENT वार्ड में छत से गिरा पंखा. (Photo: Screengrab)

जयपुर के सवाईमान सिंह अस्पताल में लापरवाही का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां अपनी बहन का हालचाल जानने पहुंची एक महिला के सिर पर अचानक छत का पंखा गिर गया. हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. उसके सिर पर 12 से ज्यादा टांके लगाए गए, लेकिन इसके बाद भी पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए भटकना पड़ा.

घटना सोमवार देर शाम एसएमएस अस्पताल के चरक भवन स्थित ENT वार्ड की है. करौली निवासी संतोष का कान का ऑपरेशन हुआ था. ऑपरेशन के बाद उसका हालचाल जानने के लिए उसकी बहन रेणु अस्पताल पहुंची थी. रेणु मरीज के बेड के पास रखी टेबल पर बैठी हुई थी. इसी दौरान अचानक छत का पंखा टूटकर सीधे उसके सिर पर जा गिरा.

अचानक हुए इस हादसे से ENT वार्ड में अफरा-तफरी मच गई. पंखा गिरने से रेणु के सिर से खून बहने लगा. यह देखकर परिजन घबरा गए. वार्ड में मौजूद नर्सिंग स्टाफ ने एंबुलेंस बुलवाई, लेकिन घायल महिला को ट्रॉमा सेंटर पहुंचाने के लिए करीब आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ा.

सम्बंधित ख़बरें

मिठाई, मावा और घी पर भी कार्रवाई.(Photo: Screengrab)
राजस्थान में मिलावट पर बड़ा वार! जयपुर में 6,900 लीटर मूंगफली तेल जब्त
CJP Jaipur Project, AajTak Reporter Vishal Sharma
आंखों देखी: पहले नारे, फिर धक्का-मुक्की और पथराव, रामपुरा में ऐसे बिगड़ता गया माहौल
Jaipur School (Photo: ITG)
तबेले वाला स्कूल घर के कमरे में शिफ्ट! ग्रामीणों को स्थायी भवन की उम्मीद
हादसे के बाद छतिग्रस्त थार. (Photo: ITG)
जयपुर में Thar ने मचाया कहर, स्कूटी सवार बुजुर्ग की मौत
Jaipur School case CJP clash with villagers.
CJP और ग्रामीणों ने एक-दूसरे पर दर्ज कराई FIR... जयपुर बवाल पर एक्शन

ENT वार्ड में महिला के सिर पर गिरा पंखा

इसके बाद रेणु को ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने उसके सिर की चोट पर 12 से ज्यादा टांके लगाए. इलाज के बाद उम्मीद थी कि घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कर लिया जाएगा, लेकिन इसके बाद भी उसकी परेशानी खत्म नहीं हुई.

Advertisement

ट्रॉमा सेंटर में इलाज के बाद रेणु को भर्ती करने के बजाय मेडिसिन डिपार्टमेंट में भर्ती कराने की सिफारिश की गई. इसके बाद उसे मेडिसिन डिपार्टमेंट ले जाया गया, लेकिन वहां भी महिला को भर्ती नहीं किया गया. इसके बाद घायल रेणु को वापस चरक भवन भेज दिया गया.

लगातार एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाने के बाद आखिरकार घायल महिला को उसी ENT वार्ड में उसकी बहन संतोष के पास एक बेड पर शिफ्ट कर दिया गया. यानी जिस वार्ड में वह अपनी बहन का हालचाल जानने पहुंची थी, चोट लगने के बाद उसे वहीं भर्ती करना पड़ा.

इस पूरे घटनाक्रम में अस्पताल की व्यवस्था और घायल महिला को भर्ती कराने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं. महिला के सिर पर छत का पंखा गिरने से गंभीर चोट आई. ट्रॉमा सेंटर में उसके सिर पर 12 से ज्यादा टांके लगाए गए, लेकिन इसके बाद भी उसे भर्ती के लिए अलग-अलग विभागों में भेजा गया.

मामले की सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जिस पंखे के गिरने से महिला घायल हुई थी, उसे बाद में कर्मचारियों ने दोबारा लगा दिया. जानकारी के मुताबिक, नीचे गिरे उसी पंखे को फिर से कर्मचारियों ने लगा दिया. इस घटना के बाद अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

Advertisement

12 टांके के बाद अस्पताल में भर्ती के लिए भटकती रही महिला 

फिलहाल सामने आई जानकारी के मुताबिक, घटना एसएमएस अस्पताल के चरक भवन स्थित ENT वार्ड में हुई. रेणु अपनी बहन संतोष का हाल जानने पहुंची थी, लेकिन अचानक हुए हादसे में खुद घायल हो गई. ट्रॉमा सेंटर में उसके सिर पर 12 से ज्यादा टांके लगाए गए और इसके बाद भर्ती के लिए उसे मेडिसिन डिपार्टमेंट भेजा गया. वहां भर्ती नहीं होने के बाद उसे वापस उसी ENT वार्ड में भेज दिया गया.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Aaj ka Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    गुजरात: वाइस चांसलर के ऑफिस में उड़ाए 500 के नकली नोट, NSUI ने लगाया 40 करोड़ के घोटाले का आरोप |
    'भारत में आप गायब नहीं हो जाएंगे', क्या पीयूष गोयल ने जापान के निवेशकों को याद दिलाया जैक मा |
    IND vs SL: जायसवाल-फर्नांडो के बीच झगड़े का नया VIDEO आया सामने, ICC पर लगा बड़ा आरोप, मचा बवाल |
    जयपुर: बहन का हाल जानने अस्पताल पहुंची महिला, सिर पर गिरा पंखा, आए 12+ टांके |
    किस लकड़ी के बनवाएं गेट? बारिश में भी नहीं फूलती हैं इसकी प्लाई |
    'दान का एक-एक पैसा मंदिर के खाते में ही जाए...', बांके बिहारी चढ़ावे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त |
    यूपी-यामानाशी साझेदारी कैसे बदलेगी उत्तर प्रदेश की औद्योगिक तस्वीर |
    BJP नेता से थाना प्रभारी बोले- नौटंकी मत कर, FIR ठोक दूंगा, कोरेक्स तस्कर को बचाने गेट पर बैठे हो; सिर पर मारा थप्पड़ |
    दिल्ली में बढ़ा स्वाइन फ्लू का खतरा, सरकार ने बढाई सतर्कता, किए ये इंतजाम |
    Kaai Cleaning Tips: सीढ़ियों और छत पर जम गई है जिद्दी काई? बिना महंगे केमिकल इन घरेलू नुस्खों से करें सफाई
    Advertisement