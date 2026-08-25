IND vs SL: जायसवाल-फर्नांडो के बीच झगड़े का नया VIDEO आया सामने, ICC पर लगा बड़ा आरोप, मचा बवाल

कोलंबो टेस्ट के दौरान यशस्वी जायसवाल और असिथा फर्नांडो के बीच हुई झड़प का मुद्दा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है. इस घटना के बाद ICC ने दोनों खिलाड़ियों पर मैच फीस का 25% जुर्माना लगाकर मामला रफा-दफा करने की कोशिश की, लेकिन इस झगड़े का एक नया वीडियो सामने आ गया है.

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सोशल मीडिया पर फैन्स के बीच यशस्वी जायसवाल और असिथा फर्नांडो का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. फैन्स लगातार वीडियो पर कमेंट्स कर रहे हैं. दरअसल, इस वीडियो को श्रीलंका के एक वरिष्ठ खेल पत्रकार ने शेयर किया है.

दरअसल, आईसीसी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा था कि जब फर्नांडो ने जायसवाल का विकेट लिया तो जायसवाल गेंदबाज की तरफ बढ़े. इसके बाद फर्नांडो ने अपना सिर जायसवाल की ओर बढ़ाया और जवाब में जायसवाल भी आगे झुके. जिससे दोनों के सिर आपस में टकरा गए.

आईसीसी के फैसले पर उठे सवाल

लेकिन श्रीलंका के वरिष्ठ खेल पत्रकार एंड्रयू फर्नांडो का कहना है कि आईसीसी का यह बयान पूरी तरह से गलत और झूठा है. नए वीडियो एंगल को देखकर साफ लगता है कि बहस की शुरुआत और सिर टकराने की आक्रामक पहल केवल जायसवाल की तरफ से हुई थी, असिथा की तरफ से शुरुआत में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला था.

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लड़ाई पर जायसवाल ने तोड़ी चुप्पी

नया वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर फैन्स आईसीसी पर जायसवाल का बचाव करने का आरोप लगा रहे हैं. कई लोगों का मानना है कि जायसवाल पर ज्यादा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी. वहीं, दूसरी तरफ जायसवाल ने भी इस विवाद पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा था कि अगर कोई सीमा पार करेगा तो भारतीय टीम जवाब देना जानती है.

It isn't flatly wrong at all. What's more, neither party disputes the characterization. Its unlikely to be based on the pictures from one frame of video. But then, you know this already.https://t.co/LJd86jE4ik — cricketingview (@cricketingview) August 25, 2026

श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट जीतने के बाद कोलंबो में भी भारतीय टीम ने अपना दमदार प्रदर्शन जारी ऱखा है. भारत ने पहली पारी में 500 से अधिक रन बनाए. देवदत्त पडिक्कल और ध्रुव जुरेल ने शतक जड़कर श्रीलंका को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया है.

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