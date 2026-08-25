scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

IND vs SL: जायसवाल-फर्नांडो के बीच झगड़े का नया VIDEO आया सामने, ICC पर लगा बड़ा आरोप, मचा बवाल

यशस्वी जायसवाल पर आईसीसी की तरफ से मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया गया है. लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जायसवाल पर और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी.

Advertisement
X
जायसवाल की लड़ाई का नया वीडियो. (PHOTO: AFP)
जायसवाल की लड़ाई का नया वीडियो. (PHOTO: AFP)

कोलंबो टेस्ट के दौरान यशस्वी जायसवाल और असिथा फर्नांडो के बीच हुई झड़प का मुद्दा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है. इस घटना के बाद ICC ने दोनों खिलाड़ियों पर मैच फीस का 25% जुर्माना लगाकर मामला रफा-दफा करने की कोशिश की, लेकिन इस झगड़े का एक नया वीडियो सामने आ गया है.

सोशल मीडिया पर फैन्स के बीच यशस्वी जायसवाल और असिथा फर्नांडो का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. फैन्स लगातार वीडियो पर कमेंट्स कर रहे हैं. दरअसल, इस वीडियो को श्रीलंका के एक वरिष्ठ खेल पत्रकार ने शेयर किया है.

दरअसल, आईसीसी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा था कि जब फर्नांडो ने जायसवाल का विकेट लिया तो जायसवाल गेंदबाज की तरफ बढ़े. इसके बाद फर्नांडो ने अपना सिर जायसवाल की ओर बढ़ाया और जवाब में जायसवाल भी आगे झुके. जिससे दोनों के सिर आपस में टकरा गए. 

आईसीसी के फैसले पर उठे सवाल

लेकिन श्रीलंका के वरिष्ठ खेल पत्रकार एंड्रयू फर्नांडो का कहना है कि आईसीसी का यह बयान पूरी तरह से गलत और झूठा है. नए वीडियो एंगल को देखकर साफ लगता है कि बहस की शुरुआत और सिर टकराने की आक्रामक पहल केवल जायसवाल की तरफ से हुई थी, असिथा की तरफ से शुरुआत में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला था.

Advertisement

लड़ाई पर जायसवाल ने तोड़ी चुप्पी

नया वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर फैन्स आईसीसी पर जायसवाल का बचाव करने का आरोप लगा रहे हैं. कई लोगों का मानना है कि जायसवाल पर ज्यादा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी. वहीं, दूसरी तरफ जायसवाल ने भी इस विवाद पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा था कि अगर कोई सीमा पार करेगा तो भारतीय टीम जवाब देना जानती है.

श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट जीतने के बाद कोलंबो में भी भारतीय टीम ने अपना दमदार प्रदर्शन जारी ऱखा है. भारत ने पहली पारी में 500 से अधिक रन बनाए. देवदत्त पडिक्कल और ध्रुव जुरेल ने शतक जड़कर श्रीलंका को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    बहन का हाल जानने अस्पताल पहुंची महिला, सिर पर गिरा पंखा, 12 से ज्यादा टांके के बाद भी भर्ती के लिए भटकती रही |
    किस लकड़ी के बनवाएं गेट? बारिश में भी नहीं फूलती हैं इसकी प्लाई |
    'दान का एक-एक पैसा मंदिर के खाते में ही जाए...', बांके बिहारी चढ़ावे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त |
    यूपी-यामानाशी साझेदारी कैसे बदलेगी उत्तर प्रदेश की औद्योगिक तस्वीर |
    BJP नेता से थाना प्रभारी बोले- नौटंकी मत कर, FIR ठोक दूंगा, कोरेक्स तस्कर को बचाने गेट पर बैठे हो; सिर पर मारा थप्पड़ |
    दिल्ली में बढ़ा स्वाइन फ्लू का खतरा, सरकार ने बढाई सतर्कता, किए ये इंतजाम |
    Kaai Cleaning Tips: सीढ़ियों और छत पर जम गई है जिद्दी काई? बिना महंगे केमिकल इन घरेलू नुस्खों से करें सफाई |
    किस पॉकेट में रखना चाहिए स्मार्टफोन? कर देगा जख्मी और कपड़े भी कर देगा राख |
    Matar Mushroom Recipe: रक्षाबंधन पर घर में बनाएं रेस्टोरेंट जैसा मसालेदार मटर-मशरूम, स्वाद ऐसा कि मेहमान पूछेंगे रेसिपी! |
    ‘अभी बच्चा है, टेस्ट के लिए वक्त दो’, वैभव पर द्रविड़ की दो टूक- जल्दबाजी क्यों नहीं?
    Advertisement