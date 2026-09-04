scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

फैक्ट चेक: पवन खेड़ा ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के लिए नहीं बोला ये अपशब्द

वायरल हो रहे वीडियो में दो क्लिप्स हैं. आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये दोनों क्लिप्स एक-दूसरे से संबंधित नहीं है. पवन खेड़ा असल में बीजेपी के बारे में बात कर रहे थे.

Advertisement

आजतक फैक्ट चेक

दावा
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने राहुल गांधी की आलोचना की, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए पवन खेड़ा ने उन्हें ‘नमक हराम’ तक कह दिया.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ये बयान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद नहीं, बल्कि बीजेपी के बारे में दिया था

सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के लिए ‘नमक हराम’ जैसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया.

वायरल हो रहे वीडियो में दो क्लिप्स हैं. पहली क्लिप में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हिंदू, कांग्रेस पार्टी का बहिष्कार करें. इसके अलावा वो राहुल गांधी पर भी तंज कसते हुए कहते हैं कि बीजेपी वाले कबसे मांग कर रहे हैं कि वो कभी तो अपनी बहन से राखी बंधवाते, क्या ऐसा आज तक दिखाई दिया?

वहीं दूसरी क्लिप में पवन खेड़ा का बयान है. दावा किया जा रहा है कि शंकराचार्य को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि एक हिंदी फिल्म का नाम है - “नमक हराम”. बिल्कुल उपयुक्त बैठता है ये नाम. ये जिस थाली में बैठते हैं, उसी में छेद करते हैं. न आप काम के हैं और न राम के.

सम्बंधित ख़बरें

Misleading video being shared on social media as Nepal flood.
फैक्ट चेक: चीन-पाकिस्तान के पुराने वीडियो नेपाल बाढ़ के बताकर हुए वायरल  
fact check nepal flood children crying viral videos fake
फैक्ट चेक: रोते-बिलखते बच्चों के ये भावुक कर देने वाले वीडियो नेपाल बाढ़ के नहीं हैं
Fact Check Nepal Viral Vedio
फैक्ट चेक: नेपाल-चीन बाढ़ का बताकर वायरल हो रहा ग्लेशियर का ये वीडियो कहीं और का है
False claim about Nepal floods
फैक्ट चेक: पाकिस्तान का पुराना वीडियो नेपाल की बाढ़ का बताकर हुआ वायरल
nepal flood fake video viral
फैक्ट चेक: पानी के आगे-आगे भागते लोगों का ये वीडियो नेपाल बाढ़ का नहीं है  

फेसबुक पर एक व्यक्ति ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, “जब तक पूज्य शंकराचार्य जी खामोश थे, ‘आदरणीय’ थे. जैसे ही उन्होंने सनातन विरोधी राहुल बाबा को expose किया, सीधे ‘नमक हराम’ हो गए. पवन जी कैसे ब्राह्मण हैं आप? शर्मनाक.”

Advertisement



आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये दोनों क्लिप्स एक-दूसरे से संबंधित नहीं है. पवन खेड़ा असल में बीजेपी के बारे में बात कर रहे थे.

कैसे पता लगाई सच्चाई?
पहली क्लिप 27 अगस्त की है. इसमें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि राहुल गांधी बार-बार हमारे धर्म ग्रंथ का अपमान कर रहे हैं. ये बिल्कुल गलत बात है. अगर वो ऐसा करते रहेंगे और माफी नहीं मांगेंगे तो हम मुहिम चलाएंगे कि हिंदू, कांग्रेस पार्टी का बहिष्कार करें और वोट न दें.

शंकराचार्य ने ये बातें राहुल गांधी के उस बयान को लेकर कही थीं, जिसमें गांधी ने मनुस्मृति की आलोचना करते हुए कहा था कि इसमें महिला विरोधी बातें लिखी हैं.

वहीं पवन खेड़ा के बयान वाली दूसरी क्लिप असल में 19 जनवरी की उनकी एक प्रेस ब्रीफिंग से ली गई है. इसका पूरा वीडियो कांग्रेस पार्टी के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है. जाहिर है दोनों क्लिप्स एक-दूसरे से संबंधित नहीं हैं. इसमें पवन खेड़ा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में बयान देते हैं. और उनका ‘नमक हराम’ वाला बयान भी बीजेपी पर एक कटाक्ष था.

दरअसल जनवरी 2026 में प्रयागराज माघ मेले में स्नान करने को लेकर शंकराचार्य और प्रशासन के बीच तीखी नोकझोंक हो गई थी. इसी घटना के बारे में बात करते हुए खेड़ा, शंकराचार्य से बदसलूकी करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी को घेरते हैं और कहते हैं कि ये न काम के हैं, न राम के हैं.

Advertisement

साफ है कि पवन खेड़ा ने ये बयान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के लिए नहीं दिया था.

---- समाप्त ----
Live TV

क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Aaj ka Rashifal 4 सितंबर 2026: कृष्ण जन्माष्टमी पर आज वृषभ राशि वालों के सभी काम होंगे पूरे, जानें सभी राशियों का हाल |
    बाहर से महंगी ड्रेस खरीदने की जरूरत नहीं! 'जनमाष्टमी' पर घर में रखी चीजों से बच्चे को यूं बनाएं 'कान्हा', दिखेगा सबसे प्यारा |
    Krishna Janmashtami 2026 Shubh Muhurat: कृष्ण जन्माष्टमी आज, रात इतने बजे से शुरू होगा श्रीकृ्ष्ण की पूजा का शुभ मुहूर्त |
    How to Restyle Old Lehenga: अलमारी में रखा पुराना लहंगा आएगा काम, जन्माष्टमी पर अपनाएं ये 5 आसान हैक्स, फ्री में मिलेगा नया लुक! |
    गेटवे ऑफ इंडिया के पास समंदर में फेरी का इंजन खराब, 38 लोगों की अटकी सांसें |
    'होर्मुज में जहाजों पर फायरिंग बंद करो, तभी बातचीत...' ईरान को जेडी वेंस की दो टूक |
    दुश्मन की हर हलचल पर नजर... EOS-05 से बढ़ेगी भारत की सर्विलांस ताकत |
    जानिए उस GSLV रॉकेट को जो बना EOS-05 सैटेलाइट की सवारी |
    'फांसी से पहले आखिरी इच्छा...' कोंडा सुरेखा का दर्द, बेटी की टिप्पणी पर रेवंत रेड्डी कैबिनेट से हुईं बर्खास्त |
    इसरो ने अंतरिक्ष में भेजा 'नॉटी बॉय', दुश्मन की हरकतों पर रखेगा नजर... आपदा में भी मदद
    Advertisement