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गेटवे ऑफ इंडिया के पास समंदर में फेरी का इंजन खराब, 38 लोगों की अटकी सांसें

गेटवे ऑफ इंडिया लौटते समय फेरी का इंजन समुद्र तट से करीब 1.5 नॉटिकल मील दूर खराब हो गया. फेरी में 34 यात्री और चार चालक दल के सदस्य सवार थे.

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गेटवे ऑफ इंडिया के पास टला हादसा (Photo: Representative)
गेटवे ऑफ इंडिया के पास टला हादसा (Photo: Representative)

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में गुरुवार रात गेटवे ऑफ इंडिया के पास समुद्र में एक फेरी का इंजन अचानक खराब हो गया. इससे फेरी पर मौजूद यात्रियों में अफरातफरी मच गई. जब तक पुलिस की तरफ से मदद नहीं पहुंची, उनकी सांसें अटकी रहीं.

हालांकि, स्थानीय पुलिस और लोकल बोट ऑपरेटर ने 34 यात्रियों सहित कुल 38 लोगों को सुरक्षित बचा लिया. पुलिस अधिकारी के अनुसार, यह घटना गुरुवार रात करीब 8:30 बजे हुई.

‘अनवारी’ नाम की यह फेरी लगभग आधे घंटे की समुद्री सैर कराती है. गेटवे ऑफ इंडिया लौटते समय इसका इंजन समुद्र तट से करीब 1.5 नॉटिकल मील दूर खराब हो गया. फेरी में 34 यात्री और चार चालक दल के सदस्य सवार थे.

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पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिलने के बाद कांस्टेबल अभिजीत शिंदे और अन्य पुलिसकर्मियों ने आसपास चल रही नावों के बारे में जानकारी जुटाई.

उन्हें पता चला कि एक अन्य समुद्री सैर कराने वाली नाव ‘आजाद हिंद’ खराब हुई नाव के पास ही मौजूद थी. पुलिस अधिकारियों ने उसके मालिक जुनैद मुल्ला से संपर्क किया और मदद मांगी.

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‘आजाद हिंद’ मौके पर पहुंची और ‘अनवारी’ को खींचकर रात करीब 9:30 बजे गेटवे ऑफ इंडिया की जेट्टी नंबर 2 तक सुरक्षित ले आई. सभी 34 यात्रियों और चारों चालक दल के सदस्यों को बिना किसी चोट के सुरक्षित तट पर उतार लिया गया. इसके बाद जाकर यात्रियों ने राहत की सांस ली.

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