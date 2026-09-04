How to Restyle Old Lehenga: अलमारी में रखा पुराना लहंगा आएगा काम, जन्माष्टमी पर अपनाएं ये 5 आसान हैक्स, फ्री में मिलेगा नया लुक!

How to Restyle Old Lehenga: त्योहार आते ही सबसे बड़ा सवाल होता है कि इस बार पहनें क्या? खासकर जन्माष्टमी जैसे मौके पर हर कोई खूबसूरत राधा रानी लुक चाहता है, लेकिन हर त्योहार के लिए नया आउटफिट खरीदना जरूरी नहीं है. अगर आपकी अलमारी में कोई पुराना लहंगा रखा है, जिसे आप कई बार पहन चुकी हैं और अब दोबारा पहनने का मन नहीं करता, तो उसे फेंकने या दोबारा अलमारी में रखने के बजाय थोड़ी-सी क्रिएटिविटी से उसे नया लुक दे सकते हैं.

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पुराने लहंगे में सिर्फ दुपट्टा, ब्लाउज या कुछ छोटी-छोटी डिटेलिंग बदलकर उसका पूरा लुक बदल जाता है. जन्माष्टमी पर आप इसे राधा-कृष्ण से इंस्पायर्ड ट्रेडिशनल लुक देने के लिए भी स्टाइल कर सकती हैं. आइए जानते हैं पुराने लहंगे को नया बनाने के 5 आसान तरीके.

दुपट्टा बदलकर मिलेगा बिल्कुल नया लुक

पुराने लहंगे का लुक बदलने का सबसे आसान तरीका है कि आप उसका दुपट्टा बदल लें. अगर आपके लहंगे का कलर हल्का है तो इसके साथ कॉन्ट्रास्ट कलर का दुपट्टा कैरी करें. जन्माष्टमी के लिए आप पीला, गुलाबी, हरा, लाल या रॉयल ब्लू दुपट्टा चुन सकती हैं. दुपट्टे में गोटा-पट्टी, जरी, मिरर वर्क या फूलों की प्रिंटिंग हो तो आउटफिट और भी खूबसूरत लगेगा. आप चाहें तो दुपट्टे को अलग-अलग स्टाइल में ड्रेप करके भी पुराने लहंगे का लुक बदल सकती हैं.

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पुराने ब्लाउज की जगह नया ब्लाउज पहनें

अगर लहंगा अच्छा है लेकिन उसका ब्लाउज पुराना या आउटडेटेड लग रहा है तो पूरा लहंगा बदलने की जरूरत नहीं है. आप पुराने लहंगे के साथ नया ब्लाउज पेयर कर सकते हैं. जन्माष्टमी के लिए आप शॉर्ट कुर्ती स्टाइल ब्लाउज, बैकलेस डिजाइन, रफल स्लीव्स या ट्रेडिशनल प्रिंटेड ब्लाउज ट्राई कर सकती हैं. अगर लहंगे में गोल्डन या सिल्वर वर्क है तो उसी शेड का ब्लाउज पहनें, इससे पूरा आउटफिट एक जैसा और खूबसूरत दिखाई देगा.

गोटा-पट्टी और लेस से करें DIY मेकओवर

अगर आप पुराने लहंगे में थोड़ा काम कर सकती हैं तो उसके बॉर्डर पर गोटा-पट्टी, लेस, मोती या छोटे स्टोन्स लगाकर इसे नया लुक दे सकती हैं. लहंगे के बॉर्डर पर गोटा लगाने के साथ दुपट्टे के किनारे पर भी वही डिटेलिंग कर दें. इससे ऐसा लगेगा जैसे पूरा आउटफिट एक ही डिजाइन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. जन्माष्टमी के लिए खास गोल्डन गोटा और मोतियों की डिटेलिंग बेहद खूबसूरत लगेगी.

लहंगे के साथ ट्रेडिशनल जूलरी पहनें

कई बार आउटफिट पुराना नहीं होता, बल्कि उसे बार-बार एक ही जूलरी के साथ पहनने की वजह से हमें उसका लुक बोरिंग लगने लगता है. ऐसे में सिर्फ एक्सेसरीज बदलकर भी पूरा लुक नया बनाया जा सकता है. जन्माष्टमी पर लहंगे के साथ झुमके, मांग टीका, माथा पट्टी, चूड़ियां और कमरबंद कैरी कर सकती हैं. अगर आप राधा रानी से इंस्पायर्ड लुक चाहती हैं तो फूलों वाली जूलरी आपके लिए बेस्ट रहेगी.

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पुराने लहंगे को इंडो-वेस्टर्न अंदाज में पहनें

अगर आप जन्माष्टमी पर कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं तो पुराने लहंगे को ट्रेडिशनल तरीके से पहनने के बजाय इंडो-वेस्टर्न लुक दे सकते हैं. लहंगे के साथ क्रॉप टॉप, लॉन्ग जैकेट या सिंपल कुर्ती पेयर कर सकती हैं. चाहें तो दुपट्टे की जगह हल्की ऑर्गेंजा या नेट की केप भी इस्तेमाल कर सकती हैं. इस तरह वही पुराना लहंगा आपको बिल्कुल अलग आउटफिट जैसा लगेगा और त्योहार पर आपका लुक भी बाकी लोगों से अलग नजर आएगा.

पुराने लहंगे को दें राधा रानी वाला ट्विस्ट

अगर आप खास तौर पर जन्माष्टमी के लिए पुराने लहंगे को स्टाइल कर रही हैं तो कलर्स और एक्सेसरीज पर थोड़ा ध्यान दें. पीला, गुलाबी, लाल, हरा और नीला जैसे ब्राइट शेड्स ट्रेडिशनल फेस्टिव लुक के लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं. इसके साथ फूलों की जूलरी, मोती, माथा टीका और चूड़ियां पहनकर लुक को और खूबसूरत बनाया जा सकता है. बालों में गजरा या छोटे फूल लगाकर आप अपने आउटफिट को और भी फेस्टिव टच दे सकती हैं.

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