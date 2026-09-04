Aaj ka Rashifal 4 सितंबर 2026: कृष्ण जन्माष्टमी पर आज वृषभ राशि वालों के सभी काम होंगे पूरे, जानें सभी राशियों का हाल

मेष राशि: धैर्य से कार्य करने का दिन, परिवार की सलाह से लें फैसले

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन धैर्य से कार्य करने का है. सेहत के मामले में विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि लापरवाही भारी पड़ सकती है.

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लोगों से किसी बात पर मतभेद हो सकता है. कोई भी बड़ा फैसला परिवार की सलाह से ही करें. सेहत पर ध्यान दें और व्यापार में ज्यादा निवेश करने से बचें.

जरूरी टिप: गुस्से से बचें

शुभ अंक (Lucky Number): 1, 3 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): सफेद

आज का उपाय (aaj ke upay): श्रीकृष्ण जी की पूजा करें.

वृष राशि: करियर में सुधार का योग, रुका हुआ पैसा होगा प्राप्त

वृष राशि के जातकों के करियर में बेहतरीन सुधार के योग बन रहे हैं. धन लाभ की पूरी संभावना है और यात्रा के नए योग बन रहे हैं.

आपका रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. जल्दबाजी में कोई भी कार्य करने से बचें. व्यापार के क्षेत्र में लाभ का सुंदर योग बना हुआ है.

जरूरी टिप: कम बोलें

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शुभ अंक (Lucky Number): 2, 6 और 7

शुभ रंग (Lucky Color): भूरा

आज का उपाय (aaj ke upay): श्रीकृष्ण जी को माखन अर्पित करें.

मिथुन राशि: बढ़ेगी नेतृत्व क्षमता, कोर्ट केस में मिलेगी बड़ी सफलता

मिथुन राशि के जातकों की नेतृत्व क्षमता में बढ़ोतरी होगी. आपके लंबे समय से रुके हुए काम आसानी से बनेंगे और जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा.

कोर्ट-कचहरी के मामलों में सफलता मिलने के योग हैं. हालांकि सेहत को लेकर थोड़ा सावधान रहना होगा. व्यापार से जुड़े फैसले बेहद सावधानीपूर्वक लें.

जरूरी टिप: क्रोध से बचें

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 5 और 8

शुभ रंग (Lucky Color): केसरिया

आज का उपाय (aaj ke upay): श्रीकृष्ण जी को मिसरी अर्पित करें.

कर्क राशि: भाग्य का मिलेगा पूरा साथ, मित्रों की मदद से बनेंगे काम

कर्क राशि के जातकों को भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा. आपकी बनाई गई योजनाएं सफल होंगी और कहीं से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी.

मित्रों की मदद से आपके अटके काम बन जाएंगे. क्रोध से बचना आपके लिए बेहद जरूरी है. व्यापार के मामलों में धन लाभ का अच्छा योग बन रहा है.

जरूरी टिप: इगो से बचें

शुभ अंक (Lucky Number): 2, 4 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): सफेद

आज का उपाय (aaj ke upay): श्रीकृष्ण जी की पूजा करें.

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सिंह राशि: दूर से मिलेगी अच्छी खबर, हर काम में बरतें पूरी सावधानी

सिंह राशि के जातकों को कहीं दूर से शुभ समाचार प्राप्त होगा. शिक्षा से संबंधित कोई भी फैसला बहुत सोच-समझकर ही लें.

सेहत के मामले में विशेष ध्यान देने की जरूरत है. संतान को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है. हर काम सावधानी से करें और व्यापार में ज्यादा निवेश से बचें.

जरूरी टिप: अहंकार से बचें

शुभ अंक (Lucky Number): 1, 5 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): गुलाबी

आज का उपाय (aaj ke upay): श्रीकृष्ण जी को मोर पंख अर्पित करें.

कन्या राशि: बढ़ेगी कार्य क्षमता, व्यापार में आएगी बेहतरीन तेजी

कन्या राशि के जातकों की कार्य क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी. धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे और मन की पुरानी परेशानियां दूर होंगी.

पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते मजबूत होंगे. शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी. व्यापार में तेजी आने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

जरूरी टिप: क्रोध से बचें

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 5 और 8

शुभ रंग (Lucky Color): बादामी

आज का उपाय (aaj ke upay): श्रीकृष्ण जी को बांसुरी अर्पित करें.

तुला राशि: उधार लेन-देन से बचें, छात्रों को परीक्षा में मिलेगी सफलता

तुला राशि के जातकों को उधार लेन-देन से पूरी तरह बचना होगा. किसी करीबी व्यक्ति से अनबन हो सकती है, इसलिए नेगेटिव विचारों से दूर रहें.

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छात्रों को परीक्षा में शानदार सफलता मिलेगी. सेहत के मामले में थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है. व्यापार में लाभ का योग बना हुआ है.

जरूरी टिप: विनम्रता से बोलें

शुभ अंक (Lucky Number): 2, 6 और 7

शुभ रंग (Lucky Color): सिल्वर कलर

आज का उपाय (aaj ke upay): श्रीकृष्ण जी को फल अर्पित करें.

वृश्चिक राशि: योजनाएं होंगी सफल, सोच-समझकर करें पैसों के फैसले

वृश्चिक राशि के जातकों की योजनाएं पूरी तरह सफल होंगी. मित्रों की सहायता से काम बनेगा और रिश्तेदारों से संबंध सुधरेंगे.

पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला बहुत सोच-समझकर ही लें. अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें. व्यापार से जुड़े सभी जरूरी काम सुचारू रूप से बनेंगे.

जरूरी टिप: कम बोलें

शुभ अंक (Lucky Number): 1, 8 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): मरून

आज का उपाय (aaj ke upay): श्रीकृष्ण जी को पेड़े का प्रसाद अर्पित करें.

धनु राशि: हल होंगी पारिवारिक समस्याएं, ऑफिस में सहयोगियों का मिलेगा साथ

धनु राशि के जातकों की परिवार से जुड़ी समस्याएं हल होंगी. कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी, जिससे परिवार का माहौल खुशनुमा होगा.

ऑफिस में सहयोगियों से पूरी मदद मिलेगी. संतान की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है. यात्रा से लाभ होगा, लेकिन व्यापार में हर काम सावधानी से करें.

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जरूरी टिप: अहंकार से बचें

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 9 और 12

शुभ रंग (Lucky Color): केसरिया

आज का उपाय (aaj ke upay): श्रीकृष्ण जी को मिसरी अर्पित करें.

मकर राशि: आगे बढ़कर कार्य करने का दिन, धन प्राप्ति के बनेंगे रास्ते

मकर राशि के जातकों के लिए आज आगे बढ़कर काम करने का दिन है. किस्मत का पूरा साथ मिलेगा और धन प्राप्ति के नए रास्ते बनेंगे.

पुरानी योजनाओं पर फिर से काम शुरू होगा. अपनी सोच को पॉजिटिव रखकर फैसला करना होगा. व्यापार में लाभ के लिए प्रयासों को तेज करना पड़ेगा.

जरूरी टिप: नेगेटिविटी से बचें

शुभ अंक (Lucky Number): 4, 8 और 10

शुभ रंग (Lucky Color): हल्का नीला

आज का उपाय (aaj ke upay): श्रीकृष्ण जी को मोर पंख अर्पित करें.

कुंभ राशि: प्रॉपर्टी से होगा बड़ा लाभ, नई नौकरी के मिलेंगे अवसर

कुंभ राशि के जातकों को प्रॉपर्टी से संबंधित बड़ा लाभ होगा. अपनी वाणी का प्रयोग बहुत सोच-समझकर करें. मन की टेंशन पूरी तरह दूर होगी.

नई नौकरी का अच्छा ऑफर मिल सकता है. परिवार के सहयोग से रुके हुए काम बनेंगे. व्यापार के क्षेत्र में लाभ का सुंदर योग बना हुआ है.

जरूरी टिप: क्रोध से बचें

शुभ अंक (Lucky Number): 8, 11 और 17

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शुभ रंग (Lucky Color): सफेद

आज का उपाय (aaj ke upay): श्रीकृष्ण जी को माखन अर्पित करें.

मीन राशि: मन को शांत रखकर लें फैसले, व्यापारिक निवेश से होगा फायदा

मीन राशि के जातकों को मन शांत रखकर ही फैसले लेने चाहिए. आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और करियर में उन्नति के नए अवसर मिलेंगे.

वाहन बेहद सावधानी से चलाएं और सेहत पर ध्यान दें. व्यापार में किए गए नए निवेश से बड़ा फायदा होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

जरूरी टिप: कम बोलें

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 9 और 12

शुभ रंग (Lucky Color): पीला

आज का उपाय (aaj ke upay): श्रीकृष्ण जी को बांसुरी अर्पित करें.

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