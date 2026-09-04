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बाहर से महंगी ड्रेस खरीदने की जरूरत नहीं! 'जनमाष्टमी' पर घर में रखी चीजों से बच्चे को यूं बनाएं 'कान्हा', दिखेगा सबसे प्यारा

How To Dress Kids As Krishna On Janmashtami 2026: जन्माष्टमी पर बच्चे को कान्हा बनाने के लिए हर बार बाजार से महंगी ड्रेस खरीदने की जरूरत नहीं है. घर में रखे कपड़े, दुपट्टा, मोरपंख, बांसुरी और कुछ पारंपरिक एक्सेसरीज की मदद से आप आसानी से नन्हे कान्हा का प्यारा लुक तैयार कर सकते हैं. थोड़ी सी क्रिएटिविटी से कम खर्च में बच्चे को जन्माष्टमी के लिए खूबसूरती से तैयार किया जा सकता है.

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जन्माष्टमी 2026 पर आप बच्चों को घर में रखी चीजों से आप कान्हा का लुक दे सकते हैं. (Photo: ITG)
जन्माष्टमी 2026 पर आप बच्चों को घर में रखी चीजों से आप कान्हा का लुक दे सकते हैं. (Photo: ITG)

How To Dress Kids As Krishna On Janmashtami 2026: जन्माष्टमी पर ज्यादातर लोग अपने छोटे बच्चों को नन्हे कान्हा के रूप में सजाना पसंद करते हैं. इसके लिए हर साल बाजार से खूबसूरत ड्रेस, मुकुट, जूलरी और दूसरी एक्सेसरीज खरीदी जाती हैं, जिस पर अच्छा-खासा खर्च भी हो जाता है. ड्रेस और जूलरी बाजार में बहुत महंगी मिलती हैं. ऐसे में अगर आप भी अपने बच्चे को जन्माष्टमी पर कान्हा जी वाला लुक देना चाहते हैं, लेकिन खर्चा नहीं करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है. 

हम आपको इस खबर में बिना ज्यादा पैसे खर्च किए बच्चे को कान्हा बनाने का तरीका बताने वाले हैं. घर में रखी चीजें आपके काफी काम आ सकती हैं. थोड़ी सी क्रिएटिविटी से पुराने कपड़े, दुपट्टे, मोरपंख, बांसुरी और कुछ एक्सेसरीज की मदद से बच्चे का प्यारा सा कान्हा लुक तैयार किया जा सकता है. चलिए जानते हैं कैसे आप बिना खर्चा किए अपने बच्चे को 'कान्हा जी' का लुक दे सकते हैं.

1. पुरानी धोती या कपड़े से तैयार करें कान्हा की ड्रेस: अगर घर में बच्चे की कोई पुरानी धोती, सफेद या पीले रंग का कपड़ा या दुपट्टा रखा है, तो उसे कान्हा की ड्रेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. कपड़े को धोती की तरह बांधकर ऊपर से कमर पर एक सुंदर कपड़ा या दुपट्टा लपेट दें. कान्हा जी के श्रंगार के लिए पीले, केसरिया, सफेद या नीले रंग के कपड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं.

पुरानी धोती को इस समय में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. (Photo: AI Generated)

2. दुपट्टे से बनाएं क्यूट सा पटका: कान्हा के लुक में सिर और कमर पर बंधा पटका काफी खूबसूरत लगता है. इसके लिए घर में रखे किसी हल्के रंग के दुपट्टे या स्टोल का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसे कमर के आसपास बांधकर या कंधे पर डालकर बच्चे के लुक को ट्रेडिशनल टच दें.

दुपट्टे से बना पटका कान्हा के लुक को खूबसूरत बनाने का काम करता है. (Photo: AI Generated)

3. कागज और कपड़े से बनाएं मुकुट: बाजार से मुकुट खरीदने की जगह घर पर ही छोटा सा कान्हा मुकुट बनाया जा सकता है. इसके लिए मोटे कागज या पुराने कार्डबोर्ड को काटकर मुकुट की शेप दें और उसके ऊपर कलर्ड कागज, चमकीले रिबन या घर में रखी डेकोरेटिव चीजों से डिजाइन बना दें. मुकुट में मोरपंख लगा देने से कान्हा का लुक और भी प्यारा लगेगा.

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पेपर वाला मुकुट बच्चे अच्छे से कैरी कर पाते हैं. (Photo: AI Generated)

4. मोरपंख है लुक की सबसे खास चीज: कान्हा के श्रृंगार में मोरपंख की अपनी अलग पहचान है. अगर घर में मोरपंख रखा है तो उसे मुकुट में लगाया जा सकता है. इसके अलावा मोरपंख की थीम वाला कोई छोटा हेयर एक्सेसरी या डेकोरेटिव आइटम्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. बस इसे बच्चे के सिर पर अच्छी तरह से लगाएं.

मोरपंख के बिना कान्हा का श्रंगार अधूरा रहता है. (Photo: AI Generated)

5. खिलौने वाली बांसुरी भी आएगी काम: अगर बच्चे के पास लकड़ी या प्लास्टिक की कोई छोटी बांसुरी है, तो उसे कान्हा के लुक में शामिल कर सकते हैं. बांसुरी को हाथ में देकर बच्चे की तस्वीरें भी ली जा सकती हैं. अगर असली बांसुरी मौजूद नहीं है तो घर में रखी डेकोरेटिव या खिलौने वाली बांसुरी का इस्तेमाल करें.

कान्हा बने बच्चे के हाथ में पेपर वाली बांसुरी भी बहुत सुंदर लगती है. (Photo: AI Generated)

6. घर की एक्सेसरीज से पूरा करें श्रृंगार: कान्हा के लुक को पूरा करने के लिए बच्चे को छोटी माला, कड़े, बाजूबंद या हल्के ट्रेडिशनल गहनों से सजाया जा सकता है. घर में मौजूद बच्चों की पुरानी जूलरी या ऐसी एक्सेसरीज इस्तेमाल करें जो हल्की हों. बहुत भारी या नुकीली चीजें बच्चों को पहनाने से बचें.

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बच्चों को हल्की जूलरी पहनानी चाहिए नहीं तो उनकी स्किन पर रैशेज पड़ सकते हैं. (Photo: AI Generated)

7. माथे पर लगाएं छोटा सा तिलक: कान्हा के लुक में माथे का तिलक काफी सुंदर लगता है. चंदन या बच्चों के लिए सुरक्षित तिलक से माथे पर छोटा सा डिजाइन बनाया जा सकता है. अगर बच्चा बहुत छोटा है या उसकी स्किन सेंसिटिव है, तो किसी भी चीज को लगाने से पहले सावधानी जरूर बरतें.

चंदन का तिलक लगाकर बच्चा पूरी तरह से कान्हा बन जाता है. (Photo: AI Generated)


8. घर पर ही तैयार हो जाएंगे नन्हे कान्हा: इस तरह बिना ज्यादा पैसे खर्च किए घर में मौजूद कपड़ों और छोटी-छोटी चीजों से बच्चे को जन्माष्टमी के लिए तैयार किया जा सकता है. थोड़ा सा पीला कपड़ा, मोरपंख, मुकुट और बांसुरी मिलकर बच्चे के पूरे लुक को कान्हा जैसा बना सकते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि घर पर तैयार किया गया यह लुक न सिर्फ बजट फ्रेंडली होगा, बल्कि बच्चे की तस्वीरों में भी बेहद प्यारा नजर आएगा.

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