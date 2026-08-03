scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

FCRA बिल में क्या है? विदेशी फंड वाले NGO पर कसेगा शिकंजा, जानिए 10 बदलाव

विपक्ष इस बिल का विरोध कर सकता है क्योंकि उनका मानना है कि इससे NGO के काम करने की आजादी पर असर पड़ सकता है.

Advertisement
X
संसद के मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार FCRA बिल ला सकती है
संसद के मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार FCRA बिल ला सकती है

संसद का मॉनसून सत्र जारी है. सोमवार को इस सत्र का तीसरा हफ्ता शुरू हो रहा है. बीते दो हफ्ते तो काफी हंगामेदार रहे. इस दौरान पेपर लीक और परीक्षा से जुड़े छात्रों के मुद्दे सदन की कार्यवाही पर हावी रहे. अब सोमवार से शुरू हो रहे सत्र के तीसरे हफ्ते में सरकार FCRA में बदलाव का बिल ला सकती है. इस बिल को पहले से ही विदेशी फंड से चलने वाले NGO पर 'स्ट्राइक'कहा जा रहा था, जिसे लेकर काफी हंगामा हो चुका है. ऐसे में आसार हैं कि FCRA बिल सदन में पेश होता है तो संसद की कार्रवाई में फिर से हंगामा शुरू होगा.

आखिर इस बिल में ऐसा क्या है?

असल में इस बिल के जरिये विदेशी फंड लेने वाले NGO पर अब सरकार की सीधी नजर होगी. इस संशोधन बिल के तहत केंद्र सरकार विदेशी चंदा पाने वाले गैर सरकारी संगठनों यानी NGO के लिए नियमों को और कड़ा करने जा रही है. इसके लिए विदेशी अंशदान नियमन कानून यानी FCRA में संशोधन का बिल सोमवार को लोकसभा में पेश किया जा सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

Home Minister Amit Shah
जंतर-मंतर का जवाब रांची... अमित शाह की शैली में GROK ने लिखी पूरी स्पीच!
fcra-amendment-bill-2026
FCRA बिल को JPC में भेजेगी सरकार? कांग्रेस-TMC ने वापस लेने की मांग की
सरकार छात्रों के मुद्दे पर चर्चा के बाद राम मंदिर चढ़ावे पर बहस को तैयार (Photo: PTI)
दूर हुआ गतिरोध, 'चढ़ावा चोरी' के मुद्दे पर चर्चा को तैयार हुई सरकार
Home Minister Amit Shah
'गृह मंत्री देंगे जवाब', छात्र आंदोलन पर संसद में चर्चा को तैयार सरकार
Parliament Monsoon Session.
'विपक्ष को सुनना पड़ेगा', लोकसभा में बोले किरेन रिजिजू

सरकार से जुड़े सांसदों और सूत्रों का कहना है कि विदेशी पैसा लेने वाले संगठनों की जिम्मेदारी और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह बदलाव जरूरी हैं. हालांकि विपक्ष इस बिल का विरोध कर सकता है क्योंकि उनका मानना है कि इससे NGO के काम करने की आजादी पर असर पड़ सकता है. फिर भी सरकार को भरोसा है कि सदन में यह बिल आसानी से पास हो जाएगा.

Advertisement

नए बिल के प्रावधानों को आसान भाषा में समझिए...

1. नए बिल में सबसे बड़ा बदलाव एक नई संस्था बनाने का है जिसे नामित प्राधिकरण कहा जाएगा.
2. अगर किसी संस्था का FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द होता है, खुद सरेंडर करती है या रिन्यू नहीं होता, तो उसका विदेशी फंड और उससे बनी संपत्ति इसी प्राधिकरण के पास चली जाएगी. 
3. सरकार चाहे तो यह संपत्ति किसी विभाग को दे सकती है या बेच सकती है, और बिक्री का पैसा सरकारी खजाने में जमा होगा. 

4. रजिस्ट्रेशन की अवधि खत्म होने पर वह अपने आप रद्द माना जाएगा. 
5. विदेशी फंड कितने समय तक रखा और खर्च किया जा सकता है, इसकी समय सीमा भी तय होगी. 
6. सस्पेंशन के दौरान संस्था अपनी संपत्ति बेच या ट्रांसफर नहीं कर सकेगी. 

7. FCRA मामलों में जांच अब सरकार की इजाजत के बिना शुरू नहीं होगी. 
8. सजा को घटाकर पांच साल से एक साल कर दिया गया है. 
9. नियम तोड़ने पर डायरेक्टर, ट्रस्टी और पदाधिकारी भी जिम्मेदार माने जाएंगे. 
10. संस्था बंद होने या निष्क्रिय होने पर उसकी संपत्ति स्थायी रूप से सरकार के पास चली जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    Surya Grahan 2026: राहु-सूर्य का परिवार पर अटैक! जानें कब सुख-शांति छीनता है ग्रहण योग |
    उड़ा और 85 सेकेंड में फट गया... चीन का लॉन्ग मार्च 7A रॉकेट हुआ फेल |
    उबलकर ज्यादा गल गए हैं आलू? अपनाएं ये 5 आसान तरीके; पराठे से लेकर सब्जी तक के लिए हो जाएंगे परफेक्ट |
    फैक्ट चेक: ‘देह व्यापार’ में शामिल लड़कियों पर पुलिस रेड का ये वीडियो वाराणसी का नहीं है |
    1962 के युद्ध से CP तक, जानिए 'फ्लैग अंकल' की कहानी, जिनके हाथ सिलते हैं देश की शान 'तिरंगा' |
    आंखों की रोशनी चली गई है तो मदद करेगा आर्टिफिशियल कॉर्निया, दिल्ली AIIMS में मरीजों में किया जा रहा ट्रांसप्लांट |
    गांजा पीकर उड़ा रहा था प्लेन! 300 फीट नीचे आ गई थी एअर इंडिया फ्लाइट, 17 यात्री हुए थे जख्मी |
    Meme Verse ऑफ रवि किशन... परफेक्ट नहीं, Gen-Z को क्यों पसंद ‘अनफिल्टर्ड’ ह्यूमर'? |
    145KM रेंज, Gen-Z पर फोकस... इस कंपनी ने लॉन्च किया धांसू स्कूटर |
    नाम बड़ा, दर्शन छोटे! ग्रेटर नोएडा की महागुन मायवुड्स में पानी-बिजली के लिए सड़क पर उतरे लोग
    Advertisement