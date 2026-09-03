किसी के गमले से तोड़ लाए मनी प्लांट की टहनी? ऐसे लगाएं, कुछ ही दिनों में फैलने लगेगा पौधा

Money Plant Growing Tips: कहा जाता है कि किसी के घर से मनी प्लांट तोड़कर अपने घर पर लगाने से बरकत होती है. ऐसे में ज्यादा लोग किसी के घर में लगा हरा-भरा मनी प्लांट देखकर उसकी एक टहनी तोड़ लेते हैं. अगर आपने भी कभी मनी प्लांट की टहनी लाकर उसे सीधे मिट्टी में दबा दिया है, लेकिन इसके बावजूद पौधा ठीक से हरा-भरा नहीं हुआ, तो आपको बता दें कि सिर्फ टहनी को मिट्टी में लगा देना ही काफी नहीं है.



मनी प्लांट आसानी से लगने वाला पौधा जरूर है, लेकिन सही तरीके से कटिंग लगाने पर ही वह जल्दी जड़ पकड़ता है और कुछ ही दिनों में नई पत्तियां निकलने लगती हैं. खास बात ये है कि इसके लिए आपको महंगा पौधा खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ती. घर पर लाई गई एक टहनी से ही नया मनी प्लांट तैयार किया जा सकता है. बस सही तरीका पता होना जरूरी है. चलिए जानते हैं क्या है मनी प्लांट की टहनी को लगाने का सही तरीका.



मनी प्लांट की टहनी लगाने से पहले ध्यान रखें ये बात

अगर आपने मनी प्लांट की कटिंग कहीं से ली है, तो सबसे पहले उसकी लंबाई और गांठों (नॉड) को देखें. कोशिश करें कि टहनी में कम से कम 2-3 गांठें यानी नोड्स जरूर हों. इन्हीं जगहों से आगे चलकर जड़ें निकलती हैं और पौधा बढ़ता है. टहनी तोड़ते वक्त ये बात ध्यान रखें कि वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट, पीली या सड़ी हुई ना हो. ऐसे टहनी लगाने से बचना चाहिए.

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कटिंग को सीधे मिट्टी में न दबाएं

मनी प्लांट की टहनी को सीधे गमले की मिट्टी में लगाने के बजाय पहले पानी में जड़ निकालना आसान तरीका हो सकता है. इसके लिए एक साफ कांच के गिलास या बोतल में पानी भरें और टहनी का निचला हिस्सा पानी में रखें. ध्यान रखें कि पत्तियां पानी के अंदर न डूबें. गिलास को ऐसी जगह रखें जहां तेज धूप सीधे न पड़ती हो, लेकिन रोशनी अच्छी मिलती रहे. कुछ समय बाद गांठों के पास छोटी-छोटी जड़ें निकलनी शुरू हो सकती हैं.

जड़ें निकल आएं तो गमले में लगाएं

जब कटिंग में अच्छी तरह जड़ें दिखाई देने लगें, तब इसे मिट्टी वाले गमले में शिफ्ट किया जा सकता है. गमले में ऐसी मिट्टी इस्तेमाल करें जिसमें पानी आसानी से निकल सके. मिट्टी को बहुत ज्यादा गीला रखने से बचें, क्योंकि लगातार पानी जमा रहने से नई जड़ें खराब हो सकती हैं. कटिंग को मिट्टी में लगाते समय कम से कम एक-दो गांठें मिट्टी के अंदर रहें, ताकि वहां से जड़ों को बढ़ने की जगह मिल सके.

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मनी प्लांट को कहां रखें?

मनी प्लांट को तेज और सीधी धूप में रखने की जरूरत नहीं होती. इसे ऐसी जगह रखना बेहतर है जहां भरपूर रोशनी आती हो, लेकिन रोशनी सीधी पौधे पर नहीं पड़नी चाहिए. बहुत कम रोशनी में पौधे की ग्रोथ धीमी हो सकती है, जबकि तेज धूप उसकी पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकती है.

पानी देने में न करें ये गलती

मनी प्लांट को बार-बार पानी देने की जरूरत नहीं होती. पानी देने से पहले ऊपर की मिट्टी को हल्का छूकर देखें. अगर मिट्टी ऊपर से सूखी लग रही है, तभी पानी दें. गमले में ड्रेनेज होल जरूर होना चाहिए, ताकि एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल सके.

कुछ दिनों में दिखने लगेगा असर

सही कटिंग, अच्छी रोशनी, अच्छी मिट्टी और सही तरह से पानी मिलने पर मनी प्लांट धीरे-धीरे नई ग्रोथ देना शुरू कर सकता है. जैसे-जैसे नई बेल बढ़ेगी, इसे किसी सपोर्ट, दीवार या मनी प्लांट ट्रेलिस की मदद से फैलाया जा सकता है. इस तरह एक छोटी सी टहनी से तैयार किया गया पौधा आगे चलकर पूरे गमले को हरा-भरा बना सकता है.

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