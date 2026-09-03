सिर पर कैप, गले में माला और केक... भैंस 'बसंती' का खास अंदाज में मनाया बर्थडे, गांव में जमकर हुआ जश्न

जन्मदिन किसका मनाया जा रहा है? बच्चे का? घर के किसी सदस्य का? या फिर किसी दोस्त का? नहीं. ये जन्मदिन था एक भैंस का. नाम है बसंती. जगह है उत्तर प्रदेश का बलिया जिला. यहां बड़गांव में एक भैंस के चौथे जन्मदिन पर ऐसा जश्न हुआ कि देखने वाले भी मुस्कुरा दिए. रंग-बिरंगे गुब्बारों से सजावट हुई. केक मंगाया गया. बसंती के लिए खास टोपी आई. गले में फूलों की माला पहनाई गई. फिर गांव के लोगों की मौजूदगी में केक काटकर उसका जन्मदिन मनाया गया. और हां, केक काटते वक्त बाकायदा आवाज भी लगी- 'हैप्पी बर्थडे बसंती!'

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बलिया के बड़गांव में राजेश कुमार वर्मा ने अपनी भैंस बसंती का चौथा जन्मदिन मनाने का फैसला किया. फिर क्या था, जन्मदिन की पूरी तैयारी शुरू हो गई. जगह को रंग-बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया. सामने टेबल लगाई गई.

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टेबल पर एक नहीं, बल्कि दो-दो केक रखे गए. बसंती को भी जन्मदिन के लिए तैयार किया गया. उसके सिर पर 'Happy Birthday' लिखी कैप लगाई गई. गले में फूलों की माला पहनाई गई. इसके बाद उसे लोगों के बीच लाया गया. लोग भी इस अनोखे जश्न को देखने के लिए जुट गए. केक काटा गया तो वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाईं और बसंती को जन्मदिन की बधाई दी. अब जन्मदिन है तो केक तो बनता ही है.

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बसंती को केक खिलाया गया. साथ में उसका पसंदीदा केला भी खिलाया गया. आसपास खड़े लोग इस पूरे जश्न को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करते रहे. किसी के लिए ये सिर्फ एक भैंस का जन्मदिन था, लेकिन राजेश वर्मा के लिए बसंती परिवार के सदस्य जैसी है. इसीलिए उसके जन्मदिन में भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जश्न

बसंती के जन्मदिन का वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा तो लोगों ने भी इसे खूब पसंद किया. सोशल मीडिया पर लोग राजेश कुमार वर्मा के पशु प्रेम की तारीफ कर रहे हैं. कई लोगों ने कहा कि जानवरों के प्रति ऐसा लगाव और अपनापन अच्छी बात है. राजेश का कहना है कि बसंती उनके परिवार का हिस्सा है. उसके साथ उनका भावनात्मक जुड़ाव है. इसलिए उन्होंने उसका जन्मदिन भी परिवार के किसी सदस्य की तरह मनाया.

बलिया के बड़गांव में उस दिन कुछ घंटों के लिए माहौल ही अलग था. गुब्बारे थे. केक था. फूलों की माला थी. लोगों की भीड़ थी. और बीच में खड़ी थी बसंती. केक कटा तो तालियां बजीं. बसंती को केक खिलाया गया. लोगों ने उसके साथ तस्वीरें खिंचवाईं. और फिर वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंच गया. अब बसंती का Birthday सिर्फ बड़गांव तक सीमित नहीं रहा. वो सोशल मीडिया पर भी चर्चा में है.

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