समय रैना की दुल्हन बनेगी '12वीं फेल' एक्ट्रेस, 2 महीने में होगी शादी? तोड़ी चुप्पी, बोले- इंडिया...

कमेडियन समय रैना और एक्ट्रेस मेधा शंकर की वेडिंग न्यूज ने सोशल मीडिया पर तबाही मचा रखी है. चर्चा है कि समय और मेधा दिसंबर 2026 में शादी करने वाले हैं. ये पूरा सिलसिला रेडिट पर एक वायरल पोस्ट के बाद शुरू हुआ. पोस्ट में यूजर ने खुद को समय के परिवार का करीबी बताया. खुद को करीबी बताकर शख्स ने दावा किया कि समय और मेधा की शादी फिक्स हो गई है. अब कॉमेडियन ने खुद इस पर चुप्पी तोड़ी है.

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समय-मेधा कर रहे शादी

रविवार को समय रैना ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें लिखा था, "समय रैना दिसंबर में मेधा शंकर से शादी करेंगे?" उन्होंने इस अफवाह को खारिज करते हुए बैकग्राउंड में 'झूठ बोले कौवा काटे' गाना चलाया.

शादी की अफवाहों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने मजाक में लिखा, "दिसंबर में तो मेरा इंडिया टूर है @medhashankr, सॉरी, शादी टालनी पड़ेगी."

शादी पर समय का रिएक्शन

मेधा शंकर ने भी इन अफवाहों पर रिएक्ट किया. उन्होंने समय की इंस्टाग्राम स्टोरी को री-शेयर करते हुए हंसने वाले इमोजी लगाई. एक और स्टोरी में उन्होंने एक मीम शेयर किया और कैप्शन में लिखा, "मैं सभी बेबुनियाद शादी की अफवाहों को स्क्रॉल करती हुई."

मेधा शंकर की पोस्ट

समय रैना और मेधा शंकर के बीच शादी की अफवाहें एक एनॉनिमस रेडिट पोस्ट से शुरू हुईं, जो कुछ दिन पहले ऑनलाइन सामने आई थी. रेडिट यूजर ने दावा किया कि वो समय के परिवार के करीब है और उनकी मां से बात करने के बाद उन्हें पता चला कि समय और मेधा दिसंबर 2026 में शादी करने की योजना बना रहे हैं. पोस्ट में यह भी दावा किया गया कि दोनों फिलहाल एक साथ छुट्टियां मना रहे हैं. यही नहीं दोनों ने दिसंबर वेडिंग से पहले मुंबई में सीक्रेट वेडिंग कर ली है. यानी समय और मेधा शादीशुदा हैं.

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फिलहाल समय ने इन अफवाहों पर खुद रिएक्ट करके इन्हें बेबुनियाद साबित कर दिया है.

मेधा हाल ही में समय के शो 'इंडियाज गॉट लेंटेंट सीजन 2' में नजर आई थीं. वो वरुण धवन और शेरोन वर्मा के साथ पैनलिस्ट के तौर पर शामिल हुई थीं और शो में उनकी उपस्थिति ने एक बार फिर दोनों के बीच डेटिंग की अफवाहों को हवा दी. हालांकि, दोनों में से किसी ने भी रिलेशनशिप को कंफर्म नहीं किया है. बता दें कि मेधा शंकर को विक्रांत मैसी की फिल्म 12वीं फेल से लाइमलाइट मिली और वो नेशनल क्रश बन गईं.

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