कहीं मोटर ठीक करते तो कहीं पंपिंग सेट के तार से लगा करंट, रोहतास में 3 की मौत

BIHAR NEWS: रोहतास जिले में अलग-अलग जगहों पर करंट लगने से तीन लोगों की मौत हो गई. इनमें 63 वर्षीय एक हलवाई भी शामिल है, जो दिनारा थाना क्षेत्र के खदाव में बर्थडे पार्टी का खाना बनाने गया था. वहीं, नटवार में खेत पर मोटर ठीक करते समय 44 वर्षीय व्यक्ति ने जान गंवाई, जबकि संझौली के बैरी गांव में पंपिंग सेट के तार की चपेट में आने से 65 वर्षीय किसान की मौत हो गई.

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दिनारा थाना क्षेत्र के खदाव में हुए हादसे में मृतक की पहचान कोचस थाना क्षेत्र के अंधारी गांव निवासी 63 वर्षीय रमेश साह के रूप में हुई है. बताया गया कि रमेश साह बर्थडे पार्टी में खाना बनाने के लिए खदाव गए थे. इसी दौरान जब वह बाथरूम के लिए गए, तो करंट की चपेट में आ गए. हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

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घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेज दिया. हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है.

खेत में मोटर ठीक करते समय हादसा

दूसरी घटना नटवार थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव की है. यहां खेत में काम करने के दौरान 44 वर्षीय सुनील सिंह करंट की चपेट में आ गए. बताया गया कि वह खेत में मोटर ठीक कर रहे थे. इसी दौरान बिजली का झटका लगने से वह गंभीर रूप से झुलस गए.

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हादसे के बाद आसपास मौजूद लोग उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. सुनील सिंह, रामकृष्ण सिंह के पुत्र थे. उनकी उम्र 44 वर्ष थी. घटना की सूचना मिलने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल लाया गया.

पंपिंग सेट के तार ने ली किसान की जान

तीसरी घटना संझौली थाना क्षेत्र के बैरी गांव की है. यहां खेत में काम कर रहे 65 वर्षीय किसान बहादुर पाल पंपिंग सेट के मोटर के तार की चपेट में आ गए. करंट लगने के बाद वह गंभीर रूप से झुलस गए. जब तक आसपास मौजूद लोगों की नजर उन पर पड़ती, उनकी मौत हो चुकी थी.

किसान की मौत की खबर मिलते ही गांव में मातम छा गया और परिजनों में कोहराम मच गया. सूचना मिलने पर संझौली थाना की पुलिस बैरी गांव पहुंची. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल पहुंचाया. रोहतास में एक ही दिन अलग-अलग स्थानों पर करंट लगने से तीन मौतों से इलाके में शोक का माहौल है.

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