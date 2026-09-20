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यूपी में 10 सीनियर IAS के तबादले, आशीष गोयल-अनिल कुमार को हटाया: कहां किसे मिली नई तैनाती, ट्रांसफर लिस्ट देखिए

यूपी में 10 सीनियर IAS अफसरों के तबादले किए गए हैं. आशीष गोयल और अनिल कुमार को हटाया गया. जानिए किस अधिकारी को कौन-सी नई जिम्मेदारी मिली...

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UP में रविवार रात 10 सीनियर IAS अफसरों के तबादले.(Photo:ITG)
UP में रविवार रात 10 सीनियर IAS अफसरों के तबादले.(Photo:ITG)

यूपी की योगी सरकार ने रविवार रात 10 सीनियर IAS अफसरों के तबादले कर दिए. इनमें 7 प्रमुख सचिव और 3 अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं. पंचायती राज, ऊर्जा, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, कृषि, खाद्य एवं रसद और श्रम जैसे अहम विभागों में बदलाव किया गया है.

पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार को हटाकर खाद्य और रसद विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव आशीष कुमार गोयल को श्रम और सेवायोजन विभाग भेजा गया है. ट्रांसफर आदेश में उनके लिए अपर मुख्य सचिव, श्रम एवं सेवायोजन की जिम्मेदारी दर्ज है.

वहीं, अमृत अभिजात को वर्तमान जिम्मेदारियों के साथ अपर मुख्य सचिव, परिवहन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. वे पहले से अपर मुख्य सचिव पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

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किस अधिकारी को मिली कौन सी जिम्मेदारी?

1. अमित कुमार घोष

अमित कुमार घोष को अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा के पद से हटाकर अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा बनाया गया है.

2. अमृत अभिजात

अमृत अभिजात के पास अपर मुख्य सचिव, पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य की जिम्मेदारी बनी रहेगी. इसके साथ उन्हें अपर मुख्य सचिव, परिवहन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.

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3. वी. हेकाली झिमोमी

वी. हेकाली झिमोमी को प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई है. इससे पहले उनके पास वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग था.

4. महेंद्र प्रसाद अग्रवाल

महेंद्र प्रसाद अग्रवाल को प्रमुख सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन बनाया गया है. इससे पहले वे उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव थे.

5. अनिल कुमार

अनिल कुमार को पंचायती राज विभाग से हटाकर प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद बनाया गया है. इसके साथ उन्हें प्रमुख सचिव, उपभोक्ता मामले और आयुक्त, खाद्य एवं रसद की जिम्मेदारी भी दी गई है.

6. डॉ. MKS सुंदरम

डॉ. एमकेएस सुंदरम को प्रमुख सचिव, कृषि, प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान और प्रमुख सचिव, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं निर्यात प्रोत्साहन की जिम्मेदारी दी गई है.

7. रविंद्र

रविंद्र को प्रमुख सचिव, पंचायती राज बनाया गया है. उनके पास कृषि विभाग से जुड़ी जिम्मेदारियां भी सूची में दर्ज हैं, जिनमें कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं निर्यात प्रोत्साहन तथा उत्तर प्रदेश राज्य कृषि मंडी परिषद के निदेशक का पद शामिल है.

8. अमित गुप्ता

अमित गुप्ता के पास प्रमुख सचिव, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनी रहेगी. इसके साथ उन्हें प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.

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9. रणवीर प्रसाद

रणवीर प्रसाद को प्रमुख सचिव, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा बनाया गया है. इसके साथ उन्हें उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और यूपीएसएलडीसी लिमिटेड के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है.

10. डॉ. आशीष कुमार गोयल

डॉ. आशीष कुमार गोयल को ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा विभाग से हटाकर अपर मुख्य सचिव, श्रम एवं सेवायोजन बनाया गया है.

ऊर्जा और स्वास्थ्य विभाग में अहम बदलाव

ताजा फेरबदल में ऊर्जा और स्वास्थ्य विभाग में खास बदलाव हुआ है. आशीष कुमार गोयल को ऊर्जा विभाग से हटाकर श्रम एवं सेवायोजन की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि अमित कुमार घोष को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा से हटाकर उच्च शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है.

दूसरी ओर, ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी अब रणवीर प्रसाद को मिली है. उनके साथ पावर कॉरपोरेशन और बिजली क्षेत्र से जुड़ी कई संस्थाओं के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी जोड़ी गई है.

इस फेरबदल में कृषि, पंचायती राज, खाद्य एवं रसद, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, ऊर्जा और श्रम जैसे कई अहम विभागों के शीर्ष स्तर पर जिम्मेदारियां बदली गई हैं.
 

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