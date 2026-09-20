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Homemade Almond Oil: बिना मशीन घर पर निकालें 100% शुद्ध बादाम का तेल, सर्दियों में खूब आएगा काम; आसान है तरीका

Homemade Almond Oil: क्या आप बिना किसी मिलावट और बिना किसी मशीन के घर पर ही शुद्ध बादाम का तेल बनाना चाहते हैं? अगर हां, तो ये खबर आपके काम आ सकती है. आज हम आपको बादाम का तेल निकालने के 2 आसान तरीके बताने वाले हैं. ये आपकी स्किन से लेकर बालों तक के लिए वरदान साबित हो सकता है.

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बादाम का तेल स्किन को मुलायम बनाता है. (Photo: ITG)
बादाम का तेल स्किन को मुलायम बनाता है. (Photo: ITG)

Homemade Almond Oil: बादाम खाने के फायदे तो आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हीं बादाम से घर पर बादाम का तेल भी तैयार किया जा सकता है? इसके लिए न किसी खास मशीन की जरूरत है और न ही बाजार से महंगे सामान खरीदने की. कुछ आसान स्टेप्स की मदद से बादाम को भिगोकर, पीसकर और उसका तेल अलग किया जा सकता है. यानी घर में रखे बादाम से ही आप तेल निकालने की कोशिश कर सकते हैं और इसका पूरा प्रोसेस भी काफी आसान है.

खास बात ये है कि आज हम आपको बादाम से तेल निकालने के दो अलग-अलग तरीके बताने वाले हैं. इनमें से एक तरीका खास तौर पर उन लोगों के लिए आसान हो सकता है, जो बिना मशीन के घर पर ये प्रोसेस आजमाना चाहते हैं. सर्दियों में बादाम के तेल का इस्तेमाल बालों और स्किन की देखभाल के लिए भी किया जाता है. अगर आप भी घर पर बादाम का तेल बनाने का तरीका जानना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं बादाम भिगोने से लेकर तेल अलग करने तक की पूरा प्रोसेस जानते हैं.

सबसे पहले बादाम को 7-8 घंटे भिगोएं
घर पर बादाम का तेल निकालने के लिए सबसे पहले करीब 600 ग्राम बादाम लें. इन्हें लगभग 5 से 8 घंटे तक पानी में भिगोकर रखें. जब बादाम अच्छे से भीग जाएं, उसके बाद उन्हें अच्छी तरह धोकर पानी से निकाल लें. धुले हुए बादाम को छलनी में कुछ देर रखें, ताकि उनका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए. इसके बाद इन्हें ट्रे में फैलाकर अच्छी तरह सुखाएं. बादाम को पूरी तरह सूखाना बहुत जरूरी है. अगर बादाम में नमी रहती है, तो आगे के प्रोसेस में समस्या होती है.

हल्का भूनने के बाद पीस लें बादाम
बादाम सूखने के बाद उन्हें कुछ मिनट के लिए ओवन में रोस्ट किया जाता है. इसके बाद इन्हें निकालकर ठंडा किया जाता है और फिर इसे पीसा जाता है. 

दो तरीके से निकाल सकते हैं बादाम का तेल
बादाम से तेल निकालने के दो तरीके से निकाला जा सकता है. पहले तरीके में बादाम को पीसकर उसमें थोड़ा-थोड़ा गुनगुना पानी मिलाया जाता है. लेकिन ध्यान रखना होता है कि मिश्रण बहुत ज्यादा पतला ना हो.  जब पिसे हुए बादाम में तेल की हल्की लेयर या बूंदें दिखाई देने लगें, तो समझा जाता है कि अब इसे दबाकर तेल निकाला जा सकता है.

पहला तरीका: कपड़े की मदद से ऐसे निकालें तेल
पिसे हुए बादाम के मिश्रण को मलमल के कपड़े, नट मिल्क बैग या किसी साफ कपड़े में रखें. इसके बाद इसे अच्छी तरह दबाकर तेल निकालें. तेल को एक अलग कंटेनर में छान लें. अगर तेल में बादाम के बारीक कण दिखाई दें तो इसे दो-तीन बार या जरूरत के हिसाब से और छानें. इसके बाद कुछ समय के लिए तेल को बिना हिलाए रखने पर बचे हुए कण नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर का तेल ज्यादा साफ नजर आता है.

दूसरा तरीका:  दूसरे तरीके में बादाम को फूड प्रोसेसर या मिक्सर में तब तक पीसें, जब तक वो स्मूद पेस्ट जैसा न हो जाए. इसका टेक्शचर बादाम बटर जैसा हो जाता है.

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इस पेस्ट को कांच के जार में भरकर सूखी और गर्म जगह पर करीब 10 दिन से दो हफ्ते तक रख दें. समय के साथ पेस्ट के ऊपर तेल जमा होने लगता है. ऊपर आया तेल अलग करके इस्तेमाल किया जा सकता है.

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सर्दियों में स्किन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है बादाम का तेल
सर्दियों में स्किन बहुत ज्यादा रूखी हो जाती है, जिसे मॉइस्चराइज करने के लिए बादाम का तेल बहुत फायदेमंद माना जाता है. ये सर्दी के मौसम में स्किन को मुलायम रखने का देसी तरीका है. बादाम तेल का ड्राई स्किन को मुलायम बनाने के साथ ही मेकअप रिमूवर की तरह भी यूज किया जाता है. 

इसमें विटामिन ई समेत कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए बादाम तेल को स्किनकेयर में भी इस्तेमाल किया जाता है. कुछ लोग इसे डार्क सर्कल, रैशेज और स्ट्रेच मार्क्स जैसी समस्याओं के लिए भी लगाते हैं, लेकिन इन समस्याओं पर इसके असर के दावों को पक्का इलाज नहीं माना जाना चाहिए.

अगर आपकी स्किन बहुत संवेदनशील है या किसी तरह की एलर्जी है, तो चेहरे या शरीर पर लगाने से पहले पैच टेस्ट करना बेहतर है. आंखों के आसपास लगाने में भी सावधानी बरतें.

घर पर तेल निकालने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
घर पर बनाया गया बादाम तेल पूरी तरह साफ और सूखे बर्तनों में रखना चाहिए. इसमें पानी या गंदगी जाने पर तेल जल्दी खराब हो सकता है. इसके अलावा, अगर तेल से अजीब गंध आने लगे, रंग या टेक्शचर बदल जाए तो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. 

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