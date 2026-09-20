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भारी बारिश के बीच केरलम के इडुक्की में लैंडस्लाइड, सगे भाई-बहन की मौत

केरल के इडुक्की में भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड से एक परिवार पर मुसीबत टूट पड़ी. वट्टावडा में सगे भाई-बहन की मौत हुई है, जबकि एक महिला घायल है. सरकार ने इलाज और पीड़ित परिवारों की मदद का भरोसा दिया है.

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घायल मरियम्मा अस्पताल में भर्ती. (Photo: ITG)
घायल मरियम्मा अस्पताल में भर्ती. (Photo: ITG)

केरलम के इडुक्की जिले में भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड की घटना हुई. वट्टावडा के कोट्टाक्कम्बूर में मलबा गिरने से दो भाई-बहनों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान बालकृष्णन और चिन्नू के रूप में हुई है. हादसे में बालकृष्णन की पत्नी मरियम्मा घायल हुई हैं. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

यह हादसा रविवार को हुआ. लगातार बारिश के बीच मिट्टी खिसककर नीचे आई और एक शेड पर जा गिरी. उस समय तीन लोग वहां मौजूद थे. हादसे में बालकृष्णन और उनकी बहन चिन्नू की जान चली गई, जबकि मरियम्मा घायल हो गईं.

भारी बारिश के बीच हुआ हादसा

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वट्टावडा में रविवार को काफी बारिश हुई. स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक, इसी दौरान कोट्टाक्कम्बूर में जमीन खिसकी और मलबा नीचे आ गिरा. इडुक्की में बारिश का दौर जारी है. मौसम को देखते हुए जिले में बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया था. घटना के बाद इलाके में बचाव और राहत का काम किया गया. पुलिस, फायर फोर्स तथा स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर शवों को बाहर निकाला. घायल मरियम्मा को अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

मरियम्मा के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी सरकार

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इडुक्की जिले का प्रभार संभाल रहे मंत्री अनूप जैकब ने घायल महिला के इलाज को लेकर जरूरी निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि मरियम्मा को बेहतर चिकित्सा सुविधा दी जाए. साथ ही, उनके इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी. वहीं, हादसे में जान गंवाने वाले दोनों लोगों के परिवारों को भी सरकारी आर्थिक मदद देने की बात कही गई है. इसके लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं.

अनूप जैकब ने कहा कि आगे की कार्रवाई को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी. इसमें जिला कलेक्टर भी शामिल होंगे. बैठक में हादसे के बाद जरूरी कदमों की समीक्षा की जाएगी.

फिलहाल इडुक्की में बारिश का दौर जारी है. जिले में भूस्खलन के खतरे को देखते हुए प्रशासन स्थिति पर नजर रख रहा है.

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