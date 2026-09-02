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पत्नी से टूटा था मनोज तिवारी का रिश्ता! बेटी के लिए आज भी खड़े, बिग बॉस में करेंगे सपोर्ट

बिग बॉस 20 के कंटेस्टेंट्स में भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी का नाम शामिल हो गया है. रीति एक सिंगर, सॉन्गराइटर, कंपोजर और प्रोड्यूसर हैं, जो 'रीति स्पोर्ट्स' की डायरेक्टर और जूलरी फर्म की को-फाउंडर भी हैं.

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कौन हैं रीति तिवारी (Photo: Social Media)
कौन हैं रीति तिवारी (Photo: Social Media)

भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी का नाम 'बिग बॉस 20' के कंटेस्टेंट्स की लिस्ट में शामिल हो गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रीति को शो के लिए कन्फर्म कर दिया गया है. वो सलमान खान के शो बिग बॉस के नए सीजन में एंट्री करने वाली हैं. मनोज तिवारी की बेटी का नाम आते ही लोग उनके बारे में सर्च करने लगे हैं. आइए शो शुरू हो उससे पहले रीति के बारे में थोड़ा करीब से जानते हैं. 

बिग बॉस बनेगा रीति का करियर

रीति तिवारी, मनोज तिवारी और उनकी पहली पत्नी रानी तिवारी (जिन्हें प्रतीमा पांडे के नाम से भी जाना जाता है) की बेटी हैं. शादी के 11 साल बाद दोनों का तलाक हो गया था. रीति ने मुंबई के मशहूर जमनाबाई नरसी स्कूल से अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की है. रीति पेशे से सिंगर, सॉन्गराइटर, कंपोजर और प्रोड्यूसर हैं. वो 'रीति स्पोर्ट्स' की डायरेक्टर और एक जूलरी फर्म 'जूनी कंपनी' की को-फाउंडर भी हैं. 2025 में उन्होंने अपने पिता की तरह राजनीति में भी कदम रखा था. एक इंटरव्यू में रीति ने कहा था कि उन्हें लगा ये प्लान उनके लिए 10–15 साल बाद होगा, लेकिन किस्मत ने जल्दी मौका दे दिया.

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'बिग बॉस तक' और 'वैरायटी इंडिया' सहित कई मीडिया आउटलेट्स ने दावा किया है कि रीति तिवारी को 'बिग बॉस 20' के लिए लॉक कर लिया गया है. उन्होंने कई राउंड की बातचीत के बाद शो के लिए हामी भरी है और अब एंट्री के लिए तैयार हैं. हालांकि, मेकर्स की ओर से आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है.

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रीति का चयन इसलिए भी खास माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले राजनेता रवि किशन की बेटी रीवा किशन भी रियलिटी शो में नजर आ चुकी हैं. अब रीति के साथ एक और राजनेता-एक्टर की बेटी बिग बॉस के घर में धमाल मचाने के लिए तैयार है. रीति के पास म्यूजिक, बिजनेस और पब्लिक प्रेजेंस का अच्छा अनुभव है. उनकी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और बोल्डनेस शो में दिलचस्प मोड़ ला सकती है. फैंस अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि रीति बिग बॉस के घर में किस अंदाज में एंट्री लेंगी और कैसे गेम खेलेंगी. 

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