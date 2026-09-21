'तेरे बाप की नौकर...', काजी तौकीर पर भड़कीं मनोज तिवारी की बेटी रीति, तेवर देख भड़के यूजर्स

मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी से फैंस को बिग बॉस में काफी उम्मीदें थीं, लेकिन शुरुआती 15 दिनों तक वो शो में लगभग 'साइलेंट मोड' में ही नजर आईं. एपिसोड्स में भी उनकी मौजूदगी ना के बराबर दिखी. हालांकि, जब वीकेंड का वार में सलमान खान ने उन्हें गेम में एक्टिव होने की हिदायत दी, तो रीति का ऐसा आक्रामक रूप देखने को मिला, जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी. उनके इस अचानक बदले तेवर ने दर्शकों के साथ-साथ घर के बाकी कंटेस्टेंट्स को भी हैरान कर दिया है.
काजी पर क्यों भड़कीं आम्रपाली
दरअसल, वीकेंड का वार में सलमान ने हाउसमेट्स को बताया कि काजी तौकीर बीमार नहीं हैं, वो बस बीमार होने की एक्टिंग कर रहे थे. सलमान के खुलासे के बाद सभी कंटेस्टेंट्स एक साथ काजी के पीछे पड़ गए. सभी काजी को बुरा भला कहने लगे.
लेकिन इन सभी में मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी ने हदें पार कर दीं. वो काजी पर कुछ ज्यादा ही भड़क गईं. रीति ने काजी को गालियां तक दे डालीं. रीति गुस्से से चिल्लाते हुए काजी से बोलीं- तू नाटक है, ढोंगी बाबा है, साल का सबसे बुरा इंसान है. तू मानसिक स्वास्थ्य के मरीजों के लिए एक कलंक है. अब तक का सबसे घटिया इंसान.
रीति ने काजी को चेतावनी दी कि वो उनसे दूर रहें और उनकी तरफ देखें भी नहीं. काजी ने भी पटलवार करके कहा कि वो उनका म्यूट बटन दबा रहे हैं. ये सुनकर रीति और ज्यादा भड़क गईं. उन्होंने चिल्लाते हुए काजी से कहा- म्यूट बटन क्या होता है. तू है कौन? किससे बात कर रहा है? तेरे बाप की नौकर हूं क्या?
रीति पर भड़के यूजर्स
रीति गुस्से में काजी को गाली भी दे देती हैं. रीति के गाली देने और बाप पर जाने पर काजी भी भड़क गए. काजी ने रीति से कहा कि वो उनके बाप पर न जाएं और गालियां भी न दें. रीति को भड़कता देखकर घरवालों ने उन्हें शांत किया. हालांकि, बाद में रीति ने गाली देने पर काजी से माफी भी मांगी. मगर घर में टेंशन का माहौल बना हुआ है. काजी को गाली देने और उनके पिता पर जाने पर सोशल मीडिया पर रीति को ट्रोल भी किया जा रहा है.
बिग बॉस की बात करें तो इस हफ्ते रोहैद खान शो बाहर हो गए हैं. गेम हर गुजरते दिन के साथ इंटेंस होता जा रहा है. शो में भरपूर ड्रामा देखने को मिल रहा है, तो आप भी कोई एपिसोड मिस न करें.