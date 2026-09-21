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Homemade Collagen Gel: 30 की उम्र के बाद चेहरे पर आने लगी हैं झुर्रियां? घर पर 4 चीजों से बनाएं ₹3000 वाला पिंक कोलेजन जेल! दिखेगा असर

Homemade Collagen Gel: क्या आप भी चेहरे की झुर्रियों और डलनेस से परेशान हैं? अगर हां, तो बाजार से महंगा कोलेजन जेल खरीदने की जरूरत नहीं है. घर पर रखी सिर्फ 4 चीजों से आप आसानी से 'पिंक कोलेजन जेल' बना सकते हैं. एलोवेरा, गुलाब जल, ग्लिसरीन और चुकंदर से ये जेल बनाने का तरीका बहुत आसान है. ये आपकी स्किन को हाइड्रेशन और नेचुरल पिंक ग्लो देगा.

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एलोवेरा जेल इस कोलेजन जेल का बेस है, जो स्किन को ठंडक देता है. (Photo: ITG)
एलोवेरा जेल इस कोलेजन जेल का बेस है, जो स्किन को ठंडक देता है. (Photo: ITG)

Homemade Collagen Gel: खूबसूरत दिखना कौन नहीं चाहता है? शायद ही कोई हो, जिसे अपनी स्किन स्पॉटलेस और सॉफ्ट पसंद ना हो. आजकल हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन लंबे समय तक सॉफ्ट, ग्लोइंग और फ्रेश नजर आए. हालांकि, बिगड़े खानपान और लाइफस्टाइल की वजह से 30 के बाद ही चेहरे पर झुर्रियां, फाइन लाइंस और झाइयां आने लगती हैं. इनसे छुटकारा पाने के लिए लोग हर बार महंगे स्किनकेयर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा करना जरूरी नहीं है.

अगर आप भी अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखने के साथ चेहरे पर नेचुरल पिंक ग्लो चाहते हैं, तो घर पर कुछ आसान चीजों से कोलेजन जेल तैयार कर सकते हैं. जो जेल बाजार में 3000 रुपये तक का मिलता है, वो आप घर पर महज 4 इंग्रेडिएंट्स से तैयार कर सकते हैं. हालांकि, इसका रिजल्ट हर किसी की स्किन पर अलग-अलग हो सकता है. चलिए जानते हैं कैसे आप घर पर आसानी से पिंक कोलेजन जेल बना सकते हैं.

सिर्फ 4 चीजों से तैयार करें पिंक कोलेजन जेल

  • 2 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल 
  • 1 बड़ा चम्मच गुलाब जल 
  • ½ छोटा चम्मच ग्लिसरीन 
  • ½ छोटा चम्मच चुकंदर पाउडर 

बानने का तरीका
पिंक कोलेजन जेल बनाने के लिए इन सभी चीजों को एक बाउल में लें. इसके बाद इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें. जब सभी चीजें आपस में मिल जाएं, तब इन्हें एक ग्लास जार में भरकर रख लें. बस आपका पिंक कोलेजन जेल तैयार है.

कब और कैसे लगाएं पिंक कोलेजन जेल?
चेहरा साफ करने के बाद इस जेल की बहुत पतली लेयर त्वचा पर लगाई जा सकती है. इसे रात में स्किनकेयर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं. मेकअप से पहले भी थोड़ी मात्रा लगाने पर स्किन ज्यादा हाइड्रेटेड और फ्रेश नजर आ सकती है.

क्या मिलेगा फायदा?

1. एलोवेरा देगा ठंडक और नमी: एलोवेरा जेल स्किनकेयर में काफी समय से इस्तेमाल किया जाता है. ये स्किन को ठंडक और नमी देने में मदद कर सकता है. अगर आपकी स्किन रूखी या डल नजर आती है, तो एलोवेरा बेस वाला यह जेल त्वचा को ज्यादा सॉफ्ट और फ्रेश दिखाने में मदद कर सकता है.

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2. गुलाब जल और ग्लिसरीन का कॉम्बिनेशन: गुलाब जल को आमतौर पर स्किन को फ्रेश महसूस कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ग्लिसरीन एक ह्यूमेक्टेंट है, जो स्किन में नमी बनाए रखने में मदद करता है. इन दोनों को एलोवेरा के साथ मिलाने से जेल की मॉइस्चराइजिंग फील बढ़ जाती है.

3. चुकंदर से आएगा नेचुरल पिंक टच: इस जेल की सबसे खास चीज है चुकंदर पाउडर. ये जेल को खूबसूरत गुलाबी रंग देता है और स्किन पर हल्का-सा टिंट भी नजर आ सकता है.  

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