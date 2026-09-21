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10 रुपये किराए के विवाद में हत्या ऑटो चालक की हत्या, पीट-पीटकर ली जान

हैदराबाद के वट्टेपल्ली में महज ₹10 के किराए को लेकर हुआ विवाद जानलेवा हो गया. 42 वर्षीय ऑटो ड्राइवर मोहम्मद मुकर्रम का दो लोगों से छुट्टे पैसों को लेकर विवाद हुआ था. आरोप है कि कहासुनी के बाद उनके साथ मारपीट की गई, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए. अस्पताल में इलाज के दौरान मुकर्रम की मौत हो गई.

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10 रुपये के लिए ऑटो चालक की हत्या से सनसनी. (Photo: ITG)
10 रुपये के लिए ऑटो चालक की हत्या से सनसनी. (Photo: ITG)

हैदराबाद में महज ₹10 के किराए को लेकर हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि एक ऑटो ड्राइवर की जान चली गई. फलकनुमा थाना क्षेत्र के वट्टेपल्ली में ऑटो के किराए के ₹10 के छुट्टे को लेकर दो लोगों से हुए विवाद के बाद 42 वर्षीय मोहम्मद मुकर्रम के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई. गंभीर रूप से घायल मुकर्रम ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

एक एजेंसी के मुताबिक मुकर्रम ऑटो चलाते थे. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, उनका दो लोगों से ऑटो किराए को लेकर विवाद हुआ था. मामला ₹10 के छुट्टे पैसों को लेकर शुरू हुआ. पहले दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई और फिर विवाद बढ़ गया.

तमाम कोशिशों के बावजूद भी नहीं बची मुकर्रम की जान
आरोप है कि कहासुनी के बाद मुकर्रम के साथ मारपीट की गई. इस दौरान उन्हें गंभीर चोटें आईं. परिजन और आसपास के लोग उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

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मुकर्रम की मौत के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल भेज दिया. पुलिस को अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे मौत की वजह और चोटों की प्रकृति को लेकर स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी.

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पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस
पुलिस ने मामले में अजीम और शोएब नाम के दो संदिग्धों की पहचान की है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि ₹10 के मामूली विवाद के बाद आखिर किस तरह मारपीट हुई और मुकर्रम को कितनी गंभीर चोटें आईं.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. घटनास्थल के आसपास की जानकारी जुटाने के साथ ही पुलिस संदिग्धों से पूछताछ और घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में लगी है. मामूली किराए के विवाद के बाद ऑटो ड्राइवर की मौत का यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

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