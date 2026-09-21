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Hindu Dharam: कौन हैं भगवान कल्कि और कब होगा उनका प्राकट्य? जानें कलयुग के अंत से जुड़ा रहस्य

Hindu Dharam: जब कलयुग में अधर्म और पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु 10वें अवतार के रूप में 'कल्कि' रूप धारण करेंगे. श्रीमद्भागवत महापुराण के अनुसार उनका जन्म शंभल ग्राम में श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुयश और माता सुमती के घर होगा. जानते हैं इस अवतार से जुड़ी मुख्य मान्यताएं.

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भगवान कल्कि (Photo: AI Generated)
भगवान कल्कि (Photo: AI Generated)

Hindu Dharam: हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु के अलग-अलग अवतारों का वर्णन मिलता है. मान्यता है कि जब-जब धरती पर अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेकर धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं. भगवान विष्णु के मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण और बुद्ध जैसे अवतारों का वर्णन पुराणों और धार्मिक परंपराओं में मिलता है. इनके बाद दशम और अंतिम अवतार के रूप में कल्कि अवतार का उल्लेख किया गया है.

मान्यता है कि कलयुग के अंतिम चरण में जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि रूप में प्रकट होंगे और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे. लेकिन भगवान कल्कि का जन्म कब होगा? उनका जन्म कहां होगा? उनके माता-पिता कौन होंगे और उनका स्वरूप कैसा होगा? इन सवालों का जवाब जानने की उत्सुकता आज भी लोगों के मन में रहती है. तो आइए जानते है कि भगवान विष्णु के कल्कि अवतार से जुड़ी प्रमुख धार्मिक मान्यताओं और पुराणों में वर्णित उनके स्वरूप के बारे में.

धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं भगवान

भगवद्गीता में श्रीकृष्ण कहते हैं कि जब-जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब धर्म की स्थापना के लिए वे अवतार लेते हैं. इसी भाव को भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की परंपरा से जोड़ा जाता है. कल्कि अवतार को इसी क्रम का भविष्य में होने वाला अवतार माना गया है. श्रीमद्भागवत महापुराण के 12वें स्कंध में कल्कि अवतार का वर्णन मिलता है. इसके अनुसार, कलयुग के अंतिम चरण में भगवान कल्कि का प्राकट्य होगा.

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कहां होगा भगवान कल्कि का जन्म?

श्रीमद्भागवत महापुराण में बताया गया है कि भगवान कल्कि का जन्म शंभल ग्राम में विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर होगा. श्रीमद्भागवत महापुराण में कहा गया है कि भगवान कल्कि शंभल ग्राम में विष्णुयश नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर प्रकट होंगे.

यानी धार्मिक ग्रंथों में भगवान कल्कि के जन्मस्थान के रूप में शंभल ग्राम का उल्लेख मिलता है. हालांकि शंभल की भौगोलिक पहचान को लेकर अलग-अलग धार्मिक और विद्वत परंपराओं में मत मिलते हैं.

कैसा होगा भगवान कल्कि का स्वरूप?

धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान कल्कि एक दिव्य योद्धा के रूप में प्रकट होंगे. उन्हें घोड़े पर सवार और हाथ में तलवार धारण किए हुए बताया गया है. पुराणिक वर्णनों में उनका वाहन देवदत्त नाम का दिव्य घोड़ा बताया गया है. मान्यता है कि कलयुग के अंतिम चरण में भगवान कल्कि इसी घोड़े पर सवार होकर अधर्म और अत्याचार का अंत करेंगे. इसके बाद धर्म की पुनर्स्थापना होगी और युग परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होगी.

भगवान कल्कि की माता का नाम क्या होगा?

पौराणिक परंपराओं में भगवान कल्कि के पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमती बताया गया है. इसी परिवार में भगवान कल्कि के प्राकट्य की धार्मिक मान्यता है. कल्कि अवतार से जुड़ी विस्तृत कथाएं केवल श्रीमद्भागवत पुराण में ही नहीं, बल्कि अन्य ग्रंथों और पुराणिक परंपराओं में भी मिलती हैं. इसलिए उनके परिवार, विवाह और अन्य विवरणों में ग्रंथ के अनुसार अंतर दिखाई दे सकता है.

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कौन होंगे भगवान कल्कि के गुरु?

कल्कि अवतार से जुड़ी पुराणिक कथाओं में भगवान परशुराम का भी विशेष उल्लेख मिलता है. मान्यता है कि भगवान परशुराम ही कल्कि को युद्ध और शस्त्र विद्या की शिक्षा देंगे. इसी वजह से कल्कि और परशुराम का संबंध हिंदू धार्मिक परंपरा में विशेष माना जाता है.

कब होगा कल्कि अवतार?

अब सबसे बड़ा सवाल है कि भगवान कल्कि का अवतार आखिर कब होगा?

धार्मिक ग्रंथों में कल्कि अवतार को कलयुग के अंतिम चरण से जोड़ा गया है. हिंदू कालगणना के अनुसार कलयुग की अवधि बहुत लंबी मानी गई है और धार्मिक मान्यता के अनुसार अभी इसका काफी समय बाकी है. इसलिए वर्तमान समय में भगवान कल्कि के अवतार की कोई निश्चित तारीख या वर्ष शास्त्रों द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है.

कल्कि अवतार को भविष्य में होने वाली उस घटना के रूप में देखा जाता है, जब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भगवान विष्णु कल्कि रूप में प्रकट होंगे.

कल्कि अवतार के बाद क्या होगा?

पौराणिक मान्यता के अनुसार कलयुग के अंतिम चरण में जब अधर्म, अन्याय और अराजकता चरम पर पहुंच जाएगी, तब भगवान कल्कि का प्राकट्य होगा. वे अधर्म का अंत करके धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे. इसके बाद युग परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होगी और सत्ययुग के पुनः प्रारंभ होने की धार्मिक मान्यता है.

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इस तरह कल्कि अवतार केवल भगवान विष्णु के अंतिम अवतार की कथा नहीं, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना और युग परिवर्तन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण पुराणिक मान्यता है. हालांकि, भगवान कल्कि के प्राकट्य का समय भविष्य से जुड़ा धार्मिक विषय है. इसलिए वर्तमान समय में उनके अवतार की कोई निश्चित तारीख बताना शास्त्रसम्मत नहीं है.

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