Indian Idol Legends Return Review: पुरानी आवाजों का जलवा, हिमेश का स्वैग! इस इंडियन आइडल में कितना दम?

पुराने कंटेस्टेंट्स की वापसी, 12 जोड़ियों का मुकाबला और हिमेश रेशमिया का स्टाइलिश अंदाज Indian Idol – Legends Return में नॉस्टैल्जिया और ग्लैमर का तड़का लगाते हैं. लेकिन क्या यह महफिल संगीत की नई ब्लॉकबस्टर बन पाएगी?

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कुछ टीवी शोज सिर्फ मनोरंजन नहीं करते, बल्कि पुरानी यादों को भी ताजा कर देते हैं. ये शो उन्हीं आवाजों को दोबारा मंच पर लाया है, जिन्होंने कभी अपनी गायकी से दर्शकों का दिल जीता था. दो एपिसोड के बाद शो का कॉन्सेप्ट दिलचस्प लगता है, लेकिन इसकी असली चमक अभी निखरनी बाकी है.

पुराने सितारों की वापसी: यादों का रीमिक्स, एहसास वही

अभिजीत सावंत, अमित साना, सलमान अली, सायली कांबले और ऋषि सिंह जैसे जाने-पहचाने सिंगर्स की वापसी पुराने दर्शकों के लिए किसी खास तोहफे से कम नहीं है. इनके साथ पुरानी यादें भी लौटती हैं. हालांकि, पहले से बनी पहचान के बावजूद कलाकारों को अपनी मौजूदा गायकी का दम भी दिखाना होगा.

इस बार 24 सिंगर्स को 12 जोड़ियों में बांटा गया है. डुएट फॉर्मेट शो को नया रंग देता है, जहां सिर्फ अच्छी आवाज ही नहीं, बल्कि तालमेल और केमिस्ट्री भी मायने रखती है. अगर दोनों कलाकार एक-दूसरे की ताकत बनें, तो परफॉर्मेंस शानदार हो सकती है. शुरुआती दो एपिसोड के बाद यह प्रयोग उत्सुकता जगाता है, लेकिन इसकी असली परीक्षा आगे होगी.

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इंडियन आइडल का सफर: 2004 से अब तक

इंडियन आइडल की शुरुआत 2004 में इंटरनेशनल Pop Idol फॉर्मेट से प्रेरित होकर हुई थी. पहले सीजन में अभिजीत सावंत विजेता और अमित साना रनर-अप बने. वक्त के साथ यह शो गायकी के मंच से बढ़कर संघर्ष, भावनाओं और यादगार आवाजों की पहचान बन गया. Legends Return इसी विरासत को नए अंदाज में आगे बढ़ाने की कोशिश है.

हिमेश रेशमिया का स्वैग: ग्लैमर का तड़का

हिमेश रेशमिया का सिग्नेचर स्वैग, कॉन्फिडेंस और फिल्मी अंदाज शो की रौनक बढ़ाते हैं. इंडियन आइडल के साथ उनका पुराना जुड़ाव भी दर्शकों को अपनापन देता है. हालांकि, जज के तौर पर उनकी असली ताकत तभी सामने आएगी, जब स्टाइल के साथ निष्पक्ष जजमेंट और संगीत की बारीकियों को भी बराबर अहमियत मिलेगी. आखिर स्वैग महफिल सजा सकता है, लेकिन दिलों पर राज सुर ही करते हैं.

कंटेस्टेंट्स की आपसी जजमेंट: मुकाबले में ट्विस्ट या ड्रामे की एंट्री?

इस सीजन में कंटेस्टेंट्स को एक-दूसरे की परफॉर्मेंस पर अंक भी देने हैं. संगीत की समझ रखने वाले कलाकारों की जजमेंट शो में नया रोमांच जोड़ सकती है. लेकिन जब प्रतिद्वंद्वी ही आपके नंबर तय करें, तो निष्पक्षता पर सवाल उठना भी लाजिमी है. शुरुआती दो एपिसोड के बाद यह फॉर्मेट दिलचस्प लगता है, लेकिन इसकी असली परीक्षा आगे होगी. मेकर्स को ध्यान रखना होगा कि मुकाबला सुरों का रहे, ईगो और बेवजह के ड्रामे का नहीं.

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दो एपिसोड के बाद हमारा एक्सपीरियंस: शुरुआत दिलचस्प, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है.

Indian Idol – Legends Return की सबसे बड़ी ताकत पुराने चेहरों की वापसी और नए फॉर्मेट का मेल है. 24 सिंगर्स, 12 जोड़ियां और हिमेश रेशमिया का स्वैग शो में नॉस्टैल्जिया और ग्लैमर का तड़का लगाते हैं. हालांकि, दर्शकों को लंबे समय तक जोड़े रखने के लिए दमदार गायकी, शानदार संगीत संयोजन और जोड़ियों के बीच बेहतरीन तालमेल जरूरी होगा. फिलहाल शुरुआत उम्मीद जगाती है, लेकिन शो को सुपरहिट बनाने के लिए आगे और दमदार परफॉर्मेंस की जरूरत है.

शो का असली इम्तिहान: बार-बार दिल जीतना.

शो की टैगलाइन, 'सिर्फ एक बार जीतना काफी नहीं होता, बार-बार जीतना पड़ता है', इसकी भावना को बखूबी बयां करती है. पुराने कंटेस्टेंट्स के पास अनुभव और पहचान है, लेकिन नई जोड़ियों में खुद को साबित करना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी. वहीं, मेकर्स को ग्लैमर, नॉस्टैल्जिया और प्रतियोगिता के बीच संतुलन बनाकर संगीत को सबसे आगे रखना होगा.

कुल मिलाकर, दो एपिसोड के बाद शो पुरानी यादों और नए प्रयोग का दिलचस्प मेल नजर आता है. 24 सिंगर्स की वापसी, 12 जोड़ियों का फॉर्मेट और हिमेश रेशमिया की मौजूदगी इसे देखने लायक बनाते हैं. अब असली सवाल यही है कि क्या यह शो आगे भी सुरों का जादू बरकरार रख पाएगा?

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