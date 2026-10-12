scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लव ने स्काउट को पकड़ाया इनरवियर? भाई-बहन के रिश्ते में हदें पार, अश्लीलता देख भड़के यूजर्स, बोले- शर्म करो

बिग बॉस 20 के घर में लव गिल और स्काउट ओपी की नजदीकियों को लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा है. दोनों की कैमरे पर ऐसी हरकत देखकर लोग हैरान हैं.

Advertisement
X
स्काउट ओपी और लव गिल में दिखीं नजदीकियां (Photos: Instagram @lovegillkalakaar, @scoutop)
स्काउट ओपी और लव गिल में दिखीं नजदीकियां (Photos: Instagram @lovegillkalakaar, @scoutop)

बिग बॉस 20 में लव गिल और स्काउट ओपी की नजदीकियां चर्चा में बनी हुई हैं. भाई-बहन बोलकर वो जिस तरह से कैमरे पर नजदीकियां दिखाते हैं, इसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया है. शो में वो डंके की चोट पर एक-दूसरे को भाई-बहन बोलते हैं. लेकिन उनकी हरकतें कुछ और ही बयां करती हैं. स्काउट और लव की करीबियों का एक और वीडियो सामने आया है.

लव-स्काउट का रिश्ता क्या?
वायरल वीडियो में घरवाले गार्डन एरिया में बैठे हुए हैं. तभी लव गिल के पास स्काउट आते हैं. एक्ट्रेस खड़े होकर कुर्ते के अंदर से कुछ निकालकर स्काउट के हाथ में पकड़ाती हैं. ये वीडियो देखकर लोगों के होश उड़ गए हैं. लोगों का दावा है कि लव ने अपनी ब्रा निकलकर स्काउट को पकड़ाई है. इंटरनेट पर ये सीन देखकर तहलका मच गया है. लेकिन यहां बड़ी गलतफहमी हुई है. लव ने अपने कुर्ते के अंदर से ब्रा नहीं बल्कि आईस पैक निकाला है. 

ये वीडियो इंटरनेट पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है. भले ही वो आईस पैक था, लेकिन तब भी जिस तरह से 150 कैमरों के सामने लव ने स्काउट को कुर्ते में से निकालकर आईस पैक दिया है, इसे देखकर यूजर्स अनकंफर्टेबल हो गए हैं. यूजर्स का कहना है इन दोनों को नहीं मालूम कैमरे के सामने कैसे बिहेव करना है. किसी ने लिखा- ये शो के सबसे चीपेस्ट कंटेस्टेंट हैं. दूसरे ने कहा- थोड़ी तो शर्म लिहाज होनी चाहिए. आईस पैक भी इस तरह से सरेआम निकालकर देने का क्या मतलब है.

Advertisement

बिग बॉस के बीते वीकेंड का वार में लव गिल और स्काउट की नजदीकियों को लेकर सलमान खान ने एक्ट्रेस से सवाल भी किया था. जहां लव ने बताया कि उनका एक छोटा भाई है. उसके साथ फिजीकल टच को लेकर वो नॉर्मल हैं. इसके बाद सलमान ने बात को आगे नहीं बढ़ाया, वो वहीं पर चुप हो गए.

सम्बंधित ख़बरें

Ajaz Khan reacts on kissing scene
एजाज खान ने विदेशी हसीना संग किया Liplock, यूजर्स ने पढ़ाया इस्लाम का पाठ, हेटर्स से बोले- एडल्ट फिल्में...
youtuber scoutop fell in love with sister love gill
'बहन' को यूट्यूबर ने गलत तरीके से छुआ! भड़के सलमान खान
Nakul Dhull Bigg boss 20
'बिग बॉस 20' में नकुल धुल की एंट्री, विवादित बयान पर दी सफाई
Bigg boss 20 Qazi Touqeer salman khan
'जेल में भी प्यार से खाना देते हैं', बिग बॉस 20 में बोले सलमान खान
Salman Khan claims actresses pay paparazzi for back shot
'बैकशॉट के लिए पैसे देती हैं एक्ट्रेसेज', सलमान ने खोली पोल

सलमान ने दबी जुबान ने लव-स्काउट को बताया कि उनकी नजदीकियों को लेकर बातें बन रही हैं. लेकिन स्काउट ने इस बात को गलत तरीके से लिया. उनका कहना है कि सोशल मीडिया की बातों से उन्हें फर्क नहीं पड़ता. मेकर्स उनका लव संग रिश्ता खराब करना चाहते हैं. मगर वो ऐसा नहीं होने देंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    सारा तेंदुलकर के जन्मदिन पर भावुक हुए सचिन, पिता-बेटी के रिश्ते पर लिखी खास बात |
    Best Tourist Places in October: पहाड़, झीलें और रेगिस्तान, अक्टूबर में घूमने के लिए बेस्ट हैं ये 4 जगहें |
    भगवंत मान के OSD को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जारी रहेगी CBI जांच |
    फ्लाइट में पावर बैंक से लगी आग, पावर बैंक यूज करने वाले हर शख्स को जाननी चाहिए ये बातें |
    कौन हैं प्रो. योगेश सिंह? 77 साल के इतिहास में लगातार दूसरी बार बने DU के वीसी, जानें उनका सफर |
    देर रात ऐश्वर्या राय ने अमिताभ को किया बर्थडे विश, दादा-पोती की फोटो वायरल |
    'अब पूरा देश बनेगा जंतर-मंतर...', धरने की जगह बदलने के फैसले पर बोले CJP संस्थापक अभिजीत दिपके |
    बिना डिग्री Google में नौकरी, 10 करोड़ से ज्यादा की होगी सैलरी! बस होनी चाहिए ये स्किल |
    शोबिज छोड़ कृष्ण भक्ति में लीन एक्ट्रेस, प्रेग्नेंसी में सता रही डिलीवरी की चिंता, वृंदावन में बसाया घर |
    उत्तर कोरिया ने फिर दागीं बैलिस्टिक मिसाइलें, कोरियाई प्रायद्वीप में बढ़ा तनाव
    Advertisement