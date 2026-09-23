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'सिंगल हूं...' TV पर बोले क्रिकेटर श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा की पत्नी का रिएक्शन वायरल

क्रिकेटर रोहित शर्मा के टीवी शो 'फैमिली फुल हाउस विद रोहित शर्मा' में श्रेयस अय्यर ने सिंगल होने पर मजाकिया जवाब दिया. श्रेयस के जवाब पर रोहित शर्मा की पत्नी का रिएक्शन वायरल हो रहा है.

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सिंगल हैं श्रेयस अय्यर (Photo: Screengrab)
सिंगल हैं श्रेयस अय्यर (Photo: Screengrab)

क्रिकेट के मैदान के बाद अब टीवी स्क्रीन पर भी रोहित शर्मा का जलवा देखने को मिल रहा है. टीवी शो ‘फैमिली फुल हाउस विद रोहित शर्मा’ सुर्खियों में है. लेटेस्ट एपिसोड में क्रिकेटर श्रेयस अय्यर मेहमान बनकर पहुंचे. शो पर श्रेयस अय्यर से फैन ने एक सवाल पूछा. श्रेयस के जवाब पर रोहित शर्मा की वाइफ ने जो रिएक्शन दिया. वो हर जगह वायरल हो रहा है. 

सिंगल हैं श्रेयस अय्यर
‘फैमिली फुल हाउस विद रोहित शर्मा’ में एक फैन ने श्रेयस अय्यर से पूछा कि सर आप इतने हैंडसम हैं, तो फिर सिंगल कैसे हैं. फैन का सवाल पढ़ने के बाद रोहित ने मजाकिया अंदाज में श्रेयस से पूछा, अरे भाई, तुम सच में सिंगल हो या नहीं? इस पर श्रेयस ने तुरंत जवाब दिया, अरे भाई, आपने ही तो मुझे बोला था कि सिंगल रहोगे तो खुश रहोगे.

ये सुनकर रोहित हंस पड़े और बोले, अरे भाई, मेरे तो दो-दो बच्चे हैं, मैं तो खुश हूं. यह हंसी-मजाक वाला संवाद दर्शकों को खूब पसंद आया और क्लिप सोशल मीडिया पर छा गई. फैंस ने रोहित के कमेडिक टाइमिंग की जमकर तारीफ की और कई यूजर्स ने लिखा कि यह शो ‘ मस्ट वॉच’ है. वहीं, इस क्लिप के वायरल होने के बाद रोहित शर्मा की पत्नी रितिका सजदेह का रिएक्शन भी सामने आया, जो तेजी से वायरल हुआ. 

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श्रेयर अय्यर के जवाब पर रितिका सजदेह जोर से ठहाके लगाती दिखीं. कुल मिलाकर, श्रेयस का ‘सिंगल हूं’ वाला बयान और रोहित का फनी रिएक्शन दर्शकों के लिए शो का सबसे यादगार पल बन गया है. शो के पहले एपिसोड में श्रेयस अय्यर के अलावा शार्दुल ठाकुर, अभिषेक नायर और एक्टर कुणाल खेमू जैसे कई सेलेब्स भी नजर आए. क्रिकेट के किस्से, हंसी-मजाक और परिवार के साथ देखने लायक एंटरटेनमेंट ने दर्शकों को खूब पसंद आया.

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