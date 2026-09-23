ओमान के पास जहाज पर टॉरपीडो अटैक, एक भारतीय की मौत, क्रू में शामिल थे 19 इंडियन

ओमान के पास समुद्री क्षेत्र से भारत के लिए एक दुखद खबर आई है. यहां एक मालवाहक जहाज MV Cape Dao पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है. जहाज भारत की ओर बढ़ रहा था, तभी उसे निशाना बनाया गया. भारतीय दूतावास ने बुधवार को घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि ओमानी अधिकारियों के साथ मिलकर जहाज पर सवार सभी क्रू के सदस्यों की सुरक्षा पर नजर रखी जा रही है. इस जहाज पर 19 भारतीय नागरिक सवार थे.

और पढ़ें

ओमान का समुद्री तट स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास ही है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के एक किनारे पर ईरान है और दूसरे किनारे पर ओमान.

मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय नागरिक की मौत पर दुख जताया. दूतावास ने कहा कि वह स्थानीय अधिकारियों और RPSL के साथ लगातार संपर्क में है. मृतक भारतीय नागरिक के परिवार के साथ भी संपर्क किया जा रहा है और उन्हें जरूरी सहायता उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है.

उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे मृतक नाविक

Forward Seamen's Union of India (FSUI) ने मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के देवरिया निवासी सूरज यादव के रूप में की है. यूनियन के मुताबिक सूरज यादव जहाज पर वाइपर के तौर पर काम कर रहे थे. यूनियन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की ओर बढ़ रहे MV Cape Dao पर हमला हुआ और इसमें एक भारतीय नाविक की जान चली गई.

Advertisement

Another Indian seafarer killed.

Wiper Suraj Yadav of Deoria, Uttar Pradesh, is dead after MV Cape Dao was attacked today while sailing toward India.

28 crew on board, 20 of them Indian.

Two torpedoes: • Port side C-deck (accommodation) • Port side hull (engine room)

Assurances… pic.twitter.com/AvrD2p1Cwd — FSUI (@FSUIINDIA) September 23, 2026

हालांकि जहाज पर सवार भारतीयों की संख्या को लेकर भारतीय दूतावास और FSUI के आंकड़ों में अंतर है। दूतावास ने 19 भारतीय नागरिकों के जहाज पर होने की बात कही है, जबकि FSUI ने दावा किया कि जहाज पर कुल 28 क्रू सदस्य थे, जिनमें 20 भारतीय थे.

दो टॉरपीडो से जहाज को निशाना बनाने का दावा

FSUI के मुताबिक जहाज पर दो टॉरपीडो से हमला किया गया. यूनियन का दावा है कि इनमें से एक जहाज के पोर्ट साइड स्थित C-डेक के आवासीय हिस्से में लगा, जबकि दूसरा पोर्ट साइड के उस हिस्से से टकराया, जहां इंजन रूम स्थित है.

Our statement on the attack on a commercial vessel off the coast of Oman ⬇️



🔗 https://t.co/gXzupV0MKT pic.twitter.com/GcrLw0FFmy — Randhir Jaiswal (@MEAIndia) September 23, 2026

यूनियन ने होर्मुज स्ट्रेट और उसके आसपास समुद्री मार्गों पर काम कर रहे नागरिक नाविकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है. उसने सुरक्षित समुद्री रास्ते, जवाबदेही और मृत भारतीय नाविक के लिए न्याय की मांग की है.

बता दें कि नई दिल्ली में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भी प्रधानमंत्री ने नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया था. और इस पर सभी देशों से मिलकर काम करने का आग्रह किया था.

फिलहाल भारतीय दूतावास ने जहाज पर हुए हमले के जिम्मेदार पक्ष की पहचान या हमले के पीछे की वजह को लेकर कोई दावा नहीं किया है. उसका फोकस जहाज पर मौजूद भारतीयों समेत सभी क्रू सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और मृतक के परिवार को सहायता उपलब्ध कराने पर है.

---- समाप्त ----