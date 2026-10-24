Bigg Boss 20: 'कंबल कांड' पर रोहित शेट्टी ने लगाई स्काउट और लव गिल की क्लास, गर्लफ्रेंड की होगी एंट्री?

इस हफ्ते का 'वीकेंड का वार' कितना धमाकेदार होने वाला है, इसकी एक झलक हाल ही में दिख चुकी है. इस बार सलमान खान की जगह रोहित शेट्टी घरवालों की क्लास लगाने वाले हैं. वीकेंड का वार के लेटेस्ट प्रोमो में उन्हें आसिफ खान, और लव गिल- स्काउट ओपी को फटकार लगाते हुए देखा जा सकता है.

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वीकेंड का वार के जिस प्रोमो की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो लव गिल और स्काउट ओपी का है. रोहित शेट्टी ने आते ही दोनों के रिश्ते पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं. वो पंजाबी एक्ट्रेस से पूछते हैं कि स्काउट संग उनका क्या रिश्ता है, वो उनके क्या लगते हैं? इसके जवाब में लव कहती हैं कि स्काउट उनके भाई हैं. लेकिन तभी रोहित उनके सामने उन मुद्दों को रखते हैं जिसके कारण उस 'भाई-बहन' के रिश्ते को बाहर पब्लिक में कुछ और समझा जा रहा है.

रोहित ने उठाए गंभीर सवाल

रोहित शेट्टी लव और स्काउट से कंबल में मसाज देने वाली बात कहते हैं. डायरेक्टर ने कहा कि जिस तरीके से स्काउट उनके हाथ, पैर या गर्दन दबा रहे हैं, वो ठीक नहीं लग रहा है. रोहित ने लव से कहा कि सलमान ने उन्हें पहले हिंट देने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने उनकी बात नहीं समझी. दोनों का साथ आना कई मायनों में सही इमेज नहीं सेट कर रहा है. रोहित ने कहा कि लव, स्काउट के मसाज देने के वक्त अजीब सी आवाजें निकाल रही थीं, जो लोगों के बीच एक अलग मतलब से देखा गया.

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#RohitShetty ne uthaya massage ka topic, #ScoutOP aur #LoveGill ki lagi class! 👀 Catch #BiggBoss20’s #WeekendKaVaar tomorrow at 9 PM on #JioHotstar and at 10:30 PM on #ColorsTV. #BiggBossOnJioHotstar https://t.co/cNIe4PbPO2 — JioHotstar Reality (@HotstarReality) October 23, 2026

हालांकि स्काउट उन्हें सफाई देने की कोशिश करते हैं. वो बताते हैं कि लव के अलावा वो घर में कई लोगों की मसाज करते हैं. मगर रोहित उन्हें टोकते हुए कहते हैं कि जब वो घर के बाहर निकलेंगे, तब शायद उन्हें उनकी बातें समझ आएंगी. ये पहला मौका नहीं जब स्काउट और लव के भाई-बहन वाले रिश्ते पर सवाल उठे थे. दोनों कई मौकों पर एक-दूसरे संग कोजी होते दिखे हैं, जिसका जिक्र घर में भी कई बार हुआ है.

PROMO OF THE SEASON 😭😭🔥 Rohit directly calling out Scout for touching Luv and Luv for moaninggg OMFGGG 💀😭 #Biggboss20 https://t.co/pDx3rhVbI8 — 𝑵𝒂𝒉𝒚𝒂𝒏 (@Nahyan_here) October 23, 2026

स्काउट पर इस समय इंटरनेट पर उंगलियां भी उठ रही हैं. शो के बाहर उनकी गर्लफ्रेंड काशवी हैं, जो उन्हीं की तरह एक गेमर हैं. स्काउट और काशवी काफी लंबे वक्त से एक साथ है. कहा जा रहा है कि घर में लव गिल संग उनके रिश्ते पर उठे सवालों के कारण काशवी की शो में एंट्री होने वाली है. शनिवार या रविवार के एपिसोड में उन्हें आते हुए देखा जा सकता है, और वो इस दौरान स्काउट को सपोर्ट करती नजर आएंगी. हालांकि वो उन्हें समझाएंगी भी कि लव के साथ बाहर जो कुछ उनकी केमिस्ट्री दिख रही है, वो सही नहीं है.

1 mahine me Scout ne isko jitna massage diya hai na, utna Love gill ne apni poori life me nahi karwaya hoga 😭🥀🥀 lmaoo #BiggBoss20 #BB20 #QaziTouqeer https://t.co/SnWVGN2wdK — 🤍JK🤍 (@JunaidKhan12865) October 21, 2026

क्या है कंबल कांड?

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दरअसल कुछ एपिसोड्स पहले स्काउट ओपी, लव गिल को बेड में मसाज दे रहे थे. मसाज के दौरान स्काउट ने लव के ऊपर कंबल डाल दिया, और मसाज जारी रखी. ये सिलसिला काफी देर तक चला. फिर स्काउट ने लव को गर्दन के आसपास मसाज देनी शुरू की, जिसके बाद एक्ट्रेस ने अजीब-अजीब आवाजें निकालनी शुरू की. इस बात से कई लोग नाराज हुए थे, और स्काउट को जमकर फटकार लगाई थी.

scout just needs an excuse to touch luv ,even amrapali looked uncomfortable with it wtf mann 💀 #Biggboss20 https://t.co/ar67qFDAga — Kamil (@imkkamil12) October 20, 2026

Luv clearly said to scout ki mera per dba de . Scout was even hesitating but as luv was in pain usne pair dbaye. Hm bhi ghr me ma behn ke pair dbate hai. Only corn addict and grapist mindset will think it's wrong and there is only porki who thinks this as bad bcoz they marry sis. https://t.co/aUbNI6sdTm — rntx_silverstone (@Silverston10823) October 19, 2026

रोहित शेट्टी को वीकेंड का वार में इस तरह अनफिल्टर होकर बात करता देख, कई लोगों को खुशी महसूस हुई है. सभी का कहना है कि शो में इस मुद्दे का उठना जरूरी था. लव गिल और स्काउट ओपी के रिश्ते की सच्चाई भले जो भी हो, मगर ऑडियंस का मानना है कि उन्हें नेशनल टेलीविजन पर एक सीमा रखनी चाहिए जो पार ना हो तो बेहतर है. अब देखना है कि क्या रोहित की क्लास के बाद स्काउट और लव के बीच दूरियां आएंगी या नहीं.

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