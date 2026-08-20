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Bigg Boss 20: बोल्ड हसीना को टक्कर देगी 'नागिन', मैरी कॉम की होगी धाकड़ एंट्री, छाएगा बॉलीवुड 'विलेन'?

बिग बॉस 20 अगले महीने से ऑनएयर होने जा रहा है. टीवी, फिल्म और खेल जगत के कई बड़े नाम शो का हिस्सा बन सकते हैं. इंटरनेट पर कई सेलेब्स के नाम सामने आए हैं.

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Bigg boss 20 contestants list (Photo: Instagram @mcmary.kom/imouniroy/qazitouqeer_official/rajatbedi24)
Bigg boss 20 contestants list (Photo: Instagram @mcmary.kom/imouniroy/qazitouqeer_official/rajatbedi24)

रियलिटी शो का बाप यानी बिग बॉस कुछ दिनों बाद दस्तक देने वाला है. अगले महीने शो का दमदार आगाज होगा. सीजन 20 को बड़ा हिट बनाने के लिए मेकर्स कोशिश में लगे हुए हैं. हर साल की तरह इंटरनेट पर संभावित खिलाड़ियों की लिस्ट वायरल हो रही है. खेल, टीवी और फिल्मी दुनिया के बड़े सितारों के नाम सामने आ रहे हैं. जानते हैं उनके बारे में...

मौनी रॉय
टीवी की हाई प्रोफाइल हसीना मौनी रॉय बिग बॉस 20 का हिस्सा बन सकती हैं. बीते दिनों वो पति संग तलाक की खबरों को लेकर लाइमलाइट में रहीं. मौनी को टीवी से ही फेम मिला. क्योंकि सास भी कभी बहू थी और नागिन जैसे शोज कर वो ऑडियंस की फेवरेट बनीं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मौनी को शो का हिस्सा बनाने के लिए मेकर्स जी जान लगा रहे हैं. उन्होंने एक्ट्रेस को मोटी रकम ऑफर की है. चर्चा है मौनी बिग बॉस के ऑफर पर विचार कर रही हैं.

मैरी कॉम
लिस्ट में सबसे बड़ा नाम मैरी कॉम का है. मैरी को शो के लिए अप्रोच किया गया है. बॉक्सिंग लेजेंड का शो में आना बड़ी बात होगी. बीते दिनों मैरी भी पर्सनल को लेकर विवादों में रही थीं. मैरी दुनिया की टॉप फीमेल बॉक्सर्स में शुमार हैं. वो 6 बार वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, जो इंडियन बॉक्सिंग को ऊंचाइयों पर लेकर गईं.

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काजी तौकीर
सिंगिंग रियलिटी शो फेम गुरुकुल के विनर काजी तौकीर को कौन नहीं जानता. उनका फैंडम आज भी कमाल का है. काजी की शो में एंट्री फैंस को नास्टेल्जिया देने वाली है. 

खुशी दुबे
टीवी की बोल्ड और बेबाक हसीना खुशी दुबे शोबिज में रूल कर रही हैं. उनका काम टीवी तक ही सीमित नहीं है. वो ओटीटी पर भी काम करती हैं. उन्हें भी बिग बॉस के लिए अप्रोच किया गया है. खुशी ने कैसा ये प्यार है, बा बहू और बेबी, नागिन, आशिकाना जैसे शोज से दर्शकों का दिल जीता है. 

कुशल तंवर
स्प्लिट्सविला 16 के विनर कुशल तंवर का नाम भी सामने आ रहा है. फैंस उन्हें प्यार से गुल्लू बुलाते हैं. वो बैक टू बैक कई रियलिटी शो जीते हैं. स्प्लिट्सविला 16  के बाद उन्होंने रोडीज और कुकिंग शो 'मां है ना' की ट्रॉफी जीती. उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है. बिग बॉस में वो धूम मचा सकते हैं. 

रजत बेदी
एक वक्त बॉलीवुड में विलेन के रोल में छाए रजत बेदी भी सलमान खान के शो का हिस्सा बन सकते हैं. उन्होंने सालों बाद आर्यन खान के शो बैड्स ऑफ बॉलीवुड से कमबैक किया है. जानकारी के मुताबिक, वो शो के पहले कंफर्म कंटेस्टेंट हैं.

इनके अलावा जेनिफर विंगेट, नीति टेलर, अर्जुन बिजलानी, निया शर्मा, करण पटेल, गीता बसरा, माही विज का ना भी सुनने को मिल रहा है. क्रिएटर्स की दुनिया से मिस्टर फैजू के शो में दिखने की खबरें हैं. हालांकि अभी तक मेकर्स ने किसी के नाम पर मुहर नहीं लगाई है. बिग बॉस 6 सितंबर से ऑनएयर होगा. इस बार भी सबके चहेते सलमान खान शो को होस्ट कर रहे हैं.

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